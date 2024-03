Yaziré Pinedo admite relación con Alberto Otárola, revela que conversación data de 2021 e implica al hermano de Dina Boluarte

Yaziré Pinedo rompe su silencio y explica detalles de su relación con Alberto Otárola. Canal N

Yaziré Pinedo, beneficiada con contratos estatales, confirmó este lunes que mantuvo una efímera relación con el jefe del Gabinete, Alberto Otárola —pese a que él ha indicado que solo la vio una vez en una reunión—, y detalló que la conversación divulgada por Panorama data de enero del 2021, aunque el contenido fue “editado”.

Te puede interesar: Escándalo y remezón político en Palacio: Alberto Otárola protagoniza audio con Yaziré Pinedo, contratada en el Estado tras visitarlo

“[Lo conocí] en 2020 a la fecha, en circunstancias de trabajo [...] porque él es abogado. En su momento fue una relación quizás sentimental en un período de una semana, o quizás menos”, declaró en una entrevista difundida por Canal N en la que aseguró, además, que el vínculo amical con el premier se mantiene hasta ahora.

“Reconozco mi voz, reconozco la voz del señor Alberto Otárola, pero lo que no puedo aceptar es que digan que ese diálogo es actual, como si el señor Alberto me hubiera dado trabajo. [...] Niego que sea verdadero, está ‘recontra editado’. En realidad es un video que dura 15 minutos [que se grabó] en enero de 2021”, continuó.

Pinedo hizo hincapié que, en ese momento, Otárola “no tenía ningún cargo público” y que le requirió su curriculum vitae para ingresar al ámbito privado. “Yo quería trabajar en el sector privado, en temas administrativos. Para el sector público, te piden un CV documentado. Para el sector privado, solo te piden un resumen, algo que está más claro. Esas evidencias las tengo yo y las voy a mostrar a la Fiscalía”, dijo.

Fuente: Panorama

La allegada reconoció, de igual modo, que en diciembre de 2022 sostuvo una reunión con el premier y, posteriormente, obtuvo dos órdenes de servicio por 18.000 y 35.000 soles en el Ministerio de Defensa, una cartera que ocupó Otárola antes de convertirse en presidente del Consejo de Ministros.

Te puede interesar: Alberto Otárola, primer ministro de Dina Boluarte, ofreció trabajo a joven cercana a él: “Dime pues, amor”

“[Llegué al sector] por una recomendación del señor [Jorge] Chávez, exministro de Defensa. [Él me da trabajo] por temas de influencia del señor César Roberto Figueredo Muñoz, la persona a la que yo he buscado con mi abogado para que me represente desde que salió la primera primicia de Panorama [...] Es la mano derecha de [Martín] Vizcarra], ha sido director ejecutivo de Cofopri [Organismo de Formalización de la Propiedad Informal]”, indicó.

Inmediatamente después de emitida la entrevista, Chávez negó “tajantemente que haya intervenido en la contratación” de Pinedo. “Recién supe sobre la existencia de esta persona cuando su nombre apareció en un reportaje de setiembre de 2023. Le doy 24 horas a la señorita para rectificarse o procederé a demandarla”, anticipó.

El año pasado, la PCM envió un correo electrónico en la que se solicitaba a la allegada una propuesta económica, su CV documentado y otros formatos para que pueda ser contratada para un servicio de atención administrativa. El encargado de entablar esta comunicación fue identificado como Joan Miranda, quien se desempeña como analista de mercado de la oficina de abastecimiento de la PCM.

Según el dominical, este tipo de correo solo se envían desde PCM a profesionales de “alto perfil” para establecer contratos especializados. Luego de estos destapes, Panorama también reveló que la joven fue vigilada por una camioneta que le pertenecía al Ministerio del Interior.

Te puede interesar: Alberto Otárola: Ministerio de la Mujer anuncia que respaldará a la involucrada en audio con el premier

“El audio que salió el día de ayer lo entregó el señor Figueredo. [...] Es la única persona que ha tenido ese tipo de información. [La intención] es buscar un complot contra el premier Otárola para obtener un cargo público. En este caso, [Figueredo] quería que le dé la Sunarp [Superintendencia Nacional de los Registros Públicos]”, acusó Pinedo.

Aseguró, incluso, que el hermano de la presidenta Dina Boluarte la buscó para ofrecerle dinero en medio de esta trama, que salpica también al exmandatario Martín Vizcarra. “Tengo conversaciones [...] del año pasado. La persona que dice ‘Nica’ se refiere al señor [Nicanor Boluarte]. Voy a entregar mi celular a la Fiscalía”, indicó al mostrar un chat ante la televisora.

Pinedo requirió asistencia del Ministerio de la Mujer ante la “vulneración” de sus derechos. “Lo que ha salido en las noticias ha generado maltrato psicológico y acoso social. Se ha generado morbo. Y a la presidenta, que no se deje llevar por cosas solamente son especulaciones”, zanjó.