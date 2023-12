Renzo Costa revela planes de matrimonio con Thalía Alva: “Quiero que sea algo lindo, desde la pedida de mano”

Renzo Costa habla de sus planes de matrimonio con Thalía Alva. | Magaly TV La Firme

Renzo Costa, exitoso empresario de 49 años de edad, está considerando casarse con su actual pareja Thalía Alva, aunque no brindó una fecha concreta para la posible celebración. El popular ‘Rey de los cueros’ se convirtió en padre de dos mellizos nacidos el 27 de febrero de 2023, por lo que los planes de matrimonio quedaron en suspenso.

Sin dejar de lado la industria de carteras y zapatos, el hombre de negocios incursionó en el rubro gastronómico con la apertura de su nueva cadena de restaurantes ‘Pomodoro Costa’, especializada en la elaboración de pizzas y pastas. “Queremos hacer un concepto de comida rápida, pero de buena calidad y al nivel Italia”, declaró a ‘Magaly TV La Firme’.

Renzo Costa tiene tres locales de su cadena de pizzas y pastas 'Pomodoro Costa' en Lima. | Instagram @renzocosta458

¿Cuándo se casa Renzo Costa?

El reconocido empresario Renzo Costa ha expresado su deseo de formalizar su relación con la madre de sus hijos, insinuando que un compromiso matrimonial podría estar en el horizonte. Aunque no reveló una fecha específica, sostuvo que aspira a realizar una propuesta de matrimonio emotiva y meticulosamente preparada, acorde con los sueños de Thalía Alva, quien anhela un evento significativo y conmovedor.

Renzo Costa y Thalía Alva comparten dos hijos mellizos, cuya llegada al mundo ha marcado un hito en su relación. Ante las preguntas sobre la posibilidad de matrimonio, expresó ante las cámaras de Magaly Medina:

“Esa es la pregunta del millón. Espero pronto, no tengo fecha. Nunca me he casado por religioso (…) Ella sueña con algo lindo, emotivo, bien preparado, y a mí también me gustan las cosas muy bien hechas, entonces quiero que sea algo lindo, desde la pedida”.

Renzo Costa evalúa pedirle la mano a Thalía Alva, madre de sus dos hijos.

En la actualidad, Costa y Alva se encuentran enfocados en la crianza de sus mellizos, mientras planifican conjuntamente su futuro. Hay una expectativa creciente ante el anuncio oficial de su compromiso, que se prevé sea tan pronto como las circunstancias lo permitan. “Soy recontra hogareño. Me encanta estar en mi casa con mis hijos ahora. Todo los días, de 6 am a 7pm estoy jugando con ellos. No hay nada en este mundo que se compare a ver sonreír a tus hijos”, comentó sobre su paternidad.

Por su parte, Magaly Medina comentó: “lo veo familiar, establecido, le llegó la hora y está pensando en su matrimonio, y en su matrimonio religioso. Él sí piensa (en ella)”.

Renzo Costa tiene dos mellizos fruto de su relación sentimental con Thalía Alva. | Instagram @renzocosta458

¿Quién es la actual pareja de Renzo Costa?

Thalía Alva es conocida por ser la pareja del empresario peruano Renzo Costa, conocido en el ámbito de la moda. Alva, de nacionalidad peruana, tendría entre 21 y 23 años, y ha ganado una cierta notoriedad pública debido a su relación con el hijo de Marina Bustamante. Más allá de estar en una relación con el empresario, su vida privada se mantiene relativamente reservada, y no ha transcendido si realiza alguna actividad profesional o artística pública.

Lo poco que se sabe de ella es que terminó sus estudios secundarios en 2017. En Instagram, la joven ha conseguido más de 15 mil seguidores, donde comparte imágenes de sus viajes y momentos de su día a día junto a sus dos mellizos.

Renzo Costa tiene dos hijos con Thalía Alva, quien mantiene una vida reservada en sus redes sociales. | Composición Infobae @alvathalia

¿Quién es Renzo Costa? Biografía

Costa ha estado vinculado sentimentalmente con Sully Saénz, una ex participante de ‘Esto es Guerra’ y que conoció al empresario en el 2007, cuando tenía 17 años. Ellos llegaron al altar, pero su matrimonio duró menos de dos años. Renzo Costa aclaró que la relación no funcionó porque a él le gustaba su vida de soltero. “A mí me gusta salir y a ella no, los sábados se tenía que quedar en casa y mi cuerpo no quería”, contó años atrás.

Luego, Brunella Horna llegó a la vida del empresario. Ella reveló que conoció a Renzo Costa a la edad de 16 años, cuando él tenía 40, a través de Facebook. La relación que surgiría más adelante entre ambos generó controversias debido a la notable diferencia de edades y los escándalos de infidelidades del también conocido como ‘Rey de los cueros’. A pesar de los altibajos y un quiebre público en televisión, Horna y Costa protagonizaron una boda simbólica en La Capilla Blanca de Elvis Presley en Las Vegas en el 2016. Sin embargo, terminaron poco después, en el 2017.

Renzo Costa se casó con Sully Sáenz y Brunella Horna, aunque esta última fue de manera simbólica.

Además de su relación con Horna, Renzo Costa ha sido relacionado con otras figuras del espectáculo, como las modelos Thais Hidalgo y Milett Figueroa, así como con Rosángela Espinoza y Kristel Sakay. Aunque no todos estos romances fueron confirmados, han contribuido al perfil de Costa en el ámbito sentimental.