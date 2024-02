Christian Cueva intentó reconquistar a Pamela Franco: ¿por qué Christian Domínguez jamás lo enfrentó?

Christian Cueva llamó a Pamela Franco luego de su separación con Pamela López. (Captura: Magaly TV La Firme)

Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, reveló con pesar que el futbolista peruano jamás superó la relación clandestina que tuvo con Pamela Franco. Según dijo al programa de Magaly Medina a través de una llamada telefónica, el padre de sus hijos buscaba insistentemente a la cantante de cumbia desde que se enteró que inició un romance con Christian Domínguez.

“Christian Cueva siempre era intenso. La llamaba de uno de otro número cuando empezaba con Christian Domínguez. Ella le decía: ‘Ya, déjame en paz, déjame tranquila’. Y él le decía: ‘No porque yo te voy a dar todo’. Siempre estaba ahí”, manifestó Pamela López, quien admitió que todos estos datos fueron proporcionados por Christian Domínguez, luego que fuera ampayado con otra mujer.

La insistencia de Christian Cueva continuó en los siguientes años. De acuerdo con López, en febrero de 2020, el popular ‘Aladino’ envió un arreglo floral a la vivienda de Pamela Franco cuando supo que su madre había fallecido. “Se lo mandó a Chimbote, a la casa de ella”, señaló indignada.

Según Pamela López, su aún esposo jamás olvidó su relación clandestina con Pamela Franco.

Un año más tarde, el exintegrante de la selección peruana quiso encontrarse “casualmente” con Franco en una discoteca de San Juan de Lurigancho. Sin embargo, ella lo rechazó y le contó todo lo sucedido a Christian Domínguez, confiando en que él nunca diría nada.

“Pamela Franco le dijo a Domínguez: ‘Imagínate quién ha vendio a verme’. Se refería a él (Cueva) con apodos muy despectivos. ‘Ese asqueroso, ese enano, ese cholo’. Dice que ella cantó y se acercó un pata, que debe ser alcahuete de su chofer, y le enseñó un celular, (...) y decía: ‘Te manda saludos Cueva’”, recordó.

Christian Cueva buscó a Pamela Franco de nuevo

Christian Domínguez y Pamela Franco se distanciaron en noviembre de 2023, según la información brindada por Pamela López. A partir de esa fecha, cada uno hizo su vida por su lado, aunque seguían viviendo juntos por la crianza de su bebé. Para ese entonces, López aseguró que ‘Cuevita’ empezó a perseguir, una vez más, a la cantante de cumbia.

“Coincidentemente, esos meses de noviembre y diciembre fueron fatales para mí. Él se salía de la casa y se iba a quedarse tres días al Westin o a cualquier lado con sus amigos. No venía a dormir, nos peleábamos, luego venía, lo hablábamos porque yo era el programa por mis reclamos”, recordó Pamela López, entre lágrimas.

Pamela López afirmó que su relación con Cueva pasó por una fuerte crisis en la época que Franco estaba distanciada de Christian Domínguez. Captura/ATV

Cueva quiso silenciar a Pamela López

Ya para febrero de 2023, cuando Pamela López anunció que se estaba divorciando de Cueva tras descubrir que se había contactado con Pamela Franco por una llamada de WhatsApp, el delantero le juró amor eterno a su ex-amante: “Amor, tú tranquila, ella no tiene nada, no te va a cag*** en nada, no va a pasar nada, no te preocupes. Yo te amo a ti, vamos a ser felices”.

Incluso, Pamela López aseguró que Pamela Franco, asustada de ser juzgada por los medios, le pidió encarecidamente al padre de Christian Cueva que silenciara a su nuera: “Lo llamó a mi suegro y le dijo: ‘Por favor, hable con la loca esa por mí, que no se atreva a sacarme nada porque me va a perjudicar, porque me van a dar un progama’”.

¿Por qué Christin Domínguez no enfrentó a Christian Cueva?

Christian Domínguez era consciente que Christian Cueva buscaba desesperadamente una segunda oportunidad con Pamela Franco. Sin embargo, jamás enfrentó al futbolista y se dedicó únicamente a escuchar a la madre de su hija, quien no dudaba en contarle las veces que el deportista la buscaba. ¿Por qué nunca lo enfrentó? De acuerdo con López, él simplemente prefirió no involucrarse por pedido de la artista.

“Yo le dije (a Domínguez): ‘Si ella era tu mujer, ¿por qué no te metías, por qué no lo pechabas y lo desahuevab***? ¿Qué tienes? Es tu mujer’. Él me respondió que no porque ella (Pamela Franco) nunca le dejaba hacerlo. Qué raro”, señaló la aún esposa de Christian Cueva.