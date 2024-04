Jair Mendoza le responde a Magaly Medina con video de Alfredo Zambrano: “Si quieres llámame carga carteras, pero fiel”

Jair Mendoza le responde a Magaly Medina con video de Alfredo Zambrano

Fuertes declaraciones. El ganador de ‘La Voz Perú’, Jair Mendoza, no se quedó callado frente a los comentarios despectivos que hizo la conductora Magaly Medina hacia él, respondiendo con determinación y mostrando un video de su notario cantando.

Todo esto, luego que la figura de ATV afirmara que no lo reconocía como cantante, señalando que su notoriedad solo se limitaba únicamente a su relación con la cantante de salsa Yahaira Plasencia.

Ante ello, Mendoza no tardó en responder a los comentarios de Medina con su peculiar estilo, quien lo calificó de ‘carga carteras’ y ‘dizque cantante’. El salsero no soportó la crítica y publicó en sus redes sociales un video del notario Alfredo Zambrano, junto a su esposa cantando en un restaurante.

Jair Mendoza le responde a Magaly Medina con video de Alfredo Zambrano(Captura: Instagram jairmendozaoficia)

“Cuando te acostumbras a escuchar este intento de ‘cantar’, no te queda otra que ningunear al artista diciéndole ‘carga carteras’, ‘dizque cantante’”, expresó Mendoza.

En un claro mensaje dirigido a Magaly Medina, Mendoza remarcó que puede llamarlo como quiera, pero dejó entrever una presunta infidelidad de su esposo, Alfredo Zambrano, al afirmar: “Cantante soy y si quieres llámame carga carteras, pero siempre fiel”, mencionó el cantante en sus historias de Instagram.

Por otro lado, el salsero también respondió a un usuario que le escribió al sentirse identificado por el reproche que le hizo a las presentadoras de ‘América Hoy‘, asegurando que si la folclórica hubiera tenido más popularidad en televisión, era muy probable que ellas criticaran su aspecto físico.

“Muy bien, no vi el programa. No suelo verlo, pero he leído comentarios. Empatía es lo que le falta a muchos la crítica, primero después en la desgracia todos serán buenos. Gracias por tu reflexión y por decirlo. Lo harás de verdad, gracias empatía es lo que falta”, mencionó uno de sus seguidores.

“Ojalá haga un cambio chiquito porque afectan a la gente como se les da la gana y eso tiene que acabar que cambiar”, dijo el artista sobre la crítica que reciben los artistas sobre el físico en televisión abierta.

Jair Mendoza le responde a Magaly Medina con video de Alfredo Zambrano. (Captura: @Jairmendoza)

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Jair Mendoza?

Hace poco, Magaly Medina, no dudó en responder con contundencia a los comentarios de Jair Mendoza, refutando sus críticas hacia su opinión sobre la participación de Yahaira Plasencia como conductora de ‘Al Sexto Día’ y defendiendo su trayectoria profesional.

Ante las críticas del cantante, Medina respondió con determinación. “¿Me va a venir a decir que porque yo le critico a su exnoviecita, ¿no tengo la capacidad para hacerlo?”, cuestionó Medina, defendiendo su derecho a expresar su opinión. Además, se mostró ofendida por la comparación entre su carrera en televisión y la de Plasencia, recordando que ella comenzó con una sólida carrera en el periodismo.

La presentadora no escatimó en críticas hacia la carrera de Plasencia, tildándola de “cantante frustrada” y mencionando que no aprovechó la oportunidad que le brindó el exfutbolista Jefferson Farfán. “Después sabemos todo lo que ha pasado, por mucho que Sergio George la tomara bajo su cargo y fuera su productor musical, no pasó nada”, agregó Medina.

En cuanto a las críticas de Mendoza sobre su trayectoria profesional, Medina respondió con desdén: “¿Está diciendo que en 30 años yo aprendí recién? Ay, por favor. Qué vergüenza me da escuchar declaraciones de estos carga carteras”, sostuvo la periodista sobre la expareja de Yahaira Plasencia y que motivaron la respuesta del salsero.