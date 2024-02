Con Paolo Guerrero, los cambios y alternativas en ataque de César Vallejo: el nuevo equipo titular de Roberto Mosquera

El ataque de César Vallejo con Paolo Guerrero como delantero.

Luego de una larga novela entre los dirigentes de César Vallejo y Paolo Guerrero, finalmente el ‘Depredador’ tomó la decisión de respetar su contrato y ya se encuentra en Trujillo entrenando con el cuadro de La Libertad. De esta forma, los ‘poetas’ terminaron con el armado del plantel en el que intentarán ganar su primer título nacional esta temporada. En técnico Roberto Mosquera había señalado que todavía necesitaba un nueve de jerarquía para completar su equipo.

El reto de los norteños será encajar al capitán de la selección peruana en su esquema de juego, para así poder sacarle el mayor provecho a sus habilidades. Se debe tener en cuenta que el DT suele utilizar una formación de 4-3-3, con un volante de marca, dos interiores mixtos, otros dos extremos y un nueve de área que, en este caso sería el atacante de 40 años.

Paolo Guerrero realizó su primer entrenamiento con César Vallejo

En el mediocampo, los trujillanos vienen alineando a Josepmir Ballón como ancla, mientras que sus acompañantes rotan entre Frank Ysique, Gerson Barreto y el colombiano Óscar Barreto. En los segundos tiempos también ingresó Édgar Benítez. Salvo un cambio en el esquema habitual, esta zona del campo se mantendría medianamente igual con la presencia del exjugador del Bayern Munich.

Donde el equipo realizó más variantes fue en la zona ofensiva. En los partidos contra Alianza Lima (1-2) y Sport Huancayo (1-1), la referencia de área fue Yorleys Mena, asimismo, en los choques contra UTC (0-4) y Melgar (3-2), el punta fue Osnar Noronha, por lo que el delantero ‘cafetero’ pasó al extremo izquierdo. Además, se debe precisar que cuando al ‘Paiche’ le tocó ser el nueve, el goleador histórico de César Vallejo pasó a la banda derecha, demostrando que no tiene problemas para jugar por fuera.

Osnar Noronha (izquierda) y Yorleys Mena (derecha), venían siendo los dos delanteros de César Vallejo para este 2024 - Crédito: Liga 1

Paolo Guerrero en el esquema de César Vallejo

No cabe duda de que Paolo Guerrero será el nueve titular de César Vallejo. No obstante, su llegada no necesariamente relegaría al banco a Mena, quien pasaría a jugar por el extremo derecho, como ya lo ha hecho en el pasado. Por otro lado, en la banda izquierda, quien ha tenido mayor continuidad, arrancando en los cuatro juegos, fue Alejandro Ramírez.

Sin embargo, también debemos tener en cuenta que Jairo Vélez ya se encuentra recuperado de su lesión. El ecuatoriano, uno de los elementos más importantes del club, puede jugar por todo el frente de ataque, por lo que, Roberto Mosquera podría ubicarlo por el lado zurdo, relegando a ‘Jarrita’ al banco de los suplentes.

A todo ello, debemos sumarle la presencia de Cristian Benavente. El ‘Chaval’ viene de un año y medio sin jugar, por lo que lo están llevando de a pocos, entrando desde el banquillo en tres duelos, pero cada vez va tomando más ritmo y una vez se encuentre en su máximo nivel tendrá argumentos para pedir la titularidad.

Cristian Benavente volvió a las canchas después de más de un año al debutar con César Vallejo. Crédito: Liga 1

Para incluir al formado en las canteras del Real Madrid, ‘Mou’ tendría que modificar su esquema, para colocar a dos hombres de marca, que respalden a un diez que se sitúe detrás del punta. Este hombre sería Vélez, quien dejaría la banda izquierda para cedérsela al nacido en España; al que le gusta jugar a pie cambiado, formando así un cuarteto de temer con Guerrero en punta y Yorleys Mena.

En este contexto, los candidatos para quedarse en el banco de suplentes, sea cual sea la alineación son Alejandro Ramírez, Osnar Noronha y Pierre Da Silva. Los tres son interesantes alternativas que pueden cambiar un partido al ingresar, los dos primeros ya han demostrado que pueden destacar en el torneo local con la camiseta ‘poeta’, mientras que el último, es un peruano-estadounidense que, tras varios años en la MLS y la USL Championship, llega a la tierra de su madre para hacerse un nombre.