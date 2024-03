Venezolana que vive más de un mes en aeropuerto Jorge Chávez no puede ingresar al país por no contar con visa, advierte Migraciones

Joven venezolana lleva más de un mes en aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: Composición / Andina)

La ciudadana venezolana Duiliana Sánchez Pereira, quien lleva viviendo más de un mes en el área internacional del Aeropuerto Jorge Chávez, no puede ingresar al país como turista porque no cuenta con visa, y su permiso de permanencia no se encuentra vigente, aclaró este martes 5 la Superintendencia Nacional de Migraciones.

A través de un comunicado, la entidad indicó que la ciudadana extranjera, de 28 años, permanece en el área de tránsito internacional del Jorge Chávez por voluntad propia, sin estar retenida y desacatando la notificación de inadmisión expedida por Migraciones el 31 de enero de 2024.

“La citada persona ha solicitado una reconsideración a la denegatoria de su solicitud de refugio, recurso que ha sido declarado infundado por la Comisión Especial para los Refugiados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, ha interpuesto una demanda ante el Poder Judicial”, indica la institución.

En esa línea, Migraciones aclaró que durante en los últimos 12 meses, y en estricto cumplimiento de la ley, se ha denegado el acceso a nuestro país a más de 660 extranjeros de diversas nacionalidades, a través del Puesto de Control Migratorio del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta restricción se llevó a cabo porque los viajeros no contaban con visa, requisito establecido por el Estado peruano para algunos países por razones de reciprocidad y/o seguridad.

“Conforme a la normativa nacional e internacional, estas personas deben reembarcarse a su lugar de origen, de manera gratuita, a través de la aerolínea que los trajo al Perú, y pueden volver a nuestro país una vez que cumplan con los requisitos de ingreso”, agrega el comunicado.

El vía crucis de Duiliana Sánchez

Diuliana llegó a Perú en 2019 junto con sus padres y estuvo trabajando en representación de diversas marcas. Sin embargo, perdió sus documentos de identidad y permiso de trabajo durante un viaje a Europa en septiembre de 2023. A pesar de contar con todos sus documentos en regla inicialmente, un robo en Italia cambió radicalmente su vida.

Tras el robo de su cartera, que contenía su pasaporte y permiso de trabajo, en Italia, Sánchez Pereira visitó la Embajada de Perú en este país solicitando un salvoconducto, el cual le fue negado. La embajada le indicó que debía dirigirse a la Embajada de Venezuela para obtener un documento que únicamente le permitiría regresar a su país de origen.

Gabriel González, su abogado, explicó al programa Cuarto Poder que esta limitación le impide, por ahora, salir de la zona internacional del aeropuerto limeño. Además, una vez que logre volver a Venezuela, necesitará tramitar nuevamente su pasaporte.

Durante su forzada estancia en el aeropuerto Jorge Chávez, Sánchez Pereira ha enfrentado numerosas dificultades para satisfacer necesidades básicas, como dormir y mantener su higiene personal. “Estuve cuatro días sin poderme bañar, con la misma ropa”, lamentó ante las cámaras del dominical.

La falta de privacidad y la dificultad para acceder a alimentos de manera regular son solo una parte de las penurias descritas. “Hace dos días me dieron desayuno y almuerzo a las seis de la tarde”, compartió, destacando la irregularidad de sus comidas.

La joven venezolana también ha experimentado un considerable declive en su bienestar físico y emocional a causa de la situación. Duerme mal y padece de diversos dolores físicos, lo cual, sumado a la imposibilidad de comprar medicamentos y la sensación de aislamiento, ha deteriorado su estado de salud. “Me siento sola”, expresó, enfatizando la difícil realidad que enfrenta diariamente en el aeropuerto.

Este caso pone de relieve no solo las adversidades que pueden enfrentar los viajeros internacionales al perder sus documentos, sino también las complejidades burocráticas y los desafíos humanitarios implicados en situaciones de inmovilidad forzada en fronteras internacionales.