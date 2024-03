Nataniel Sánchez explica por qué decidió alejarse de su padre: “Nadie tiene derecho de hacernos daño”

Nataniel Sánchez explica por qué decidió no tener contacto con su padre y cómo la terapia la ha ayudado. | Instagram/Nataniel Sánchez

Nataniel Sánchez, conocida actriz peruana, compartió en una conversación con la periodista Verónica Linares para su programa de YouTube, detalles profundos sobre su vida personal, enfocándose en su difícil relación con su padre.

Tras su regreso a Perú, la recordada Fernanda de las Casas en ‘Al Fondo Hay Sitio’, que actualmente reside en España, abrió su corazón sobre los desafíos familiares enfrentados a lo largo de los años.

La artista enfatizó que ha mantenido una decisión de no contacto con su padre desde hace varios años, resaltando que las interacciones pasadas con él no eran saludables. “Mi papá no debió ser papá”, declaró Sánchez.

¿Por qué Nataniel Sánchez se alejó de su padre?

En la charla, reveló que cortó lazos con él por su forma de relacionarse con ella y que asiste a terapia por los problemas familiares que la estuvieron afectando desde pequeña.

A pesar de las insinuaciones sobre un posible maltrato, Nataniel Sánchez aclaró que, aunque su progenitor no llegó a agredirla físicamente, la manera en que se relacionaba con ella no contribuía positivamente a su vida.

“Yo no tengo relación con mi papá hace muchos años, ya estaba en la televisión. Decidí no tener relación con mi papá porque no se relacionaba conmigo de manera sana, y yo aprendí que nadie tiene derecho a hacernos daño, ni siquiera nuestros padres”, contó la intérprete en la charla.

Esta situación llevó a la actriz a tomar terapia durante doce años, donde ha trabajado en comprender y manejar las complejidades de sus relaciones familiares.

“Mi papá no me tocaba, pero la manera de vincularse... yo sé que él hizo lo que pudo. Los amo, ya los perdoné, pero él seguirá haciendo sus cosas a su manera. No le viene bien a mi vida, entonces yo decidí dar un paso al costado”, agregó.

Añadió que está priorizando su bienestar y armonía en su vida. “Venimos con la idea de que es tu papá y mamá y eso es a muerte y si te maltratan tú aguantas, pues no. Yo me he perdonado, yo no elegí esto”, finalizó la actriz.

Arremete contra la productora de ‘Al Fondo Hay Sitio’

La actriz Nataniel Sánchez también compartió su experiencia durante el tiempo que trabajó en la popular serie peruana ‘Al Fondo Hay Sitio’.

A pesar de las alegrías que le trajo formar parte del elenco, enfrentó dificultades con la productora del programa al solicitar tiempo para su desarrollo profesional y académico, lo cual fue inicialmente rechazado.

La intérprete enfatizó que su temprano inicio en el mundo de la actuación limitó su capacidad para perseguir estudios formales, llevándola a tomar la decisión de dedicarse completamente al trabajo en vez de la academia.

“Le pedí a la productora permiso para estudiar, me dijo que era imposible dármelo, porque acababa de empezar la serie y no sabía cómo iban a ser los rodajes. Caso contrario pasó con mi compañera, que no conozco su vida, pero en mi caso mi sueldo sí era para que comamos. Entre mi mamá y yo ayudábamos en la casa, entonces, yo sí necesitaba ese trabajo”, recordó.

En el año 2015, la situación de Nataniel Sánchez experimentó un cambio cuando logró negociar con los responsables del canal para obtener permisos que le permitieran estudiar inglés y administración de empresas.

Lamentablemente, estos permisos eran menos extensos de lo que necesitaba para cumplir con los requisitos de estudios de actuación que exigían una mayor cantidad de horas.

Nataniel Sánchez, actriz peruana con larga trayectoria en el cine y la televisión. | difusión

La actriz resaltó la importancia de un liderazgo que fomente el crecimiento de su equipo, criticando indirectamente a la cabeza del proyecto por considerarla un impedimento para su desarrollo profesional.

“A ver, para mí, el líder verdaderamente sabe y tiene que dejar que su gente siga creciendo, porque al final lo que aprenda, te va a beneficiar a ti como a la cabeza, el líder; pero hay líderes que no tienen esa visión, son como un obstáculo para tu crecimiento”, resaltó.