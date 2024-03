Samahara Lobatón pide disculpas y niega haber sido agredida por Bryan Torres: “Es totalmente falso”

Samahara Lobatón y Bryan Torres peleando en la calle por segunda vez | Amor y Fuego

Samahara Lobatón emitió un comunicado en sus redes sociales para desmentir haber sido agredida físicamente por Bryan Torres, cantante de salsa. El pronunciamiento se da luego que se difundieran una serie de pruebas, entre ellas imágenes de la pareja peleando en la vía pública, que demostrarían que la hija de Melissa Klug es víctima de violencia familiar.

Como se recuerda, una vecina de Samahara Lobatón y Bryan Torres contó al programa ‘Amor y Fuego’ que vio a la pareja discutiendo fuertemente en plena avenida. “Ella le increpaba que no le iba ver la cara y hace cuanto se había estado metiendo con la chica, tildándola de per**. A su vez él retrocedía queriendo escapar de ella porque ella se le acercaba”, dijo la testigo chorrillana.

En otro momento, la vecina señaló que escuchó a Samahara Lobatón recriminar a su pareja unas presuntas agresiones. “Ella le decía: Estoy embarazada y aún así me pegas, mira lo que me has hecho, me has roto el dedo”, complementó la mujer, quien no quiso revelar su rostro para evitar represalias.

Bryan Torres ha sido acusado de agredir físicamente a Samahara Lobatón, quien estaría embarazada.

Días más tarde, el examigo de Samahara Lobatón divulgó algunas de sus conversaciones de WhatsApp con la hija de Melissa Klug, donde ella le pide ayuda entre lágrimas tras ser agredida por su novio. “Bryan me pegó, no tengo con quién ir”, se lee en una captura de pantalla.

Samahara Lobatón se pronuncia

A través de sus historias de Instagram, Samahara Lobatón pidió disculpas públicas “por los recientes acontecimientos que han afectado a mi familia”.

“En los últimos días, varios programas de espectáculo han difundido noticias sobre presuntas agresiones físicas de mi pareja hacia mi persona, respaldadas por una vecina que afirma haber grabado un hecho de violencia, aunque cabe destacar que nunca mostró ni difundió el acto de agresiones físicas. Además, se han presentado supuestas conversaciones vía WhatsApp, en las cuales otra persona alega haber sido golpeada”, complementó en su discurso.

Así pues, Samahara Lobatón negó ser víctima de violencia doméstica por parte de su pareja, Bryan Torres.

“Es fundamental subrayar que las afirmaciones hechas públicamente por estas dos personas son totalmente falsas y deben ser probadas ante las autoridades. Confirmar hechos sin pruebas concretas, basándose únicamente en la opinión de una persona, no es suficiente para garantizar la veracidad de la prueba”, sentenció.

Comunicado de Samahara Lobatón.

Magaly Medina aconsejó a Samahara Lobatón

Luego de ver las pruebas que evidenciarían que Samahara Lobatón está siendo agredida por su novio, Magaly Medina se dirigió a ella para recomendarle valorar su vida y pedir ayuda en caso la necesite.

“Creo que es hora de que Samahara reflexione sobre qué cosa quiere para su vida. Nadie tiene derecho a ponerte un dedo encima ni tampoco controlarte como si fuera una cárcel. Uno tiene una relación, no tiene una cárcel. Las dos personas tienen derecho a desarrollarse, los dos tienen vidas individuales también, lógicamente con el debido respeto”, aseguró la conductora.

Además, Medina aprovechó para hablar sobre el tema de los celos y la inseguridad, puntos que ve como centrales en este tipo de conflictos. “Los celos provienen de inseguridades que nadie va a resolver en la otra persona, son ellos mismos los que tienen que resolver todo lo que les funciona mal en la cabeza, pero uno no está ahí para hacer de psicoterapeuta de nadie. A veces lo más sano, aunque duela, aunque cueste, es alejarse de ese tipo de personas. El hombre que te pone la mano encima la primera vez que te pone un dedo encima te vas, te vas de la relación”, dijo la popular ‘Urraca’.