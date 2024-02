Adiós al Corredor Morado desde el 4 de marzo: Congreso pide explicaciones al MEF y MTC

Comisión de Defensa solicitó información por la desaparición del servicio.| Infobae Perú (Camila Calderón) / Congreso / MEF / MTC

Ante la confirmación de la desaparición del Corredor Morado, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, Wilson Soto, solicitó información a los ministros de Economía y Finanzas a fin de conocer qué medidas adoptaron para evitar la suspensión de las operaciones, programada para el próximo 4 de marzo.

Te puede interesar: Corredor Morado dejará de operar: ¿cuál es el impacto de la desaparición de este servicio?

A través de oficios remitidos a los responsables de la cartera del MEF, José Arista, y MTC, Raúl Pérez-Reyes, solicitaron, además, el envío de “todo lo concerniente al acuerdo contractual, o acuerdos vigentes con los representantes del corredor morado, y el sustento técnico que permita la operatividad y continuidad del servicio de acuerdo a sus competencias”.

Oficios enviados a los titulares del MTC y MEF. | Congreso

El parlamentario expresó su preocupación ante la paralización de esta vía de transporte e indicó que este problema se suma al caos existente en el transporte urbano de la ciudad y afectará a más de 100 mil usuarios diarios, sobre todo en distritos como San Juan de Lurigancho, el más poblado de la capital.

Te puede interesar: Aeropuerto de Chinchero: Congreso solicita informe al MTC ante entrampamiento de la obra en Cusco

Como es de conocimiento público, la paralización de las operaciones es consecuencia de la deuda de S/ 300 millones que no ha sido pagado por parte del Estado y corresponde a la cantidad de dinero que se pierde ante otras alternativas de transporte con las que comparten ruta.

“Actualmente, solo se recauda cerca del 70% [de los ingresos] en la calle. No llegamos al equilibrio porque no se fiscalizan las vías, permanece el transporte informal y no se han retirado las rutas convencionales que hacen el mismo recorrido de nosotros”, desarrolló el representante de los corredores complementarios, Gerardo Hermoza, en entrevista con El Comercio.

Unidad de transportes funcionará hasta el 4 de marzo. Suspensión afectará a más de 100 mil usuarios diarios que se trasladan en estos buses. | Andina

En diálogo con Infobae Perú, el experto en ingeniería de tránsito, Aldo Bravo, advirtió que el cierre de operaciones motivará la aparición de otras vías de transporte como colectivos y buses informales. “Además de generar desorden, tráfico, contaminación sonora y ambiental, las personas estarán expuestas a accidentes de tránsito y otra clase de peligros”, indicó.

Te puede interesar: Colusión, peculado y más: Los 15 procesos penales en trámite de José Arista, ministro de Economía

En respuesta, el especialista consideró que el principal problema es que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) no tiene todas las competencias necesarias. “Por ejemplo, las municipalidades tienen cierta autonomía en sus vías y en aprobar proyectos habitacionales. Se supone que más edificios, trae consigo más cocheras y más autos, pero no cambian nada en las vías. Entonces, debería aprobarse esos proyectos con la autorización de una autoridad única que evalúe el impacto de esos nuevos edificios y tendría que ser la ATU”, expresó.

“Si bien se presenta un estudio de impacto ambiental, ya sea que se quiera construir condominios, oficinas, universidades, centros comerciales y otros, la municipalidad no tiene la rigurosidad que lo tuviese una entidad encargada de resolver el transporte. Ellos regularían mejor o exigirían mejor ese estudio de impacto vial”, agregó a este medio.

Frente a ello, invocó al Congreso de la República a presentar un proyecto legislativo que fortalezca a la ATU.

Desaparición de unidades afectará a trabajadores y usuarios de este sistema. | ATU

¿Qué líneas del Corredor Morado dejarán de operar?