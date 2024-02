Jeriel De Santis firmó por Alianza Lima, pero no podrá jugar la Liga 1 por increíble razón: ¿Solo lo trajeron para la Copa Libertadores 2024?

Jeriel De Santis será el último fichaje en sumarse a La Victoria. El futbolista de 21 caños llegó a un acuerdo con Boavista de Portugal para rescindir su contrato y las negociaciones con el equipo peruano están encaminadas para que refuerce la zona de ataque en la presente temporada.

Te puede interesar: Jeriel de Santis confirmó acercamiento con Alianza Lima: “Conversaron conmigo, pero todavía no se da”

La lesión del colombiano Pablo Sabbag obligó al club ‘blanquiazul’ a salir al mercado de pases en búsqueda de un nuevo elemento. Eso sí, con una condición importante, solo podía incorporar a un jugador nacional porque tenía las plazas de extranjeros ocupadas.

En ese sentido, puso todos sus esfuerzos para convencer a De Santis, que si bien nació en Venezuela y jugó por las selecciones menores de dicho país, cuenta con raíces peruanas por parte de su madre. Por lo que no sería inscrito como foráneo.

Te puede interesar: “Podemos hablar de un fichaje que en unos meses puede ser rutilante para Alianza Lima”: la mirada de la prensa de Venezuela a Jeriel de Santis en La Victoria

Ahí radica el obstáculo que no le permitiría al atacante defender los colores de Alianza en el Torneo Apertura 2024. El exCaracas no cuenta con el DNI de Perú, por ese motivo, tendrá que hacer los trámites para ser registrado como deportista local. En contraparte, esto no impedirá su participación en la Copa Libertadores.

Así lo dio a conocer el periodista venezolano Carlos Tarache a través de su cuenta de Twitter. El integrante de SOLOVENEX señaló que Jeriel se perderá el primer semestre del campeonato local, pero sí podrá jugar los seis compromisos en la fase de grupos del certamen de Conmebol. Además, reveló el día que llegará a Lima.

“Todo listo entre Jeriel de Santis y Alianza Lima! El delantero viaja este jueves con destino a Perú. En principio sólo podrá jugar la Copa Libertadores, al menos en el primer semestre mientras gestiona el DNI peruano. Llega tras rescindir por mutuo acuerdo con el Boavista”, publicó.

Periodista venezolano dio a conocer que Jeriel De Santis no podría jugar el Torneo Apertura con Alianza Lima mientras que tramita su DNI peruano.

Cabe agregar que todo dependerá del tiempo en el que el Reniec (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) le entregue su documento de identidad a Jeriel De Santis y pueda ser inscrito como futbolista peruano.

¿Cómo juega Jeriel De Santis y cómo encajaría en Alianza Lima?

Infobae Perú se comunicó con el periodista Carlos Tarache de SOLOVENEX para conocer más detalles del estilo de juego de Jeriel De Santis. El comunicador extranjero lo describió como un atacante con mucho movimiento y con un portento físico, incluso manifestó que sería “un fichaje que en unos meses puede ser rutilante”.

Te puede interesar: ¿Quién es Jeriel De Santis, el venezolano que pretende Alianza Lima y puede jugar por la selección peruana?

“Es un delantero físico que puede arrastrar marcas y jugar por los costados. No sólo es un ‘9′ que se va a anclar en el área, sino que es bastante polifacético entendiendo que en reiteradas ocasiones o dependiendo el movimiento del partido va a aportar a los extremos. Él habita en el área y que retrocede un poco para gestar la ocasión de gol. No es estático y físicamente está probado en el fútbol internacional”, dijo.

Las mejores jugadas de Jeriel De Santis, delantero que alcanzó un acuerdo con Alianza Lima para el 2024. (Ciudad Fútbol)

En esa línea, Jeriel De Santis podría hacer una buena dupla tanto con Cecilio Waterman, un jugador con sus características similiares, o Hernán Barcos, un futbolista con menos recorrido por su edad, en la zona ofensiva del cuadro dirigido por Alejandro Restrepo.

¿Cuál es el valor de Jeriel De Santis?

De acuerdo a la destacada plataforma Transfermarkt, el delantero está cotizado en 400 mil euros en el mercado. Esto lo pondría muy lejos del mejor valorizado de Alianza Lima, Sebastián Rodríguez (1.5 millones de euros).