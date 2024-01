Esposa de Dilbert Aguilar confronta a Claudia Portocarrero: “No tiene derecho a saber de él”

Claudia Portocarrero se queja de no saber sobre Dilbert Aguilar y su esposa la enfrenta. | captura/América TV/YouTube/difusión

Le puso las cosas claras. Jhazmin Gutarra, cónyuge del cantante Dilbert Aguilar, salió al frente para esclarecer los comentarios realizados por Claudia Portocarrero, expareja del intérprete de ‘Vuela Palomita’.

En declaraciones a un medio local, la esposa del músico sostuvo que no tiene la obligación de informar a la popular ‘Ñañita’ sobre la salud del artista. La controversia surgió después de que él fuera ingresado en el área UCI del hospital EsSalud Angamos debido a una neumonía severa.

La mujer había desmentido que su conviviente tenía fibrosis pulmonar, comentario que la modelo mencionó en el programa ‘Todo se filtra’. “Eso es totalmente falso. Él ingresó (a UCI) por un diagnóstico de una neumonía severa”, dijo anteriormente a Radio Nueva Q.

Dilbert Aguilar se encuentra estable, según su esposa (RPP)

¿Qué le dijo la esposa de Dilbert a Claudia Portocarrero?

Tras las declaraciones de Claudia Portocarrero mencionando no haber recibido información sobre el estado de salud de Dilbert Aguilar, Gutarra declaró a que mantuvo la discreción sobre la condición médica de su esposo, quien ya se encuentra fuera de UCI.

En esa línea, enfatizó que solo la familia directa y allegados poseen el derecho a estar informados, desestimando las expectativas de la ‘Ñañita’ al respecto.

“Respeto la relación de amistad que pueda tener mi esposo con ella, no sé qué decirte. Si no le contesté fue porque estoy en atrejeos, pero decir cosas así, fuera de contexto, está por demás. (...) No tiene derecho de saber de mi esposo”, manifestó.

Jazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar, negó que su esposo tenga fibrosis pulmonar.

“Sí le hice llegar a saber cosas de su salud, se lo hice llegar. Sí le comenté, pero me apena bastante que ella quiera ponerme en contra o de la familia, cosa que no va a pasar”, agregó a El popular.

La gestión de la comunicación sobre la condición de Aguilar, según indica, deberá ser abordada directamente por el artista una vez esté en condiciones de hacerlo. Por su parte, optó por no continuar manifestándose públicamente acerca de la situación.

“En lo personal, yo no tengo por qué informarle a una persona que no es familia directa. (...) Hay que respetar. Yo no tengo nada en contra de ella, todo está bien”, sentenció.

Jazmín Gutarra, esposa de Dilbert Aguilar, se pronunció sobre la salud del cantante, internado en UCI.

Claudia Portocarrero preocupada por Dilbert Aguilar

La noticia de la hospitalización de Dilbert Aguilar fue confirmada por su amiga y expareja, Claudia Portocarrero, más conocida como ‘La Ñañita’, quien además mostró su consternación y pidió oraciones por la recuperación del artista.

Durante una entrevista con el programa de espectáculos ‘Todo se filtra’, compartió cómo se enteró de la condición del cantante y su visita al hospital en busca de información, luego de que su esposa ignorara su petición.

“Empecé a llamarlo y no me contestaba (Jhazmin Gutarra); entonces, me contestó. Yo le pregunté cómo estaba él y no me contestaba. Hasta que empecé a buscar por todos los hospitales, hasta que encontré el parte de él”, dijo.

Claudia Portocarrero se muestra afectada por el estado de salud de su expareja Dilbert Aguilar. | captura/YouTube/difusión

Conmovida, la modelo habló sobre la importancia del cumbiambero en su vida y su apoyo a la familia en estos momentos difíciles.

“No estoy en condiciones de hablar porque no estoy bien, para mí, Dilbert es mi hermano, he compartido mi vida durante muchos años”, expresó.

¿Qué se sabe de la salud de Dilbert Aguilar?

Según las últimas actualizaciones, la condición del músico peruano ha sido reportada como estable y fuera de peligro. La preocupación por el estado de salud de Aguilar trascendió a través de las redes sociales y medios de comunicación, donde se difundieron mensajes de apoyo.

Óscar Grados Rodríguez, parte de la orquesta de Dilbert, manifestó en declaraciones públicas que esperan un retorno triunfal del músico a los escenarios.

Dilbert Aguilar y Claudia Portocarrero. | Facebook (Archivo)

“Queridos amigos, hermanos y colegas, hago este comunicado público para evitar especulaciones y también para desenmascarar a personas malintencionadas. Solo con sus malos corazones crean zozobra entre todos nosotros, quienes queremos y amamos a nuestro Dilbert Aguilar. Les informo que él ya está fuera de peligro y en total recuperación”, agregó su productor.