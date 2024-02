Andrés Hurtado fue “confundido” con Luis Miguel y causó alboroto en el Estadio Nacional

Andrés Hurtado fue "confundido" con Luis Miguel en el Estadio Nacional |

Este sábado 24 de febrero, Luis Miguel ofreció un inolvidable concierto en el Estadio Nacional como parte de su gira “Luis Miguel Tour 2024″. Entre los momentos destacados del recital, se produjo un alboroto cuando Andrés Hurtado, conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, fue “confundido” por el ‘Sol de México’ debido a su aparente parecido físico.

A través de su página oficial de Instagram, Andrés Hurtado dio a conocer que asistió a la primera fecha de Luis Miguel en Lima en compañía de sus hijas Josetty y Génnesis Hurtado. Al salir del Estadio Nacional, una multitud se acercó al conductor de TV para pedirle fotos y autógrafos, evitando así su salida del recinto.

“Luis Miguel me jodi*, me dejó con todo el público en el Estadio Nacional. La gente me gritaba Luis Miguel por el cabello y el terno. ¿Creen ustedes que nos parecemos? Dejen sus comentarios”, escribió la figura de Panamericana TV en su plataforma.

Post de Andrés Hurtado. Instagram/@andreshurtadooficial

Los seguidores de Andrés Hurtado hicieron comentarios de todo tipo: “Tú siempre serás Luz Clarita”, “Separados al nacer”, “Son como dos gotas de agua”, “Te pareces más a Juan Gabriel”, “¡No se parecen en nada!”, “Podrías suplatarlo” y “Eres, pero Luis Miguel de JB”.

¿Aún hay entradas para Luis Miguel en Lima?

Luis Miguel ofrecerá su segundo concierto en Lima este domingo 25 de febrero en el Estadio Nacional. Todavía hay entradas disponibles para presenciar la actuación del destacado cantante mexicano, con opciones en las secciones de Tribuna Occidente y Tribuna Oriente.

Todavía quedan entradas para Luis Miguel en Lima. Teleticket

¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Luis Miguel?

Los precios de los boletos para asistir al show de Luis Miguel en Lima son:

Zona Tribuna Norte: S/177 (agotado) Zona Tribuna Oriente: S/ 690 Zona Occidente (numerado): S/690 Zona Preferencial (stand up): S/362 (agotado) Zona Vip (stand up): S/ 608 (agotado) Zona Platinum (asientos): S/790 (agotado)

Precios de las entradas para Luis Miguel en Lima. Teleticket

¿A qué hora se presenta Luis Miguel?

Las puertas del Estadio Nacional se abrirán a las 4:00 p.m., mientras que Luis Miguel hará su aparición sobre el imponente escenario pasando las 8:00 p.m.

Aún puedes adquirir entradas para la segunda fecha del concierto de Luis Miguel. Composición Infobae Perú

Puntos de acceso

- Zona Platinium Izquierda: Por Vía Expresa, el ingreso es por la puerta 27.

- Zona Tribuna Oriente: Por Vía Expresa, ingreso por las puertas 19, 20, 21, 24, 25 y 26

- Zona Preferencial: Por Vía Expresa, ingreso por la puerta 18.

- Zona Tribuna Norte: Por Vía Expresa y la calle José Díaz, pueden ingresar por las puertas 12, 15, 16 y 17.

- Zona VIP: Entra por Jr. Manuel Corpancho, el acceso es por la puerta 9.

- Zona Tribuna Occidente: Entra por Jr. Manuel Corpancho y el Jr. Saco Oliveros. Las puertas de entrada son 1, 2, 3, 5 (Palco), 6, 7 y 8.

- Zona Platinium Derecha: Entra por el Jr. Saco Oliveros. Ingresa por la puerta 34.

Rutas de acceso para el concierto de Luis Miguel. Teleticket

Restricciones para el concierto de Luis Miguel

- Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

- Mochila grande, maletas, maletines o similares.

- Alimentos y bebidas.

- Envases en general (Botellas, tomatodos, tapers, latas, etc).

- Sombrillas, correa con muchos accesorios metálicos, llaves con cadenas y sillas plegables.

- Accesorios que contengan puas.

- Punteros láser o led.

- Sustancias psicotrópicas (drogas).

- Artefactos pirotécnicos, selfie sticks, trípodes y similiares. Cualquier objeto potencialmente peligroso, armas de fuego y objetos punzo cortantes.

- Drogas