Magaly Medina compara audios de Alberto Otárola con escándalos de farándula: “Es como tener a un ’Domínguez’ de Premier”

Magaly Medina sobre los audios de Alberto Otárola. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la edición más reciente de ‘Magaly TV La Firme’ este 4 de marzo, la conductora Magaly Medina no dudó en unirse a la ola de comentarios generada por los audios expuestos por ‘Panorama’ sobre el presunto romance clandestino que habría tenido el Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, con Yaziré Pinedo.

Acostumbrada a exponer ampays de infidelidades y a revelar audios comprometedores de las principales personalidades del mundo del espectáculo nacional, la presentadora comparó este episodio del premier del estado con las recientes revelaciones de Christian Domínguez al ser expuesto por serle infiel a Pamela Franco.

“Todos estamos un poco curiosos y existe cierto morbo por haber escuchado los audios del premier ayer en ‘Panorama’. Todo el mundo los ha escuchado hoy, todo el mundo los debate. Hoy ya existen versiones encontradas, contradictorias, pero lo cierto es que escuchar esos audios en el mundo de la política y del más alto poder del estado nos hace sentir como si estuviéramos haciendo una nota sobre los ‘Domínguez’ de la farándula”, dijo inicialmente la presentadora.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Tantos cumbiamberos a los que hemos escuchado, tantos tramposos, a los que hemos escuchado en audios y en videos, enamorar, gilear a una persona. Claro, ahora no podemos decir si realmente (porque ha salido esta chica esta noche a decir que esos audios pertenecen a un video grabado en el año 2021), que ella sí tuvo una relación con Ótarola en el año 2021 y no en el 2023, como se estaba diciendo”, agregó.

Aunque la chica afirmó que los audios son de 2021 y no actuales, Magaly Medina señaló que el Presidente del Consejo de Ministros está comprometido en matrimonio. “Pero al margen que sea la fecha, el 2021 o 2023, este señor es casado, o sea, es casado, y esos audios que salen, hablan de la catadura moral de un hombre que ha llegado a un alto puesto de poder en nuestro país, en el poder ejecutivo indudablemente. Yo digo y se lo hablaba en la mañana a mis reporteros que esto es comparable con Domínguez, salvando las distancias porque Domínguez y todas las sartas de tramposos que nosotros escuchamos, que hemos leído chats, que hemos escuchado audios, ‘Los Cueva’, ‘Los Domínguez’, todos están en la misma bolsa”, acotó.

“Habla de la catadura moral de la gente que tenemos en política, gente tramposa, los tramposos están en todos lados. Así que no vengan a decir que solo en la farándula han visto. Si uno pusiera sus vidas y nosotros mandáramos a nuestros paparazzi a realmente hacer una investigación de los políticos, no, no, no ya nos habrían volado los carros, no ya no estaríamos, ya no estaríamos contándola”, mencionó.

Magaly Medina habla sobre los audios de Alberto Otárola con Yaziré Pinedo. (Captura: Magaly TV La Firme)

Yaziré Pinedo revela detalles sobre su relación con Alberto Otárola y los audios divulgados

En una reciente entrevista difundida por Canal N, Yaziré Pinedo confirmó el vínculo que mantuvo con el jefe del Gabinete, Alberto Otárola, a pesar de que este último ha indicado previamente que solo la vio en una reunión. Pinedo detalló que la conversación divulgada por el programa ‘Panorama’ data de enero del 2021, aunque afirmó que fue editada.

Según la joven de 25 años, ella conoció a Otárola en el 2020 durante circunstancias laborales, ya que él es abogado. En cuanto a la naturaleza de su relación, Pinedo describió que fue “quizás sentimental” y duró aproximadamente una semana, o incluso menos.

La joven, quien ha sido beneficiada con contratos estatales, también se refirió al audio divulgado, reconociendo su voz y la de Otárola, pero negando que el diálogo sea actual. Según su versión, el video en cuestión fue grabado en enero de 2021 y duró aproximadamente 15 minutos. Pinedo afirmó que en ese momento Otárola no ocupaba ningún cargo público y que él solicitó su currículum vitae para un posible empleo en el sector privado.

“[Lo conocí] en 2020 a la fecha, en circunstancias de trabajo [...] porque él es abogado. En su momento fue una relación quizás sentimental en un período de una semana, o quizás menos”, dijo en un inicio.

“Reconozco mi voz, reconozco la voz del señor Alberto Otárola, pero lo que no puedo aceptar es que digan que ese diálogo es actual, como si el señor Alberto me hubiera dado trabajo. [...] Niego que sea verdadero, está ‘recontra editado’. En realidad, es un video que dura 15 minutos [que se grabó] en enero de 2021″, sostuvo al medio citado.