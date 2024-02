Claudia Portocarrero y cómo su relación Dilbert Aguilar cambió tras altercado con su esposa Jazmín Gutarra

Claudia Portocarrero admite estar distanciada de Dilbert Aguilar | América Hoy. América TV

Dilbert Aguilar ha superado el cuadro de neumonía que lo mantuvo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) durante seis días. Ahora que su salud ha mejorado, el cantante de cumbia alista su regreso a los escenarios y varios de sus colegas, además de amigos y familiares, estarán presentes en su concierto. Sin embargo, la gran ausente será su ex Claudia Portocarrero.

En una reciente entrevista, la popular ‘Ñañita’ indicó que no asistirá al evento porque no desea incomodar a Jazmín Gutarra, actual esposa de Dilbert Aguilar. Recordemos que a la mujer del músico no le gustó para nada que Claudia Portocarrera haya exigido que se le dé información sobre la salud del cantante, tomando en cuenta que ya no están juntos.

“Prefiero mantenerme al margen, quiero estar tranquila. Tengo mis cosas, tengo a la bebé, ya comienzan las clases. Sí voy a subir un post, pero no voy a asistir. No estoy enfocada en la gente, sino en mí. Yo respeto a Dilbert, respeto a toda su familia. Nos equivocamos, todos cometemos errores. Todos vivimos el día a día dentro de nuestras carencias, de nuestros propios conflictos internos, de nuestras propias inseguridades. Todos tenemos inseguridades”, señaló a ‘América Hoy’.

Claudia Portocarrero prefiere mantenerse alejada de Dilbert Aguilar.

¿Cómo es su relación con Dilbert Aguilar?

Claudia Portocarrero indicó que, a pesar de que se encuentra distanciada de Dilbert Aguilar por respeto a su esposa, ella aún le sigue guardando un cariño inmenso al cantante de cumbia por los años que estuvieron juntos. No obstante, la comunicación no es tan frecuente como antes.

“Él es mi hermano. Yo como familia siempre voy a sacar cara con él. Yo a ese hombre, como a mis hermanos, lo amo y lo adoro por más que se diga una y otra cosa, no me interesa. Nos comunicamos sí, de vez en cuando. Cada uno está viviendo su vida. Él tiene su familia y tiene mucha gente que lo ama”, expresó la exbailarina iquiteña.

Claudia Portocarrera asegura que ama a Dilbert Aguilar como su "hermano".

¿Por qué se separaron Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero?

La historia de amor entre Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero empezó hace mucho tiempo, cuando el cantante tenía 26 años y la bailarina solo 15 años. Después de más de una década juntos, su romance llegó a su fin debido a la falta de confianza en la relación, aspecto que se vio afectado por la aparición de hijos fuera de la pareja por parte de Aguilar.

A fines del 2023, Dilbert Aguilar indicó que la monotonía fue otro factor que terminó “destruyendo” su romance. “Era una relación de trabajo que de pareja, estábamos desgastados. Era aburrido verla todos los días, más parecía jefe/empleado o viceversa. Quizás por eso terminamos bonito, no peleando, la ruptura fue el desgaste”.

Dilbert Aguilar reveló detalles de cómo terminó su relación sentimental con Claudia Portocarrero.

Por su parte, Claudia Portocarrero rememoró momentos en los que juntos lloraban y se cuestionaban sobre su futuro como pareja y familia.

“Llorábamos juntos, era fuerte, superfuerte. Dos años que eran seguidos, de ‘Dilbert, no me siento a gusto, ¿qué hago?’; y Dilbert: ‘Negra, podemos intentarlo’; y después: ‘Debemos separarnos’. Viene la familia y decían deben estar juntos. Eran dos años duros que nuestra preocupación eran nuestras familias”, contó Claudia durante una entrevista en el canal de YouTube de Fabián Tejada.