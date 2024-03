Yaziré Pinedo expone chat inédito sobre Alberto Otárola: “Es importante que nadie sepa que llegaste por mí”

Fuente: Canal N

Yaziré Pinedo (25), la expareja del premier Alberto Otárola que fue beneficiada con contratos estatales, expuso este martes un chat inédito que, según su versión, probaría que la conversación divulgada por Panorama forma parte de un “complot” contra el número dos de la presidenta Dina Boluarte.

Te puede interesar: Caso Alberto Otárola: Martín Vizcarra, Jorge Chávez Cresta y César Figueredo desmienten declaraciones de Yaziré Pinedo

En una entrevista con Canal N, la joven mostró parte de un diálogo por WhatsApp que mantuvo con César Figueredo, exdirector ejecutivo de Cofopri (Organismo de Formalización de la Propiedad Informal) y actual secretario general de Perú Primero, el partido del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).

“Esas conversaciones las tengo en mi teléfono y las voy a hacer llegar a la Fiscalía. [...] No sabría dar las fechas [en las que ocurrió la conversación], pero es información completamente verdadera y hay más evidencia de lo acontecido en lo que mencionan al señor Nicanor [Boluarte, hermano de la mandataria]”, dijo.

El chat empieza así:

Te puede interesar: Gobierno de Dina Boluarte evita pronunciarse tras implicancia de Nicanor Boluarte en audios de Alberto Otárola

César Figueredo: ¿Qué pasó, ñañita? ¿Contestó?

Yaziré Pinedo: No creo que ya lo haga. Cuando fui a verlo dijo que no, que Dina [aparentemente en referencia a la jefa de Estado] no permite injerencias ni recomendaciones. Por eso te digo mejor por el lado de su hermano. Él [aparentemente en referencia a Otárola] no va a ayudarte.

Te puede interesar: Exministro de Defensa niega haber recomendado a Yaziré Pinedo y rechaza intervención de Otárola para contratarla

César Figueredo: ¿Le dijiste que tenías ese video? En el mensaje.

Yaziré Pinedo: Sí, pero él sabe que es pasado, no lo va a asustar.

Yaziré Pinedo rompe su silencio y explica detalles de su relación con Alberto Otárola. Canal N

César Figueredo: Bueno, ¿entonces qué? Vas a declarar en la Fiscalía que él te dio el trabajo.

Yaziré Pinedo: Ya tú me dices [...] yo te ayudo. ¿Pero tu amigo el ministro no hablará?

César Figueredo: Yo hablo con Martín [aparentemente en referencia a Vizcarra] para que lo llame. Es importante que nadie sepa que llegaste por mí para que el ‘chato’ sienta presión y apoye.

Yaziré Pinedo: ¿Vizcarra no puede hablar con Alberto?

César Figueredo: Ese miserable no le contesta.

Yaziré Pinedo: Yo creo que si él te da el puesto me va a pedir que diga cómo llegué a Defensa.

César Figueredo: Tú mueres cerrada que por tu CV, por tu amiga, ya vemos.

Yaziré Pinedo: Él pide eso, me lo dijo el chinito [...]

Pinedo ha reconocido que se reunió con Otárola en su despacho en diciembre de 2022, un año después de sostener un vínculo sentimental que duró menos de una semana, de acuerdo con su testimonio.

Luego de esa cita personal, que no quedó registrada oficialmente, obtuvo dos órdenes de servicio por 18.000 y 35.000 soles en el Ministerio de Defensa, una cartera que él ocupó antes de convertirse en presidente del Consejo de Ministros.

Aunque la joven indicó inicialmente que en su contratación participó el exministro Jorge Chávez, al día siguiente se retractó y señaló como intermediarios a Figueredo y Vizcarra. “[Ambos], en su momento, me pidieron no decir nada para que todos llegaran a pensar que mi contratación en el Ministerio de Defensa fue directamente por el señor Alberto. Las pruebas de ello lo voy a entregar a la Fiscalía”, aseguró.

El expresidente ha declarado, sin embargo, que no conoce ni “menos he hablado con Nicanor Boluarte ni nadie de este Gobierno”, mientras que su partidario advirtió con iniciar un proceso legal si Pinedo no se rectifica.

Fuente: Panorama

La allegada también contó que el hermano de la mandataria, investigado por corrupción, la buscó para ofrecerle dinero como parte de la conspiración para conseguir, según su versión, el cese de Otárola y poner en su puesto a una persona más próxima. Nicanor es el único implicado que ha guardado silencio hasta el momento.

La Fiscalía ya investiga a Otárola “como presunto instigador del delito contra la administración pública —negociación incompatible—, en agravio del Estado”, en medio de pedidos de renuncia y una orden de Boluarte para que retorne al país de manera inmediata, ya que se encontraba en Canadá por una actividad oficial.

Las diligencias preliminares alcanzan también al jefe de la oficina de abastecimiento de la Oficina General de Administración del Consejo de Ministros, Christian Flores, y al director de abastecimiento del Ministerio de Defensa, Luis Ricardo Obeso.