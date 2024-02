El inicio de la comunicación entre Christian Domínguez y Pamela López: ¿Desde cuándo empezaron a hablar?

El inicio de la comunicación entre Christian Domínguez y Pamela López. (Magaly TV La Firme)

En su programa ‘Magaly TV La Firme’, la periodista Magaly Medina reveló los detalles del reciente escándalo protagonizado nuevamente por Christian Domínguez, al descubrirse que fue el confidente de Pamela López al contarle sobre el romance clandestino entre su esposo, Christian Cueva, y Pamela Franco.

En medio de esta nueva polémica, Medina reveló cómo comenzó la comunicación entre el conductor de ‘América Hoy’ y López, así como desde cuándo ambos empezaron a compartir información sobre sus respectivas parejas. La periodista confesó que todo empezó en la misma semana en que se hizo público el ampay del cumbiambero con Mary Moncada.

“Vamos con lo que les hemos ofrecido, la revelación que nos hace Pamela López y en qué momento Christian Domínguez y Pamela López empiezan a hablar. Fue en la misma semana del ampay. Nosotros salimos al aire el día lunes 29 de enero y a los días, siendo el 1 de febrero, Pamela López saca el comunicado. Ella saca el comunicado diciendo que ha terminado la relación con Christian Cueva porque ahí es donde encuentra el voucher. Ahí es donde encuentra muchas cosas. Entonces ahí es donde se crean unas conversaciones que él tiene con Cristian Domínguez, los dos contándose cada cosita que iban sabiendo”, sostuvo la comunicadora este 26 de febrero.

Además, Magaly reveló cuál era el interés de Domínguez al hablar con Pamela López. Al parecer, el cumbiambero estaba interesado en conocer cómo la esposa de Christian Cueva se había enterado del voucher con el depósito del futbolista a Pamela Franco.

Recordemos que Cueva había realizado un depósito de 280 soles a la cumbiambera, después de que su esposa lo expusiera con las capturas de pantalla de la transferencia a la cuenta de la cantante. La ex integrante de ‘Alma Bella’ afirmó haber recibido el importe, pero declaró que fue parte de un juego del futbolista.

“Por supuesto, a Cristian Domínguez le interesaba que López le contara cómo había encontrado el voucher, y qué más se había enterado. A cambio, Cristian Domínguez le contó con pelos y señales a esta señora de Cueva todo lo que le había contado Pamela Franco. Pero además, todo lo que él había vivido en su relación con Pamela. Le cuenta la llamada, cuando le envió flores cuando la mamá falleció, le contó también lo de la discoteca donde él fue, diciéndole a Pamela “estoy yendo a la casa, amor” y mintiendo, estaba yendo a la discoteca en San Juan de Lurigancho donde se presentaba Pamela Franco y Cristian Domínguez estaba en el carro esperando que ella terminara su show durmiendo”, sotuvo la comunicadora.

Christian Domínguez revela el motivo por qué no le reclamaba a Christian Cueva por Pamela Franco

En otro fragmento de los audios transmitidos por ‘Magaly TV La Firme’, se puede escuchar a Pamela López preguntándole a Christian Domínguez por qué no confrontaba a Cueva por llamar a Pamela Franco desde varios números. Además, menciona que al inicio de la relación con Domínguez, la cantante lo rechazaba, pero ‘Aladino’ le prometía que le daría todo.

“Y yo le pregunté ‘Si era tu mujer por qué no lo desahuev....’ y (el cantante me decía) ‘No porque ella o me dejaba’, ‘ella no me dejaba hacerlo’”, contó la esposa de Christian Cueva.