Bryan Reyna sufrió una lesión en Belgrano: ¿cuánto tiempo estará de baja en la Liga Profesional Argentina?

Bryan Reyna fue uno de los principales refuerzos de Belgrano en 2024. - Crédito: La Voz.

No cabe duda alguna que Bryan Reyna es uno de los legionarios con mejor momento. Una vez que se trasladó a Belgrano, inmediatamente, dejó buena muestra de su talento con exhibiciones de primer orden que provocaron que la afición se rindiera a él.

Te puede interesar: Dónde ver Boca Juniors vs Belgrano HOY: canal TV online del partido por Copa de la Liga Argentina 2024

En principio aceptó un rol de suplente, como cual revulsivo a la espera de dar la campanada. No obstante, ese sitial le quedó corto y rapidísimo se hizo de un espacio en la oncena inicial del entrenador Guillermo Farré al punto de constituirse en un inamovible en los esquemas.

Bryan Reyna atraviesa un enorme momento en la Liga Profesional Argentina. - Crédito: Belgrano.

A manera de retribución por la confianza, Bryan Reyna desplegó su mejor fútbol asegurando goles vitales al igual que asistencias. Su estreno en redes rivales se dio hace poco más de dos semanas en la goleada 4-1 a Sarmiento, estadio Julio César Villagra. Días más tarde ratificó su lado goleador apareciendo en la apertura del clásico de Córdoba contra Talleres, el cual quedó 2-2.

Te puede interesar: El duro momento de los delanteros de Independiente tras la salida de Martín Cauteruccio: 7 partidos disputados y ningún gol anotado

Así las cosas, todo estaba listo para que el habilidoso extremo peruano, que recientemente se transformó en internacional con la selección, integrase la nómina de convocados para el partido contra Boca Juniors, por la octava fecha de la Zona B de la Copa de la Liga. Sin embargo, una fuerte dolencia lo ha dejado fuera del grupo por un tiempo.

Bryan Reyna anotó el primer gol del clásico Belgrano vs Talleres por la fecha 7 de la Copa de la Liga Argentina 2024.

¿Qué lesión padece Bryan Reyna?

Belgrano ha comunicado, a través de sus redes sociales, que el ‘Picante’ acusa baja en el plantel principal por “haber sufrido un esguince de tobillo”. En esa misma frecuencia se ha precisado que “su evolución será evaluada durante los próximos días por el cuerpo médico”.

Te puede interesar: Piero Quispe mandó mensaje a Víctor Guzmán, ‘joya’ de Alianza Lima, para felicitarlo por su debut en Liga 1: “Es mi familia”

Reyna, de 25 años, no pudo iniciar la semana de entrenamientos producto de una dolencia que lo obligó a dejar el campo en el entretiempo del clásico de Córdoba. De este modo, el atacante nacional deberá guardar reposo mientras que el departamento médico analiza su progreso.

En medio de esta inesperada situación, el director técnico Guillermo Farré deberá encontrar soluciones inmediatas para ocupar el lugar de Bryan. Por lo pronto aparecen dos alternativas para la franja izquierda: Facundo Lencioni o Matías García.

Bryan Reyna ha firmado contrato con los cordobeses hasta el 2026. - Crédito: Belgrano.

¿Llegará al debut de Fossati en Perú?

Marzo es un mes especial para la selección peruana, pues presentará un nuevo rostro en la zona técnica con la presencia del veterano estratega Jorge Fossati, quien en los próximos días dará a conocer la lista de convocados para los amistosos internacionales contra República Dominicana y Nicaragua.

Bryan Reyna, en teoría, es un bolo fijo en la nómina del ‘Flaco’; no obstante, ahora con su lesión al tobillo podría perderse el inicio de la era Fossati con la ‘bicolor’, aunque todo dependerá de su evolución y la supervisión de los médicos de Belgrano.

El extremo peruano se ganó el reconocimiento de la afición del 'pirata' tras su gran actuación en la goleada 4-1 sobre Sarmiento de Junín (ESPN).

El seguimiento desde la VIDENA es bien sabido y abarca un importante interés por su andadura en el exterior. “Yo he salido del Perú, la mejor oferta que tuve fue aquí, en Argentina, y eso me va a ayudar a mí a repotenciarme y yo quiero dar el salto, quiero seguir creciendo como futbolista e irme a Europa y que me vaya bien”, reconoció Bryan.

Y sumó: “Firmé por 3 temporadas, hasta el 2026. Ahorita mismo no pienso en volver al Perú, yo quiero que mi camino vaya para Europa y, a los 35 años, volver como un jugador que ya ha hecho algo bueno en Europa”.