Ethel Pozo desmiente a Natalie Vértiz sobre su situación económica y la tilda de ‘picona’: “No conoce mi casa”

Ethel Pozo enfrentó a Natalie Vértiz en redes sociales.

Ethel Pozo respondió molesta a Natalie Vértiz, quien afirmó en su programa sabatino que la hija de Gisela Valcárcel tiene dinero suficiente para adquirir una casa tan grande como la de Jefferson Farfán y para comprar pases rápidos en Disney World. Según la conductora de ‘América Hoy’, todo lo dicho por su colega es completamente falso.

El conflicto entre las presentadoras de América TV se originó porque Yaco Eskenazi, en su programa digital ‘Palabra de hincha’, contó que no la pasó bien en Disney World porque, además de caminar muchas cuadras, tuvo que esperar colas de hasta 60 minutos para ingresar a los juegos. Esto lo obligó a comprar boletos de pase rápido, que tienen un costo de 150 dólares cada uno.

Yaco Eskenazi se quejó de su viaje a Disney World, a pesar de haber gastado un dineral en los boletos de pase rápido.

“Nosotros quisimos comprarlos en el parque, pero por la alta demanda costaban 300 dólares por persona. ¡Están locos! ¿300 dólares? Luego averiguamos en la mañana y podías comprar el fastpass a 150 dólares, pero recién se activaba a las tres de la tarde. Compramos tres o cuatro, solo los podías usar ese día. Nos subimos como a seis o siete juegos”, relató Yaco Eskenazi, quien aseguró estar “desempleado”.

Ethel Pozo criticó la actitud de Eskenazi por asegurar que su viaje a Disney World fue un “castigo”, siendo una experiencia fuera del alcance de la mayoría de los peruanos debido a su alto costo. “Ellos han llevado hasta la nana. Es otra realidad la que están viviendo, hay gente que la pasa mal y no le alcanza el sueldo”, dijo en ‘América Hoy’.

Al día siguiente, Natalie Vértiz enfrentó a la hija de Gisela Valcárcel, insinuando que posee mayores privilegios que ella: “Se sorprende de la casa de la ‘Foca’ cuando su casa es del mismo tamaño. He estado escuchando a Ethel, que no va a Disney, que no paga fast past. Claro que paga, ella paga mega fast pass. ¿Cómo te haces, no? Qué chistosa”.

Natalie Vértiz encara a Ethel Pozo en ‘Estás en Todas’. América Tv. Tiktok.

La dura respuesta de Ethel Pozo

Las declaraciones de Natalie Vértiz en ‘Estás en Todas’, que se volvieron virales tras ser difundidas por el influencer Ric La Torre, sorprendieron a Ethel Pozo. En sus redes sociales, la conductora de TV aseguró que su colega se “picó” y que ella simplemente criticó la falta de empatía de Yaco Eskenazi al hablar sobre el costo de unos boletos tan caros.

“Lo vi. Increíble. Mañana (lunes 15 de abril) le respondo en el programa Ric, pero reitero mi posición. Para mí, hay falta de empatía al decir públicamente que te gastas 575 dólares en fastpass de Disney, cuando hay mucha gente que realmente sufre para llegar a fin de mes con un buen sueldo. Es todo lo que dije y se picó al parecer por sus palabras”, escribió en Twitter.

Ethel Pozo encaró a Natalie Vértiz. Captura/X

En repuesta a un usuario, Ethel Pozo aseguró que Natalie Vértiz jamás ha visitado su hogar y que le apena que diga cosas que no son ciertas en televisión. “Cualquiera la escucha y parece que ella conociera mi casa y que yo hubiera ido a Disney igual que ella, totalmente falso. Justamente porque la conozco, no voy a permitir que mienta así”, dijo.

Ethel Pozo encaró a Natalie Vértiz. Captura/X

“No la voy a bloquear, le voy a decir que compruebe lo que dice porque todas son mentiras. Ni conoce mi casa, ella nunca ha entrado. Ni fui a Disney ni pagué fast pass como ella. No puede decir que se invente todo de la nada cuando yo siempre tuve halagos para ella en televisión, pero el viernes dije eso de los fast passs porque no era la realidad de la mayoría de peruanos y ¡plop! Se picó”, complementó la presentadora de ‘América Hoy’.

Ethel Pozo encaró a Natalie Vértiz. Captura/X

Ethel Pozo criticó a Yaco Eskenazi

En los comentarios, Ethel Pozo aprovechó para cuestionar nuevamente a Yaco Eskenazi, quien luego de dar a conocer que viajó a Disney World con toda su familia y la nana, dijo que no estaba bien económicamente por su falta de trabajo en televisión.

“Yo no hago viajes y digo que estoy mal económicamente. Repito, hay que ver el contexto. La noticia era otra y yo dije: no me gustaría tocar este tema porque hablar de fast pass no es una realidad de todos, prefiero no hablar. Yo no niego que tengo una situación privilegiada y un excelente trabajo, pero no tengo que restregarlo en la cara de todo el mundo. Eso no hago y menos hablo así de un amigo. Yo prefiero quedarme callada y no decir nada malo, en fin”, sostuvo.