Estudiante peruano de 17 años, ingreso a cuatro universidades, conoce su estrategia de éxito después de superar el acoso escolar

A pesar de enfrentar el acoso escolar en el pasado, Joao Frank Gómez Buiza logró destacarse académicamente y obtener admisión en cuatro universidades peruanas de renombre. (RPP)

El camino hacia la universidad puede ser un desafío lleno de incertidumbres para muchos jóvenes. Sin embargo, para Joao Frank Gómez Buiza, un estudiante peruano de 17 años, ese camino estuvo marcado por el éxito a pesar de enfrentar adversidades.

Este joven destacado logró ingresar a cuatro prestigiosas universidades peruanas, entre las cuales se destacan la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Este logro es aún más notable considerando los obstáculos que enfrentó en el pasado, particularmente el acoso escolar que sufrió mientras estudiaba en el colegio Fe y Alegría, una institución pública en el distrito de San Juan de Lurigancho.

¿Cuál fue su metodología de estudios?

Joao enfrentó el acoso escolar y encontró en la educación un camino para superar las dificultades. (Composición: Infobae)

Al preguntarle sobre su metodología de estudio, Joao compartió detalles sobre su enfoque. Optó por cursar dos carreras universitarias simultáneamente en universidades diferentes, ambas en el campo de la ingeniería: Ingeniería Biomédica en la UPC e Ingeniería de Sistemas en San Marcos.

“No fue cuestión únicamente de disciplina, creo que también tuve algo de suerte”, expresó Joao modestamente. “Sin embargo, adopté un enfoque metódico para mis estudios. Realizaba simulacros antes de cada examen, revisaba detalladamente los prospectos y complementaba mi aprendizaje con videos y lecturas adicionales sobre los temas que estábamos estudiando. Me enfoqué especialmente en matemáticas, física y biología, y creo que ese enfoque fue clave para mi éxito en los exámenes de admisión”.

A pesar de su talento innato y su dedicación al estudio, el joven estudiante reconoce que su experiencia del bullying fue un desafío que le enseñó lecciones importantes. “Recuerdo esos momentos difíciles en el colegio, donde me sentía diferente y era blanco de burlas. A veces me sentía reprimido, pero con el tiempo aprendí a superar esas dificultades y me enfoqué en mis metas académicas”, compartió el adolescente de 17 años.

Para alcanzar sus objetivos, Joao tuvo que hacer sacrificios y mantenerse enfocado en su educación. “Tuve que resistir las tentaciones propias de la juventud, como dormir en clase o distraerme con otras actividades”, admitió. “Pero siempre recordaba mi objetivo y me esforzaba por mantenerme concentrado en mis estudios. Incluso cuando las cosas se volvían difíciles, encontraba motivación en mi pasión por aprender y en mi deseo de alcanzar el éxito académico”.

Estudió gratis en la academia gracias a su esfuerzo

San Marcos ha advertido que si se comete suplantación u otras faltas en flagrancia, el caso será llevado al Ministerio Público - crédito Andina

Su determinación y dedicación finalmente dieron sus frutos cuando el joven obtuvo una oportunidad única: una beca para estudiar en la academia Saberes. Esta oportunidad, otorgada por la municipalidad de su distrito, le brindó los recursos y el apoyo necesarios para continuar con su educación de manera gratuita.

“Ingresar a la academia Saberes fue un punto de inflexión para mí”, reflexionó Joao. “Fue una oportunidad que no esperaba, pero que aproveché al máximo. Me permitió prepararme adecuadamente para los exámenes de admisión y demostrar mi potencial académico. Estoy agradecido por esta oportunidad”, finalizó el joven.

¿Qué carreras ofrecen la UNMSM y la UPC?

Ambas universidades se encuentran entre las más conocidas del país, cada una ofrece una amplia variedad de programas académicos en diferentes áreas.

Estas son las carreras que ofrece la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

La UNMSM es considerada la más antigua de América, ya que fue fundada en 1551 - crédito Andina

Estas son las carreras que ofrece la UPC

Fachada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. (UPC)