Mauricio Diez Canseco y la vez que dijo que se hizo la vasectomía: “¿Cómo planea tener un hijo con Dailyn Curbelo?”

Mauricio Diez Canseco y la vez que dijo que se hizo la vasectomía. (Composición: Infobae)

La declaración reciente de Mauricio Diez Canseco sobre sus planes de tener un hijo con su expareja, Dailyn Curbelo, ha generado sorpresa entre muchos. Durante un evento auspiciado por la cadena de restaurantes ‘Rústica’, la expareja acaparó la atención al anunciar su intención de tener un hijo, cumpliendo así el deseo de la cantante cubana.

Sin embargo, para hacer realidad este sueño, al parecer, el reconocido empresario tendría que recurrir a la fecundación in vitro. Esta noticia surge después de que Diez Canseco admitiera haberse sometido a una vasectomía a principios de este año en una entrevista con un medio conocido. ¿Qué fue lo que expresó al respecto?

En aquella entrevista, Mauricio reconoció estar feliz por ser un buen padre con sus seis hijos, y describió la diversidad de su familia, desde su hijo mayor estudiando en Inglaterra hasta el más joven, ‘Francesquito’, y mencionó su deseo de ampliarla aún más. “Tengo seis hijos. El mayor estudia en Inglaterra. Con Paula Marijuan tengo a Mássimo, que ya está empezando la universidad en Madrid; tengo a Camila, que quiere ir a París a estudiar moda. Y bueno, con Daisy (Ontaneda) Franco, que ya estudia en la universidad en Lima, el más chiquito, Francesquito. Y ‘Mamicho’ que es mi sombrero”, dijo en un inicio para Trome.

Mauricio Diez Canseco y Daylin Curbelo anuncian que serán padres: El empresario tendrá su sexto hijo. Facebook.

Es ahí, donde el empresario revela que a pesar de haberse sometido a la vasectomía en enero del 2024, no descarta la posibilidad de tener otro hijo. Explicó que tiene sus espermatozoides preservados en un líquido que los mantiene vivos, lo que le permitiría concebir un hijo si así lo desea su futura pareja.

“Ahora ya no puedo tener otro hijo, porque me hice la vasectomía, pero tengo mis ‘bichitos’ en un líquido que mantiene vivos a los espermatozoides. Si mi próximo compromiso, el amor de mi vida me dice, ya como para colgar los guantes, y yo estoy convencido, nos vamos por séptimo cachorrito”, agregó el empresario para el medio citado.

Al reflexionar sobre sus relaciones pasadas, el también conductor enfatizó la importancia de vivir momentos felices, aunque sean breves, en lugar de prolongar relaciones infelices. “Si me quieren echar la culpa de todos los rompimientos, agacho la cabeza y denme con palo”, comentó, destacando su preferencia por la calidad sobre la duración en cuestiones amorosas.

Esta nueva revelación de Mauricio Diez Canseco que quiere otro hijo sigue generando sorpresa y debate sobre su vida personal y sus planes futuros. Lo cierto es que el reconocido empresario tendrá su séptimo hijo con la cantante cubana, (ya que así lo han afirmado) contra todo pronóstico y con la asistencia de la ciencia.

Mauricio Diez Canseco y Daylin Curvelo retomaron su relación y ahora quieren ser padres.

Mauricio Diez Canseco feliz con las madres de sus seis hijos

Hace poco, el reconocido empresario Mauricio Diez Canseco abrió su corazón para hablar sobre sus relaciones pasadas. Cuando se le preguntó cómo describiría a sus exparejas si se mencionaran sus nombres, Mauricio respondió con sinceridad y elogios que reflejan el respeto a las madres de sus seis hijos

“Es complicado responder eso, porque ellas me están mirando”, dijo Mauricio antes de comenzar. “Es entrar a ponerles como un título, pero mira, Paulita siempre ha sido una gran mamá y una máquina trabajando. Daisy es súper dulce, amorosa, no digo que Paula no lo haya sido, una súper mamá al igual que Paula. En realidad, yo guardo un gran recuerdo de todas. Tengo mucha suerte de haberlas conocido, de haberme cruzado en sus caminos, aunque sea por poco tiempo. Con Daisy estuve 10 años, 5 años primero y después con repechaje 5 años más. Con Paulita 6 años, con Antonella 4, con la mamá de Cami 10 años…”, sostuvo a Trome.