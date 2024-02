Christian Domínguez habló de Jean Paul Santa María tras anuncio de nueva orquesta: “No me arrepiento de convocarlo”

Christian Domínguez habló sobre Jean Paul Santa María | El Reventonazo de la Chola. América TV

Este último sábado, Christian Domínguez se presentó en ‘El Reventonazo de la Chola’ como invitado especial. Durante su participación en el programa, el cantante de cumbia respondió si se arrepiente de haber contratado a Jean Paul Santa María como integrante de Gran Orquesta Internacional, tomando en cuenta que renunció a la agrupación a penas Magaly Medina difundió su polémico ampay.

Luego que la pareja de Romina Gachoy anunciara su salida de la banda de cumbia, Christian Domínguez evitó referirse a su colega a toda costa. Únicamente mencionó que su despedida no fue mala, sino todo lo contrario. “Sí (quedamos bien), por supuesto. Mucha gente habla y habla, yo siempre le voy a desear lo mejor, que le vaya bien”, declaró a ‘América Espectáculos’.

Christian Domínguez recordó su ampay y se mostró arrepentido por las imágenes. Captura/América TV

Se sabe que Jean Paul Santa María no perdió el tiempo y ahora busca relanzar su carrera artística. Para ello, aceptó ser la voz principal de una agrupación de cumbia creada por el presentador Andrés Hurtado y el empresario Luis Arbulú, la cual se perfila ser “la mejor orquesta que va a tener el Perú”.

¿Christian Domínguez se arrepiente de Jean Paul Santa María?

En el espacio de la ‘Chola’ Chabuca, Christian Domínguez fue puesto en aprietos cuando la conductora de TV, personificada por Ernesto Pimentel, le preguntó si se arrepentía de haber contratado a Jean Paul Santa María. El cumbiambero respondió muy tranquilo:

“Yo no me arrepiento de haber convocado a nadie que haya estado en Gran Orquesta. Porque cuando ingresan lo hacen con una proyección que puedo observar, olfatear y mirar. Siento que puedo pulir o ayudar a las personas en lo mucho o poco que sé, ¿no?”.

Christian Domínguez se refirió a su extrabajador Jean Paul Santa María.

De lo que sí se arrepiente Christian Domínguez es de haber grabado un TikTok en donde se burlaba de sus escándalos de infidelidad. “Yo nunca he generado contenido así, fueron 4 minutos que personas me dijeron que lo hiciera. Nunca estuve convencido, y cuando salió... me di cuenta que no me gusta generar eso. Lo bajé porque no me sentía cómodo, no sirvo para ese tipo de cosas”, sostuvo.

Christian Domínguez se refirió a Pamela Franco

Christian Domínguez afirma que aún no ha considerado la posibilidad de que Pamela Franco pueda perdonar sus numerosas traiciones. Enfocado en su desarrollo personal, el expanelista de ‘América Hoy’ continúa asimilando el dolor de haber decepcionado a toda su familia.

“Pero como hablé con ella, lo tenemos que manejar nosotros y no van a encontrar más respuesta que esa. Como llevemos nuestra relación por el lado de nuestra hija es algo muy personal ¿no? (Y si deciden regresar ¿también?) Lo que sea, lo que nosotros tengamos que hacer, es algo muy personal, creo que eso si no le compete a nadie”, respondió.

Christian Domínguez y relación actual con Pamela Franco. | América TV

Bastante conmovido, Domínguez agregó: “Tengo mis recaídas como todos, mis recaídas emocionales también, pero yo quiero que entiendan una cosa, yo no, a ver, yo creo que quieren verme o sea o llorando todos los días, no puedo (…) yo tengo que sonreír, la gente puede verme en televisión o puede verme en el escenario sonreír y salir adelante, pero es parte”.

“Lo que me dice mi psicóloga que me va ayudar, que es lo que es trabajar, como en el circo ¿cierto? O sea, nosotros salimos a divertir a la gente sin que ellos sepan qué estamos pasando, entonces eso es lo que tengo que hacer”, sentenció el artista nacional, quien fue ampayado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ engañando a Pamela Franco con una mujer llamada Mary Moncada y también con Alexa Samamé.