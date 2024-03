Patricia Benavides es “Vane 2″: Jorge del Castillo expone alias de su defendida en pedido para presentarse ante la CIDH

Jorge del Castillo reconoce que tiene a su patrocinada Patricia Benavides como 'Vane 2' en su celular. Canal N

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien fue suspendida a inicios de este año por la Junta Nacional de Justicia tras ser implicada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) en una organización criminal, busca ahora ser escuchada ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así lo hizo saber el abogado de Benavides, Jorge del Castillo, quien criticó que el organismo velador de derechos no la haya tomado en cuenta en la sesión que revisará el caso este viernes 1 de marzo.

Como se sabe, las investigaciones iniciadas por parte de la Fiscalía de la Nación en contra de la ahora suspendida Patricia Benavides, revelaron la presunta existencia de la organización criminal “La fiscal y su cúpula en el poder”; en la que se comprendía a la investigada titular del Ministerio Público en una serie de negociaciones con diversos miembros del Congreso de la República.

A raíz de estas acusaciones que remecieron todos los ámbitos de la política peruana, se desató una crisis dentro de la misma Fiscalía de la Nación que ha requerido la atención urgente de organismos internacionales, a fin de observar la manera en la que se está manejando el tratamiento del caso y las acciones de las instituciones ante él. Una de ellas, las del Congreso; que ha emprendido un intento de remoción e inhabilitación de los miembros de la JNJ luego de que estos últimos efectuaran la suspensión de Benavides Vargas.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y Jorge del Castillo en la Comisión de Fiscalización. Foto: composición Infobae

Dicha sesión, que fue requerida por el Instituto de Defensa Legal (IDL), el Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA); y la Fundación para el Debido Proceso (DPFL) en diciembre del año pasado ante los intentos de Benavides Vargas por mantenerse en el cargo, está programada para establecerse en formato público este viernes 1 de marzo a partir de las 4:00 p.m.

Patricia Benavides pide estar en la sesión de la CIDH

Documento enviado por Patricia Benavides a la secretaria ejecutiva de la CIDH. Twitter.

Tal situación ha generado el descontento del abogado de la suspendida fiscal Patricia Benavides, Jorge del Castillo, que anunció las intenciones de su patrocinada por participar en dicha audiencia. Asimismo, presentó un documento cursado a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tania Reneaum, firmado por la misma Benavides Vargas en el que realiza la solicitud formal.

“Como es de vuestro conocimiento, la suscrita cuenta con las medidas cautelares vigentes dispuestas con la Resolución N° 5/20 del 6 de febrero de 2024. No obstante, desde el 6 de diciembre de 2023 se dispuso mi suspensión del ejercicio del cargo de Fiscal de la Nación y Fiscal Suprema. (...) Si bien me encuentro suspendida en funciones, aún mantengo el cargo de Fiscal, razón por la cual solicito, se me autorice participar en la audiencia pública, con la finalidad de conocer la situación real del Ministerio Público peruano”, dicta la carta firmada por la fiscal.

“Vane 2″, el contacto de Jorge del Castillo

Vane 2, la captura de Jorge del Castillo con la que corrobora la una de las acusaciones de Jaime Villanueva sobre Patricia Benavides . Composición Infobae.

En la misma publicación en la que Jorge del Castillo anunció las intenciones de Benavides por formar parte de esta audiencia, el abogado aprista consignó también una captura de pantalla de la audiencia agendada. Esta captura había sido enviada por el contacto llamado ‘Vane 2′.

Coincidentemente, el apodo ‘Vane’ era, según los testimonios recogidos por el EFICCOP al exasesor principal de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, uno de los apodos con los que él se comunicaba con la suspendida fiscal de la Nación. Al percatarse de la exposición del contacto ‘Vane 2′, el mismo abogado defensor de Benavides Vargas borró el tuit, no sin antes confirmar una de las acusaciones emitidas por Villanueva, quien ahora se encuentra en condición de colaborador eficaz.

Posteriormente, en una entrevista para Canal N, Del Castillo confirmó que el contacto ‘Vane 2′ era, en efecto, Patricia Benavides. Según él, había agendado a su patrocinada de esa manera como una “licencia” hacia la suspendida fiscal de la Nación, pues era así como la llamaban en redes sociales. Descartó que se tratara de una confirmación de las afirmaciones de Jaime Villanueva