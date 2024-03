Carlos ‘Tomate’ Barraza contó que los futbolistas ya dejaron de escribirle a su hija después de fuerte amenaza

Carlos ‘Tomate’ Barraza cuenta que jugadores de fútbol le escriben a su hija menor de edad

Después que Carlos ‘Tomate’ Barraza expresara su preocupación y molestia debido a que su hija Gaela fue contactada por varios futbolistas a través de mensajes privados en las redes sociales a pesar de ser menor de edad, el cantante señaló que estas personas ya han cesado con su acoso.

En el mes de febrero, el conocido intérprete y personalidad mediática levantó su voz de protesta ante los mensajes que venía recibiendo Gaela Barraza de parte de futbolistas. El artista contó que algunos de estos deportistas tienen familias, lo que acrecienta su descontento ante la situación. Afirmó también que estaba dispuesto a revelar públicamente los nombres de los involucrados si le seguían escribiendo a su menor hija.

“Mi hija es bonita, es atractiva, siempre habrá un payaso, que no solo le escriba en redes, sino también que se quiera pasar de vivo. Gaela tiene 16 años, es menor de edad y lo voy a decir ahora. No voy a decir quiénes son porque son varios, pero estos jugadores que escriben ya no jo***, es una niña Jugadores (futbolistas). Es una niña, está bien que no parezca de 16 años, pero acaba de cumplirlos”, agregó enérgico en el podcast OUKE de Carlos Orozco.

Asimismo, advirtió que si sabe algo más o se entera de que la situación llega a más, no tendría ningún problema en reaccionar. “Sorry, pero si yo en algún momento me entero veo algo, Sorry, pero sí, me desconozco”, dijo.

Carlos Barraza cuenta que ya cesaron los mensajes

Tras su fuerte llamado de atención, ‘Tomate’ Barraza contó que los mensajes han cesado, lo que sugiere que los deportistas han tomado en serio su advertencia. La preocupación del cantante deriva no solo de la edad de su hija, sino también de las intenciones que pudieran tener estos individuos, considerando la vulnerabilidad de Gaela, debido a sus cortos 16 años.

“Mi hija me pidió que salga a advertir que no le escriban más, pues hasta tienen mujer e hijos. Yo podría decir sus nombres, pero he quedado en algo con mi hija. Ya pararon de escribirle, están asustados porque saben que ella es menor de edad y es un delito. Si me entero de otro, ahí sí me voy con todo”, dijo Barraza.

Como se sabe, Gaela Barraza está involucrada en el mundo del modelaje y ha ganado el ‘Teen Model World 2023′. Es hija del cantante de salsa con Danuska Zapata.

Magaly Medina le pidió que exponga los nombres de los futbolistas

La conductora de TV se refirió a la denuncia pública que hizo Carlos ‘Tomate’ Barraza, donde revela que su hija tiene pretendientes futbolistas. Si bien es cierto, entendió el enojo del cantante, cuestionó que no haya expuesto los nombres.

“Tomate Barraza ha expuesto un tema bastante grave, aunque lo ha expresado con las palabras que suele hacer, siempre con furia y denotando la violencia que exhiben muchos de sus comportamientos. Los jugadores de fútbol no tienen asco. Si esta niñita está participando en concursos de belleza, claro, de su edad, y los jugadores se fijan en modelos y en la gente que aparece en televisión. Como verá, ellos no le hacen caso a la edad y la chiquita se ve de 18, no les importa”, dijo.

Asimismo, le indicó a Barraza que los futbolistas necesitan un escarmiento para que ya no vuelvan a escribir ni a su hija ni a nadie más.

“Para que aprendan estos peloteros, hubieras dicho sus nombres. A mí me revienta cuando dice: ‘Hay peloteros, hay jugadores que le escriben’. Mira, que le escriban viejonazos a una chiquita de 16 años me parece que habla mal de ellos. Lo mejor sería exponer sus nombres, ¿por qué ocultarlo? No hay que alcahuetear ese tiempo de conductas, no hay que apañar. Tú que has sido una persona conocida por ser mujeriego, tú tendrías que denunciar. A los golpes no se arregla nada”, dijo.

Finalmente, Magaly Medina condenó la situación que enfrenta Gaela Barraza, señalando que nadie merece recibir este tipo de mensajes. “Tu hija no merece ser amenazada o acosada por estos sinvergüenzas que existen en el mundo del fútbol”, dijo la comunicadora el pasado miércoles 21 de febrero.