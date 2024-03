Alejandra Baigorria felicita a Said Palao por su cumpleaños con tierno mensaje: “Eres el amor de mi vida”

Said Palao celebró su cumpleaños número 31 junto a Alejandra Baigorria. Ellos se encuentra en Estados Unidos, exactamente en Florida, disfrutando de unas breves vacaciones. Asimismo, la empresaria ha prometido organizar una gran celebración para conmemorar esta ocasión especial.

Asimismo, la familia también aprovechó su estancia en este país para visitar algunos parques de diversiones junto a Caetana, la hija mayor del integrante de ‘Esto es Guerra’.

Alejandra Baigorria, reconocida también como la ‘Rubia de Gamarra’, compartió a través de su perfil de Instagram momentos de esta escapada, destacando el largo viaje en camioneta de Orlando a Miami que Palao condujo justo en su cumpleaños.

La pareja ha demostrado una vez más la solidez de su relación, que pronto cumplirá cuatro años, y se prepara para dar un paso importante juntos hacia el matrimonio.

Este viaje no solo ha sido una oportunidad para celebrar un año más de vida de Said Palao, sino también para solidificar la relación de Baigorria con Caetana, la hija de su prometido, con quien ha compartido diversas actividades y momentos familiares durante su estancia en Estados Unidos.

Los seguidores de la pareja han expresado su cariño y buenos deseos a través de las redes sociales, destacando la buena dinámica familiar que han mostrado durante su viaje.

“Qué linda es Ale. Se ve que quiere mucho a la niña”, “Amo cómo juega un papel importante en la vida de la niña. Eso se llama madurez”, “Qué suerte tiene Said de tener una gran mujer como Alejandra”, “Se nota que Ale ama a la nena de Said como si fuese suya”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

¿Cuándo se casarán Alejandra Baigorria y Said Palao?

En enero del 2024, Alejandra Baigorria y Said Palao se comprometieron durante un viaje que realizaron a Filipinas. Luego de dar este gran anuncio, muchos se han preguntado en qué fecha se celebrará la boda.

Aunque ellos no han dado muchos detalles del futuro matrimonio, la agencia que representa a la rubia, Angora Producciones sí lo hizo. “El amor y sus momentos perfectos. Todo hace indicar que la bella pareja confirmada por Alejandra Baigorria y Said Palao contraerán nupcias en abril del 2025″, se puede leer en su publicación.

Esta publicación no fue desmentida por ninguno de los protagonistas. La propia Alejandra Baigorria le puso me gusta, dando a entender que la información es correcta.

¿Alejandra Baigorria quiere que su boda sea televisada?

En principio, Alejandra Baigorria indicó que su matrimonio con Said Palao será por civil y religioso, pero no será este año, pues hay mucho que planear. “Estamos armando todo y no les puedo adelantar mucho porque recién estamos viendo todo. Es bastante por armar, pero ya estamos con los preparativos”, indicó.

La conductora de TV y chica reality señaló que no tendría ningún problema en que su unión con Said Palao sea vista a nivel nacional, pues sus detractores podrán ver cada detalle y podrán “rajar” más.

“A mí sí (me gustaría) porque como digo, igual la gente va a grabar con su celular, se van a robar las imágenes y van a rajar. Prefiero que critiquen bien con todas las imágenes completas, porque van a rajar sí o sí. Mejor que sea completo”, indicó.