Rodolfo Carrión ‘Felpudini’ revela que estuvo internado por problemas en el corazón

Rodolfo Carrión 'Felpudini' cuenta detalles de su estado de salud | YouTube

Rodolfo Carrión ‘Felpudini’ brindó una entrevista para el canal de YouTube ‘Wallaz Producciones’ de Yiddá Eslava y Julián Zucchi y sorprendió con una revelación sobre su salud. El actor se encuentra alejado de la televisión y ahora será parte de una nueva película.

‘Felpudini’ es parte del filme ‘Soy inocente’, sin embargo, después de las grabaciones se enteró de un problema en el corazón que lo sorprendió. Pese a ello, ha logrado recuperarse y ahora siente que la vida le dio una segunda oportunidad.

“Estoy revivido. Les voy a contar algo. Yo estuve rodando la película en setiembre en Ica. Cuando terminamos me vine a hacer el chequeo acá, me diagnosticaron y me dijeron: ‘tu corazón está al 20%’, sentenció el artista de ‘Risas y Salsa’.

Por otro lado, comentó que fue una noticia que lo dejó boquiabierto. Además, creyó que no iba a seguir viviendo pues su corazón se encontraba deteriorado, pero sobrevivió. “Yo creo que sin darme cuenta me iba a ir en estas (fiestas) en estos días, pasando las fiestas porque mis venas estaban absolutamente (mal), mi corazón estaba funcionando al 20%”, comentó.

Te puede interesar: ‘Felpudini’ y su momento más doloroso durante el terremoto de Áncash: “No puede salvar a mi enamorada”

Rodolfo Carrión habla de su estado de salud. (YouTube)

Por otro lado, se tomó un tiempo para agradecer a los médicos del Instituto Nacional Cardiovascular por el tratamiento que tuvieron con él en esta etapa. Comentó que lo atendieron muy bien y que le sorprendió la organización de este centro de salud.

“Yo no podía creerlo (que mi corazón estaba al 20%), así que de frente tuve que internarme en el Instituto Nacional Cardiovascular (Incor), para quien doy mi agradecimiento y veo que está perfectamente organizada, una de las pocas instituciones que en Perú funcionan. Eso sí gracias, porque me atendieron de maravilla y no por ser conocido ni porque tenía vara sino admiré la mística con que atienden a todos eso me dejó conmovido”, sentenció.

Te puede interesar: Valeria Piazza recordó lo dificil que es participar en el Miss Universo: “Te levantas 4 de la mañana”

‘Felpudini’ contó por qué no trabaja con Jorge Benavides

Rodolfo Carrión fue uno de los actores que formaban parte del elenco del programa de Jorge Benavides, sin embargo, durante la pandemia no reapareció en el programa. Según explicó, esto se debió a la COVID-19 y es que el actor es parte de la población vulnerable por lo que prefirieron no arriesgar su salud. Pese a ello, no descarta volver a trabajar con él.

“Sí, la pandemia. A los viejitos nos han castigado, no quieren asumir la responsabilidad de las personas mayores que puedan contagiarse (de COVID-19)”, comentó en el programa de YouTube “Por mi madre”, conducido por Dafonseka y El Tobi.

SEGUIR LEYENDO