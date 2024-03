¿Qué enfermedad tiene Rodolfo Carrión ‘Felpudini’ y qué dijo de su regreso a la televisión a sus 74 años?

Rodolfo Carrion 'Felpudini' enfrenta dura enfermedad

El aclamado comediante peruano Rodolfo Carrión, conocido artísticamente como ‘Felpudini’, se encuentra actualmente recibiendo un tratamiento oncológico debido a una afección pulmonar que lo ha llevado a ser internado de urgencia en una clínica local. A pesar de los desafíos de salud que enfrenta a sus 74 años, Carrión se muestra resiliente y optimista sobre su recuperación, siguiendo un proceso médico bajo la supervisión de especialistas del Instituto Peruano de Oncología y Radioterapia.

“Me han internado porque me sentía un poco mal debido al tratamiento oncológico que estoy llevando por un problema pulmonar. A pesar de eso, yo he seguido trabajando y tengo muchos proyectos por realizar”, comentó el comediante a Trome.

Rodolfo, quien ha dedicado más de cinco décadas al mundo del arte y es querido por su personaje ‘Felpudini’, enfatiza su fortaleza y el apoyo incondicional de su familia durante este momento difícil. “Siempre para adelante, nunca para atrás. Me siento fuerte por el apoyo de mi familia y estoy probando de qué estoy hecho, siempre he sido una persona que ha puesto el pecho y ahora no es la excepción. Es una batalla más en la vida”, señaló.

¿Qué pasó con ‘Felpudini’?

A pesar de encontrarse hospitalizado y luchando contra una enfermedad grave, ‘Felpudini’ no pierde el ánimo. En una conversación con Perú21, el comediante reveló que se encuentra estable pero prefirió no detallar el diagnóstico específico ni en qué etapa se encuentra su enfermedad.

“Estoy bien, me siento mejor. Sigo internado en la clínica. Estoy recibiendo quimioterapias por el tratamiento oncológico pulmonar”, compartió. Además, confirmó que el tratamiento lo está afrontando con un seguro médico, sin apoyo estatal.

La carrera de Carrión no ha estado exenta de desafíos de salud anteriores. Fue internado en enero del 2023 por problemas cardíacos y, en el 2011, se sometió a una operación de uretrotomía debido a dolencias bajo el abdomen. A pesar de estos contratiempos, su dedicación al arte y su capacidad para superar adversidades han definido su trayectoria.

Su espíritu luchador se refleja en su deseo de continuar con su carrera una vez superadas las complicaciones de salud, manteniendo la esperanza de un posible regreso a la televisión peruana. “Depende cómo salga”, respondió.

¿Cuántos años tiene Rodolfo Carrión ‘Felpudini’?

Rodolfo Jaime Carrión Velarde, más conocido por su nombre artístico Felpudini, tiene 74 años de edad y este 2024 cumplirá 75. Nacido el 9 de abril de 1949 en el distrito de Anta, Áncash, Felpudini se ha convertido en una figura icónica dentro de la escena humorística de Perú, famoso por su inolvidable frase: “¡No te lo puedo creer!”. Su carrera comenzó en Lima, tras superar la tragedia del terremoto de 1970 en Huaraz que le costó la vida a su primera pareja sentimental.

Felpudini no solamente es reconocido por su larga trayectoria en programas de humor sino también por su dedicación como profesor de teatro. Superando las adversidades, se trasladó a Lima en 1972 con la intención de forjar una carrera en el mundo de la actuación, guiado por Ernesto Ráez Mendiola.

Su gran oportunidad llegó en 1978, gracias a la propuesta del comediante Carlos Oneto, quien le invitó a unirse a un nuevo proyecto en Panamericana Televisión. Este proyecto culminaría en su debut en 1980 en el programa ‘Risas y salsa’, donde tuvo la oportunidad de trabajar junto a la recordada vedette peruana Analí Cabrera, con quien estuvo casado entre 1982 y 1990.

Su personaje en la serie ‘El jefecito’ de 1987, donde interpretaba al secretario de Federico Lancelotti, marcó un antes y después en su carrera, consolidando ‘Felpudini’ como su reconocido nombre artístico. Además de su exitosa carrera en televisión, Carrión Velarde ha dedicado parte de su vida a la enseñanza del arte dramático, contribuyendo así al desarrollo cultural y artístico de Perú.

¿Por qué Felpudini ya no trabaja con Jorge Benavides?

Rodolfo Carrión reveló que no participó en el programa cómico de Jorge Benavides debido a su edad avanzada, pues formaba parte del grupo vulnerable y con alto riesgo de contagio de coronavirus (Covid-19). Cabe recordar que ‘JB en ATV’ se estrenó en febrero de 2021, período en el que ciertas actividades comenzaron a reanudarse con la llegada de las vacunas contra el virus. “Sí, la pandemia... A los viejitos nos han castigado, no quieren asumir la responsabilidad de las personas mayores que puedan contagiarse (de COVID-19)”, respondió el humorista.

Cabe mencionar que luego de su salida de ‘El Wasap de JB’ en el 2020, Felpudini participó como invitado especial en ‘El Reventonazo de la Chola’ en 2021, y luego como director artístico del programa ‘Jirón del Humor’ en 2023.