Aeropuerto Jorge Chávez: sujeto es detenido por intentar ingresar al Perú 11 celulares escondidos en sus medias

El hombre dijo inicialmente que solo había ingresado 10 productos - crédito composición Infobae

Un sujeto fue detenido por la Policía Nacional del Perú (PNP) ingresar al Perú 11 celulares de contrabando, cuando arribó al aeropuerto internacional Jorge Chávez. El hombre había guardado los aparatos tecnológicos en sus medias.

De acuerdo a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), oficiales de Aduana, la PNP y del Ministerio Público lo intervinieron al no cumplir los requisitos de entrada de mercancía restringida y no pagar impuestos.

“La División de Equipajes detectó los equipos de alta gama valorizados en cerca de S/58 mil, al advertir indicadores de riesgo en la inspección del equipaje”, indicó la Sunat.

“Pagaré el impuesto de todo y no me hago problema. He traído diez celulares, voy a pagar el impuesto de todos”, expresó el sujeto cuando tuvo que verse obligado a sacar, uno por uno, los celulares que escondía. La Fiscalía dispuso la detención del pasajero, quien solo declaró una autoparte entre sus pertenencias.

La Fiscalía ordenó que se detenga al hombre por tratar de evitar pagar los impuestos de ley - crédito Sunat

Incautan 700 diamantes de presunto origen ilegal

En un extenso operativo llevado a cabo por la Sunat, en conjunto con la Policía Nacional, se intervino a varias joyerías en el distrito de Miraflores, debido a que estarían involucradas en la importación ilegal de un significativo lote de diamantes. La operación, que se extendió por más de 12 horas, dio como resultado el decomiso de 700 diamantes, valuados en unos 15.5 millones de soles.

El operativo se centró en las cuadras 3 y 4 de la Avenida La Paz, en Miraflores, un área conocida por la venta de joyería fina. La acción fue el resultado de una labor de inteligencia previa que incluyó el análisis de datos de importaciones y perfiles de riesgo de los negocios involucrados. Estos datos permitió identificar las joyerías que ofertaban productos sin la debida documentación aduanera, un requisito esencial para la comercialización legal de tales artículos en el país.

La Sunat y la PNP identificaron y confiscaron los diamantes que se encontraban sin la debida documentación que certifica el ingreso legal al territorio nacional.

La Sunat logró incautar 700 diamantes, en el distrito limeño de Miraflores - crédito Andina

Durante la intervención, especialistas, agentes fiscales, oficiales de aduanas, así como miembros del Ministerio Público participaron en el operativo. Se espera que un gemólogo examine cada pieza decomisada para determinar su autenticidad y valor aproximado tanto en el mercado local como internacional.

Este procedimiento es crucial dado que todas las joyas que ingresan al Perú deben tener una declaración de importación. La ausencia de este documento implica una violación a la ley de delitos aduaneros, lo que podría resultar en severas sanciones penales para los involucrados.

La Sunat anunció, además, que estas acciones de control continuarán desarrollándose en todo el país como parte de su estrategia de prevención y represión del contrabando y otros delitos relacionados.

Durante el evento, se habló sobre el comercio ilícito financia el crimen organizado - crédito SNI

Estos esfuerzos no se limitarán solo a la acción directa en las calles, sino que también incluye la cooperación internacional para combatir el comercio ilícito, como lo demuestra el Encuentro de Cámaras de Comercio Sudamericanas: Generando alianzas frente al comercio ilícito, evento realizado en Santiago de Chile el 15 de enero.

Durante este foro, líderes y autoridades de Argentina, Bolivia, Chile y Perú discutieron sobre cómo enfrentar de manera conjunta este desafío regional, resaltando la importancia de la colaboración entre el sector público y privado, así como entre países vecinos.

El encuentro fue organizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Los representantes de cada nación expusieron las particularidades del comercio ilícito en sus naciones, compartiendo sus experiencias y retos en la lucha contra esta actividad.

También participó la Sociedad Nacional de Industrias de Perú, la Cámara Nacional de Industrias y la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) por Bolivia, y la Cámara Argentina de Comercios y Servicios.