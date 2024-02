Fichaje de Sport Boys fue mal diagnosticado y sufrió grave lesión de rodilla: club despidió al médico responsable

Sport Boys perdió a uno de los seis extranjeros que planeaba utilizar en esta Liga 1 (FPF).

Damián Arce fue uno de los refuerzos extranjeros que contrató Sport Boys para esta temporada. El mediocampista argentino, quien llegaba de Patronato, prometía ser el gran conductor del equipo de Fernando Gamboa, no obstante, a poco de su llegada al Perú, comenzó a vivir un tormento por una lesión mal diagnosticada y ahora es probable que se pierda toda la campaña.

Este hecho desató un terremoto en el elenco ‘rosado’, el cual finalizó su convenio con Sport Medical Center, empresa del doctor Luis Cotillo, y con el que venían trabajando, recibiendo servicios relacionados a diagnósticos y operación.

Antonio Meza-Cuadra, gerente deportivo del conjunto del Callao reveló que la lesión del futbolista se produjo en la pretemporada, durante un partido de práctica disputado contra Alianza Lima, en el que el nacido en Buenos Aires terminó golpeado. El exfutbolista de Melgar reveló que en ese momento, el médico encargado consideró que se trataba de un problema leve:

“Tuvo un choque fuerte contra un jugador de Alianza Lima en la pretemporada, el jugador sale muy adolorido, al día siguiente se le hizo la resonancia y el médico de ese momento indica que no era algo muy grave y podía recuperarlo aparentemente rápida. Se le hizo un primer tratamiento, pero el tiempo estimado el jugador no mejoró. El médico nos siguió diciendo que lo iba a recuperar, pasaron más de 40 días y no presentaba mejora”, declaró a Radio Rosada.

Damián Arce fue presentado en la 'Tarde Rosada', aunque no pudo jugar, pues ya se encontraba lesionado (Sport Boys).

El directivo ‘chalaco’ señaló que al percatarse de que la lesión no evolucionaba, optaron por ver buscar otras opciones, hasta que se dieron cuenta que el tema era mucho más grave. Asimismo, aseguró que le darán todo el apoyo al deportista y le darán las herramientas para su recuperación, aunque no lo inscribirán, por lo que su cupo de extranjeros queda libre y podrían sumar otro a mitad de año:

“El jugador fue viendo otras opciones y en el camino nos dimos cuenta que tenía otro tipo de lesión y merecía otro tratamiento. Es ahí cuando nos vemos obligados a tomar otra determinación y el jugador será operado probablemente este viernes. Es una lesión al ligamento cruzado que va a demorar por lo menos menos 7 meses para poder recuperarse. Vamos a darle todas las armas para que se pueda recuperar y se sienta cómodo. El sexto cupo no está usado, y podríamos usarlo a mitad de año”, añadió.

“El tema está con los abogados”

Meza-Cuadra indicó que hubo un mal diagnóstico por parte de los doctores, y defendió la posición de Sport Boys, al afirmar que ellos hicieron lo correcto, que sería confiar en su departamento médico:

“El procedimiento de cada club es seguir las instituciones de su médico, lo pusimos a manos del médico del club. Lamentablemente entiendo que ha habido un diagnóstico errado, pero ante una lesión de nuestro jugador, él tiene que tratarse con nuestro tratamiento médico. Que tenemos que mejorarlo, implementarlo mejor, mejores profesionales, seguro que sí”.

También reveló que en este momento la situación con el centro médico se encuentra en investigación y en manos de sus abogados:

“Hoy, ese médico no pertenece al Boys, y no quiero ahondar mucho en ese tema porque hay temas legales de por medio que seguramente nuestros abogados van a ser los indicados en salir a hablar, pero estamos tratando de resolver ese tema, estamos en camino a resolver ese contrato. Vamos a renovar el área médica. Todo lo que ocurrió está en proceso de investigación, todo está en manos de los abogados. Nuestro equipo legal es muy fuerte, ha sacado casos importantes y se que este lo sacaremos adelante”, disparó.

La postura de Damián Arce

Hasta el momento, Damián Arce no ha brindado declaraciones respecto a dicha situación. No obstante, si envió un mensaje en su cuenta de Instagram, dando a entender que los responsables de la negligencia recibirían un castigo: “Dios es justo y esto no va a quedar así”.