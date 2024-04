Magaly Medina arremete contra Yiddá Eslava y Julián Zucchi: “Ninguno piensa en sus dos hijos”

Magaly Medina arremete contra Yiddá y Julián Zucchi: “Ninguno piensa en sus dos hijos”. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. En una emisión reciente de ‘Magaly TV La Firme’ transmitida el 10 de abril, la presentadora Magaly Medina abordó sin reservas el controvertido caso legal que han iniciado Yiddá Eslava y Julián Zucchi. Esta pareja, que alguna vez fue vista por ella como un ejemplo por haber superado el fin de su relación y mantener una amistad, ahora ha sido objeto de sus contundentes críticas.

La personalidad de ATV expresó su decepción con la pareja, cuestionando su falta de madurez emocional y su comportamiento poco consecuente, especialmente después de que ambos se hayan visto envueltos en continuas disputas relacionadas con sus bienes, infidelidades y la exposición de conversaciones privadas.

“Estos dos han resultado ser todo lo opuesto a como se pintaron durante mucho tiempo. Todo lo opuesto. De verdad, a mí los dos se me han caído. Cero inteligencia emocional ella, cero inteligencia emocional él. No saben controlar sus impulsos. No saben, por lo menos, tenerlo para sí”, declaró Medina con firmeza.

Magaly Medina arremete contra Yiddá Eslava y Julián Zucchi. (Captura: Magaly TV La Firme)

La conductora señaló la incapacidad de la pareja para mantener la privacidad de sus asuntos personales, destacando su constante exposición en redes sociales y su falta de coherencia entre sus acciones y sus palabras. “Hacen un posteo en sus redes sociales o se graban un video y lo sacan en sus redes sociales, no se aguantan, no pueden”, agregó.

Asimismo, Medina lamentó la falta de madurez con la que Yiddá y Julián están enfrentando su separación, sugiriendo que aún no han asumido la realidad centrada, como habían prometido anteriormente en su set de televisión. “Esta separación todavía no la pueden digerir, todavía no la están afrontando de manera madura, centrada, como debería de ser, como ellos dijeron que iba a ser”, expresó.

También criticó la manera en que la pareja de actores ha llevado su conflicto a la esfera pública, desmintiendo el discurso de armonía y felicidad que previamente habían vendido al público. “Se acabó la luna de miel y ahora se sacan cuál trapo sucio, pero por pedacitos, por pedacitos se van lanzando de todo”, comentó Medina con desaprobación.

Como se recuerda, recientemente, Eslava ha enviado dos cartas notariales al actor argentino, exigiéndole que se abstenga de hablar de ella en cualquier medio de comunicación y negándole el acceso a las instalaciones de ‘Wallaz Perú', su empresa productora que implementaron y pagaron con sus ganancias de las tres películas en las que trabajaron juntos.

Yiddá Eslava desmiente a Julián Zucchi. (Composición Infobae)

Magaly Medina les pide a Yiddá Eslava y Julián Zucchi que se centren en sus hijos

Por otro lado, Magaly Medina comentó que percibe que Yidda y Julián aún no han asimilado su separación de manera madura y centrada. “Yo creo que esta separación todavía no la pueden digerir, todavía no la están afrontando de manera madura, centrada, como debería de ser. Como ellos dijeron que iba a ser y ese discurso nos lo vendieron para que compremos entradas a ver su película. Sin embargo, acabada la película, se acabó la luna de miel y ahora se sacan cuál trapo sucio, pero por pedacitos, por pedacitos, se van lanzando de todo”, agregó.

Sin embargo, el punto que más resonó en las palabras de la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ fue su preocupación por el bienestar de los hijos de la pareja. “La única pena que me da es que ninguno está pensando en sus dos hijos”, concluyó, resaltando la importancia de priorizar el bienestar de los niños en medio de la disputa de los adultos.