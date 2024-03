Los nepaleses, el burkinés y los otros 11 extranjeros que viven en el aeropuerto Jorge Chávez desde hace meses

Fuente: Cuarto Poder

Al menos trece extranjeros pasan sus días en la sala de embarque del aeropuerto internacional Jorge Chávez debido a reveses migratorios, según un reportaje difundido este domingo por Cuarto Poder, que hizo público el caso de la ciudadana venezolana Duiliana Sánchez, quien permanece en el aeródromo desde hace 38 días por no tener visa.

Tres de ellos son naturales de Nepal, donde el 44% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, según Oxfam. Se trata de Samar Nath, quien aterrizó en Lima el 19 de febrero de este año, además de Karan Shahi y Bahaur Shahi, quienes también viven, desde el 22 de febrero, en los asientos de la puerta de embarque internacional número 33.

Ninguno de los mencionados se puede relacionar con facilidad debido al idioma, perteneciente a la rama indo-irania. Junto con ellos se encuentra el burkinés Adama Ouedraogo, quien se encuentra atrapado en el aeropuerto porque perdió sus documentos. Se mantiene con la misma ropa que llegó, hace más de dos meses.

“He perdido mis papeles, mi pasaporte. Y necesito que alguien venga aquí. Espero que un amigo encuentre una solución para mí. [...] Necesito un abogado, un abogado que resuelva el problema. Voy a quedarme aquí en Perú. Necesito estar en Perú. Sí, tengo familia. Con mi familia intento comunicarme siempre”, dijo al dominical en un diálogo en francés.

Samar Nath, Karan Shahi y Bahaur Shahi son tres nepalíes atrapados en el aeropuerto Jorge Chávez. Foto: captura de Cuarto Poder

Cuarto Poder conoció que otros 11 extranjeros viven la misma situación, incluida la ciudadana venezolana, pese a que el director de Registro y Control Migratorio, Fernando Núñez, no conocía la información. “No hay más casos que el de la señorita. Puede darse el caso de personas inadmitidas que, según la frecuencia del vuelo, pueden pasar más de algunas horas hasta que los retornen a su país de origen”, dijo.

“El caso de los nepaleses [lo] hemos sabido, pero no administramos la zona internacional. Ha habido casos en el pasado [pero ahora] no tenemos conocimiento”, siguió. De acuerdo con Migraciones, Duiliana Sánchez no puede ingresar al país como turista porque no cuenta con visa y su permiso de permanencia no se encuentra vigente.

La joven llegó al Perú en 2019, junto con sus padres, procedentes de Maracaibo. Durante su estancia en el país, trabajó para diferentes marcas con su documento de permanencia en regla. En setiembre de 2023, solicitó a Migraciones un permiso para salir del Perú por un mes.

Sin embargo, durante un viaje a Italia, sus documentos fueron robados, incluido su pasaporte y permiso de trabajo, por lo cual solicitó a la embajada peruana en dicho país un salvoconducto, que finalmente fue otorgado. Su abogado, Gabriel González, explicó que en la sede peruana le comunicaron que debía acudir a la embajada de Venezuela para retornar a su país de origen y así obtener un nuevo pasaporte.

Por esta razón, se ha visto impedida de abandonar el aeropuerto. Sánchez ha denunciado ser víctima de acoso sexual hasta en dos ocasiones y que no se le permiten visitas, pese a que sus padres acuden casi a diario al aeropuerto para intentar proveerle ropa y alimentación.

Migraciones, por su parte, ha indicado que la joven permanece en el área de tránsito internacional por voluntad propia, sin estar retenida y desacatando la notificación de inadmisión expedida el 31 de enero de 2024.

“La citada persona ha solicitado una reconsideración a la denegatoria de su solicitud de refugio, recurso que ha sido declarado infundado por la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, ha interpuesto una demanda ante el Poder Judicial”, se lee en un comunicado.

“No están viendo esto de fuerza mayor. Mi vida está completamente acá. Atrás ya no hay nada para mí. Tengo acá un registro migratorio y, al momento de regresar para hacer una visa, cuando esta expire tendría que volver a salir. Seguiría en lo mismo, de manera ilegal, de un lado a otro”, indicó.