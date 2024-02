Renzo Costa y Thalía Alva celebran el primer año de sus bebés con lujosa fiesta: Magaly Medina estuvo invitada

Cumpleaños de lo hijos de Renzo Costa y Thalía Alva. | Instagram

El empresario Renzo Costa y su pareja Thalía Alva organizaron una celebración exclusiva por el primer aniversario de sus gemelos Massimo y Santino, quienes nacieron el 27 de febrero de 2023. La periodista Magaly Medina estuvo entre los invitados y difundió detalles de la ceremonia a través de sus historias de Instagram, destacando la decoración infantil con temática de safari y la ubicación privilegiada del evento en una distinguida zona de Lima.

La fiesta, además de contar con un impresionante diseño, tuvo entre sus excentricidades botellas de Champagne Laurent - Perrier en cada mesa, así como whiskies Blue Label y botellas de vino marca Brunello di Montalcino, lo que subraya el lujo y exclusividad del evento. La presentadora de ‘Magaly TV La Firme’, aprovechando la ocasión, compartió imágenes junto al empresario y su novia, mostrando la cercanía que mantiene con la pareja, a pesar de que estos suelen mantener su vida personal con discreción.

“Happy Birthday, sobrinos”, escribió la figura de televisión en sus red social, exhibiendo la opulenta celebración de cumpleaños de los futuros herederos del empresario conocido como el ‘Rey de los Cueros’. En una de las instantáneas también se aprecia a Magaly Medina posando con Costa y su novia. Sorprendió que la periodista de espectáculos no haya asistido en compañía de su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

El bautizo de los hijos de Renzo Costa

Previo a la fiesta de cumpleaños, Renzo Costa y Thalía Alva también celebraron el bautizo católico de sus pequeños gemelos de 1 año de edad. Ellos acudieron a una iglesia local para realizar la ceremonia, la cual se llevó a cabo sin ningún contratiempo y donde la madrina fue la influencer y escritora Rocío Oyanguren. Posteriormente, junto a todos los invitados, tuvieron un almuerzo en un lujoso restaurante con vista al mar.

Aunque Renzo Costa es conocido por mantenerse al margen del mundo de la farándula y proteger su intimidad, este evento ha permitido a sus seguidores echar un vistazo a cómo va su relación con Thalía Alva y cómo celebran juntos los momentos más significativos de su vida familiar.

Los planes de matrimonio

Renzo Costa, destacado empresario de 49 años, contempla la posibilidad de contraer matrimonio con Thalía Alva, su actual pareja y madre de sus dos hijos mellizos. Aunque aún no se ha fijado una fecha específica para el enlace, el conocido como ‘Rey de los cueros’ se muestra interesado en realizar una propuesta matrimonial que cumpla con las expectativas de Alva, quien desea un evento emotivo y bien planificado.

El compromiso entre Costa y Alva parece estar más cerca debido a la reciente paternidad del empresario, quien expresó su deseo de formalizar su unión con Alva. Renzo Costa ha hecho énfasis en su intención de organizar una ceremonia que sea emocionalmente significativa para ambos, destacando su afición por los eventos meticulosamente preparados.

“Esa es la pregunta del millón. Espero pronto, no tengo fecha. Nunca me he casado por religioso (…) Ella sueña con algo lindo, emotivo, bien preparado, y a mí también me gustan las cosas muy bien hechas, entonces quiero que sea algo lindo, desde la pedida”, respondió en una entrevista a ‘Magaly TV La Firme’ en diciembre de 2023.

A pesar de su ocupada agenda y el reciente aumento en responsabilidades familiares, Costa dedica una considerable cantidad de tiempo a sus hijos, demostrando así su compromiso con la paternidad y su familia. “Soy recontra hogareño. Me encanta estar en mi casa con mis hijos ahora. Todo los días, de 6 am a 7pm estoy jugando con ellos. No hay nada en este mundo que se compare a ver sonreír a tus hijos”, comentó.