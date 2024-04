Milett Figueroa niega que su relación con Marcelo Tinelli sea por interés: “Yo tengo sentimientos” | América Televisión

Milett Figueroa está en boca de todos luego de rumorearse una posible separación de su pareja Marcelo Tinelli, con quien tiene 7 meses de relación desde que se conocieron en Argentina, cuando ella llegó como participante del programa ‘Bailando 2023′.

Desde el inicio de este romance, se ha criticado mucho la forma en que se dio y el corto tiempo en el que ambos se consolidaron, pese a desconocerse completamente. Sin embargo, todo parecía indicar que su amor estaba viento en popa, ya que compartían mucho tiempo juntos, además que ella se volvió parte del reality que el argentino viene grabando para Amazon y hasta tenía propuesta de hacer un programa propio que, con el paso del tiempo, se canceló.

Pero, la gota que derramó el vaso fue cuando Marcelo Tinelli cumplió años y la modelo no lo compartió con él. Y es que de un momento a otro el argentino viajó a España para compartir con sus hijos y grabar parte del reality, pero su novia se quedó en Lima, aunque había asegurado que sí compartirían este momento juntos.

Milett Figueroa aclara que no está con Marcelo Tinelli por interés.

A raíz de esta situación y la ausencia de publicaciones en redes sociales sobre su amor, fue que comenzó a especularse una posible separación. Además, en Argentina mencionaban que Milett no tenía una buena relación con las hijas de Tinelli y que se habría molestado porque no la llevaron a España, entre tanto mencionaban que esta relación solo se habría dado por interés.

Al respecto, la modelo peruana se presentó en ‘Mande quien Mande’ y se pronunció al respecto. Desde el inicio aclaró que es una mujer muy trabajadora, por lo que sus relaciones personales no la definen. En su defensa, dejó en claro que su romance no es por interés y que de verdad se enamoró de Tinelli.

“Saben que trabajo toda mi vida, y ayudo a todo el mundo cuando puedo ayudar. Me encanta trabajar. Puedo tener una relación con quien sea que yo quiera, porque tengo sentimientos y no siempre las relaciones son por interés, señores comentaristas, con mucho respeto se los digo. Pueden investigar lo que he hecho, lo que no he hecho, investíguenme así no sea funcionaria pública, sáquenme todo lo que tengan que sacarme”, expresó evidentemente molesta.

Por otro lado, dejó en claro que no le molesta lo que diga la gente y ella solo se centrará en cuidar de su relación. “Estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho sola y la verdad que me encanta mi trabajo. No me incomoda que se generen teorías, pueden opinar lo que quieran, yo sé lo que soy, yo sé cómo me entrego en una relación y lo que hago también para cuidarla”, sentenció.

Milett Figueroa mandó indirecta a los conductores del programa argentino 'LAM'

Descarta que su relación con Marcelo Tinelli se haya terminado

Sobre una posible separación, afirmó que no puede controlar todo lo que se diga de ella o su pareja, pero dejó en claro que están en una relación estable y sana. “Estamos muy bien. Yo no me puedo hacer cargo de lo que se pueda decir aquí o en Argentina. Nosotros estamos muy bien y no tenemos que estar todo el tiempo juntos para poder estar bien en una relación, cada uno respeta el espacio del otro”, fue lo primero que dijo.

Recalcó que es una mujer trabajadora, por lo que la distancia de ahora es debido a ello. Aseguró que no hubo problemas por la distancia en el cumpleaños y que Tinelli respeta que ella esté en otro país deslumbrando. “Yo antes de estar con él, toda mi vida he trabajado. Hoy en día es algo que no puedo dejar de hacer porque eso me motiva. Nosotros celebramos nuestros logros, él sabe que yo estoy estrenando una película, ayer se estrenó aquí en Lima. Nos estamos apoyando mutuamente, estamos comunicados todo el tiempo”, sentenció.