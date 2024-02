Christian Domínguez lanza advertencia a Christian Cueva y habla de cómo es su relación actual con Pamela Franco

Christian Domínguez y relación actual con Pamela Franco. | América TV

Christian Domínguez explicó cuál es su relación actual con Pamela Franco durante una entrevista en el programa ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’. El cantante expresó que tanto él como Franco están centrados en su hija y en sus respectivas carreras laborales, tras el escándalo de infidelidad que protagonizó con Alexa Samamé y Mary Moncada.

La conversación con la Chola Chabuca giró en torno a la situación personal que atraviesa Domínguez después de su ruptura con Franco, madre de su hija. La posibilidad de una reconciliación quedó descartada por el líder de ‘Gran Orquesta Internacional’, quien admitió no tener la intención de buscar una segunda oportunidad con la exbailarina de ‘Alma Bella’.

La Chola Chabuca también sacó a relucir comentarios previos de Pamela Franco, quien aseguró que aún amaba al cumbiambero. Sin embargo, el cantante conocido como ‘la nariz más chingüenchona de la cumbia’ reafirmó su enfoque en su hija y trabajo, descartando la idea de volver con Franco.

Christian Domínguez habló de cuál es su relación actual con Pamela Franco. | América TV

“(¿Has pensando la posibilidad de que ella te perdone?) La verdad no, no ha pasado (por mi cabeza) porque ni siquiera lo he procesado, porque considero que esto no es solo el error, es lo mediático, el golpe anímico y emocional que das, no está en mis posibilidades mentales pensar en algo como eso”, comentó.

“Siento que ahora, como lo he hablado con Pamela, estamos abocados y enfocados en nuestra hija y a trabajar, es lo único que ella y yo, independiente de lo que hemos pasado, hemos dicho ‘mi hija y el trabajo’. Es lo único que nos une en el momento”, aclaró Christian Domínguez, quien describió este período como uno de los más dolorosos de su vida.

Hace advertencia a Christian Cueva

Christian Domínguez explicó por qué no intervino en la defensa de su expareja Pamela Franco, quien fue criticada públicamente tras confesar que fue la amante del futbolista Christian Cueva, entre los años 2018 y 2019, mientras este seguía casado con Pamela López. El artista anunció que pronto contará su versión.

Pamela Franco tuvo una relación clandestina con Christian Cueva | Instagram/captura FPF

“Hay cosas que me gustarían hablar, que no es el momento. No podía salir a hablar en ese momento, fue decisión de ambos de que cada uno tuviera que decir algo sobre lo que estaba pasando, cada uno por su lado. Fue decisión de ambos decir ‘tú no te metas en esto, son mis cosas, si te preguntan por mi, yo soy la encargada de responder, tú no’. Yo le preguntaba y ella (Pamela) me respondía y yo daba la respuestas que ella me decía”, comentó ante la ‘Chola Chabuca’.

La situación se complicó cuando Cueva negó haber amenazado a Domínguez, como aseguró Franco en su momento. Por ello, el exconductor de ‘América HOY’ ha decidido no confrontar directamente al futbolista, esperando el momento adecuado para hacerlo. Domínguez ha expresado la necesidad de contar con el consentimiento de Franco antes de hacer declaraciones públicas.

“Todavía no es momento para responder cosas. Considero que en su momento se hablará. (Christian dijo que nunca te amenazó) Correcto, hay cosas que se deben aclarar, no punto por punto, pero ahora no es el momento (...) Es con la autorización de Pamela, porque van a ver comentarios que también le van a rebotar a ella. Lo que ella quiere es que este mal momento pase. (...) Si existe un momento, es que lo haré”, sostuvo días atrás en América Espectáculos.

Christian Cueva y su peculiar saludo a Christian Domínguez en América Hoy.

¿Christian Domínguez regresaría a América HOY?

Christian Domínguez podría volver pronto como conductor de ‘América Hoy’, compartiendo pantalla nuevamente con Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna. Esta especulación surge tras su controversial participación en el segmento ‘Cazando infieles’ junto a Edson Dávila el 23 de febrero.

Consultado por una publicación local, Armando Tafur, productor de ‘América Hoy’, no descartó la posibilidad de reintegrar a Domínguez al equipo del programa mañanero de América TV. “Christian actualmente no está en el equipo, pero siempre existe la posibilidad de un regreso, siempre y cuando tenga su vida en orden. Él siempre ha sido responsable, aunque estoy considerando renovar el equipo”, explicó a Trome.