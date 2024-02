La manera despectiva como Pamela Franco se refirió de Christian Cueva, según Pamela López. (Captura: Magaly TV La Firme)

En la más reciente emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 26 de febrero, la presentadora Magaly Medina compartió fragmentos de su entrevista telefónica con Pamela López. Durante la conversación, la madre de familia reveló que Christian Domínguez fue su confidente y detalló minuciosamente el romance secreto que tuvo lugar entre Pamela Franco y Christian Cueva en el pasado.

Según López, fue Domínguez quien también le confesó sobre el famoso encuentro entre la madre de su última hija y el popular ‘Cuevita’ en una discoteca en San Juan de Lurigancho. Además, proporcionó detalles sobre la conversación que la cantante de cumbia sostuvo con el padre del pelotero.

“Es Christian quien me ha contado muchas cosas, ella sí le ha contado a él, que sí ha tenido una relación Christian (Cueva) todo el 2019. Todo un año”, fueron las primeras declaraciones de Pamela en conversación con Magaly.

Asimismo, Domínguez le reveló a López que su aún esposo le envió un arreglo floral a la cantante cuando falleció su madre. “Entonces muere su mamá de ella y Christian Cueva le manda un arreglo a Chimbote a la casa de ella. Todos estos detalles me lo ha contado Christian (Domínguez) que ahorita sale a decir que no me ha dicho nada, pero es mentira”, se le oye decir.

Más tarde, López le revela a Magaly que Christian Domínguez le informó que después de su comunicado, la cantante llama a Domínguez para discutir el mensaje que había difundido en redes sociales. Según la señora, Christian le contó que Franco llamó a Cueva, pero este no le respondió debido a que estaba algo tomado y prefirió hablar con su suegro.

“Después de mi comunicado, ella (Pamela Franco) lo llama tranquilamente y le dice: “Puedes venir a mi casa para conversar sobre mi comunicado”, y él va. Estaban juntos y ahí ella le cuenta: “Estoy llamando a ese huevón, está borracho. Voy a llamar a su papá”, mencionó.

Pamela Franco y los apodos peyorativos que tenía para Christian Cueva

En relación con ese tema, mencionó el momento en que el futbolista asistió a una presentación de la ex Alma Bella en una discoteca en San Juan de Lurigancho.“Me ha contado su esposo (Christian Domínguez) que él fue a dejarla a la discoteca y se quedó dormido afuera en el carro. Ella cantó una hora y cuando salió, le dijo a su esposo, ‘imagínate quién ha venido a verme’”, se le escucha decir a todavía esposa de Cueva en conversación con la comunicadora.

López reveló que el conductor de ‘América Hoy’ le confesó que su entonces pareja se refería al futbolista utilizando términos muy despectivos. “Pero se refería a apodos muy despectivos ‘ese asqueroso, ese enano, ese cholo’”, fueron las declaraciones de la esposa de Christian Cueva.

“Dice que ella cantó y se acercó un pata, que debe ser el alcahuete de su chofer, y le enseñó un celular y le dijo ‘manda estos saludos’. Estaba mandando saludos y abajo en el celular dice ‘te manda saludos Cueva. Está ahí’ y ella vio a lo oscuro que estaba ahí con una mancha”, concluyó López.

