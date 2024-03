Hija de Melissa Klug viajó a Argentina para estudiar, pero sus planes quedaron frustrados y deberá regresar a Perú

Melissa Lobatón Klug explicó por qué no pudo continuar sus estudios en Argentina.

Melissa Lobatón Klug, hija de Melissa Klug, experimentó un cambio inesperado en sus planes académicos y profesionales. La hija del exfutbolista Abel Lobatón había viajado a Argentina con el objetivo de avanzar en sus estudios de pastelería, pero recientemente ha anunciado su regreso a Perú sin haber logrado inscribirse en el instituto elegido para su formación. Este cambio de planes se debe a decisiones personales, según reveló a sus seguidores a través de historias en Instagram el pasado 3 de marzo de 2024.

A sus 21 años, tras haber emprendido un viaje a la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de perfeccionarse en su profesión, Lobatón Klug ha anunciado la interrupción de sus estudios. “¿Te fuiste a estudiar a otro país?”, le preguntaron en sus historias de Instagram, a lo que ella respondió.

“Ese era mi plan pero por cosas de la vida, tendré que regresarme (...) Iba a estudiar pastelería, iba a sacar un título aquí, pero ya será en otra oportunidad”, comentó la joven, quien siempre ha mantenido los aspectos de su vida personal en reserva.

Antes de su emprendimiento hacia Argentina, Melissa Lobatón Klug se encontraba cursando estudios relacionados con la repostería y pastelería en Lima, tras decidir dejar la carrera de Comunicación Integral a un lado para perseguir su verdadera pasión en el ámbito de la gastronomía.

¿En qué trabaja Melissa Lobatón Klug?

La decisión de Melissa Lobatón de cambiar de carrera, en el 2023, fue respaldada por su madre, Melissa Klug, quien observó una mejora significativa en el ánimo y la disposición de su hija al dedicarse a lo que realmente ama. “Yo soy de esas personas que digo que tienen que estudiar algo que les encante. Yo todos los días me levanto super feliz por querer aprender más de mi carrera, eso pasó cuando me cambie de carrera, antes estaba de mal humor me sentía cansada, amo lo que estudio”, comentó en aquel entonces.

A pesar de este revés temporal en sus planes de estudiar en el extranjero, Melissa Lobatón no ha dejado de lado su pasión por la pastelería. Antes de su planeado pero frustrado viaje a Argentina, la hermana menor de Samahara había explorado el mundo empresarial con su propio emprendimiento de venta de postres bajo la marca ‘Cakedashh’, aunque actualmente ha pausado la recepción de pedidos. Esta faceta de empresaria demuestra su compromiso y entusiasmo por su campo de estudio y trabajo, aun cuando enfrenta desafíos en su camino.

¿A qué se dedica las otras hijas de Melissa Klug?

Melissa Klug siempre ha generado interés en el público debido a su vida personal, destacándose por ser madre de seis hijos, fruto de relaciones con conocidas figuras del ámbito deportivo y empresarial en Perú. Gianella Marquina, Samahara Lobatón y Melissa Lobatón, sus tres hijas mayores, son fruto de su relación con el empresario Raúl Marquina y exfutbolista Abel Lobatón, respectivamente. A esto se suman los dos hijos varones, nacidos de su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, y el reciente nacimiento de una bebé de tres meses, producto de su vínculo con el jugador del Sport Boys Jesús Barco.

Gianella Marquina, la primogénita de 24 años, está en la recta final de su formación académica en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) donde cursa Derecho. Sin contentarse con una sola carrera, Marquina anunció su intención de emprender estudios en otra disciplina.

Por otro lado, Samahara Lobatón, se ha mantenido en el foco mediático a través de su participación en programas de televisión como ‘Combate’ y ‘El gran show’. A pesar de haber iniciado estudios en Marketing y Publicidad, Lobatón no completó la carrera y, en el 2023 anunció que estudiaría Educación Infantil en Estados Unidos, pero esto no se concretó debido a su pelea con Youna, el padre de su hija.