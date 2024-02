Pedro García dice que Doña Peta “estorba” a Paolo Guerrero con el tema César Vallejo y hace desopilante comparación con Luis Suárez

Paolo Guerrero continúa negociando su salida de César Vallejo tras amenazas a familiares.

El último martes, Paolo Guerrero arribó a la capital para sostener una reunión con Richard Acuña y disolver su contrato con César Vallejo. Si bien hasta el momento ambas partes no han podido llegar a un acuerdo, se espera que lo puedan hacer en las próximas horas.

Te puede interesar: ‘Doña Peta’, mamá de Paolo Guerrero, reveló detalles de la extorsión: montos millonarios, familiares amenazados y lanzó advertencia a Richard Acuña

Recordemos que el segundo encuentro entre el delantero y el presidente del club trujillano se llevó a cabo en la casa de Petronila Gonzales, madre del jugador. Esto llamó la atención de muchos, entre ellos, Pedro García, quien no dudó en dar a conocer su postura y criticar el actuar de la popular Doña Peta, a quien considera una mala influencia.

“Yo no me imagino a la mamá de Luis Suárez defendiéndolo ante la FIFA cuando mordió a Chiellini. La verdad, es bastante cómico”, sostuvo en la última edición del programa deportivo ‘Al Ángulo’.

Te puede interesar: ¿Por qué Paolo Guerrero se arrepintió de jugar en César Vallejo? La hipótesis de Eddie Fleischman que implica a Alianza Lima

Michael Succar se unió a la conversación y reafirmó lo expresado por su compañero: “Si bien la participación de la madre no es formal, sí está presente en todo lo que hace Paolo. Participa de las negociaciones, interviene y opina. Tiene una participación muy activa en las diferentes responsabilidades que asume él como jugador”.

García volvió a intervenir y dejó en claro que para él, el actuar de Doña Peta no es nada positivo. “Estorba. Para mí no está bien en el sentido de que el resultado no es bueno. En este caso, yo no he estado ahí, no sé qué se habló y tampoco sé qué participación tuvo, pero desde afuera uno mira y dice ‘a ver Julio García, ¿qué haces tú ahí si va a estar la mamá?’”

Te puede interesar: Extorsión a Paolo Guerrero: En las llamadas a Doña Peta amenazaron con matar a varios familiares del jugador del César Vallejo

Asimismo, aprovechó en recordar un episodio que dio la vuelta al mundo. “Lo que no entiendo es para qué está Julio, si la mamá está protagonizando una negociación. Es como si estuviese pintado. Una de las intervenciones que más recuerdo es cuando le hecho la culpa a Claudio Pizarro y su padre por la suspensión a Paolo”.

Doña Peta llamó a Richard Acuña

Luego de que Paolo Guerrero hiciera de conocimiento público que su familia estaba siendo extorsionada, fue su madre quien decidió salir al frente y contactarse con Richard Acuña para contarle todo lo que estaba sucediendo. No obstante, durante una entrevista con América Noticias, el deportista señaló que su progenitora se encontraba preocupada y él trató de calmarla pese a la distancia.

“No sé cómo ella averiguó el número de Richard (Acuña) y ella conversa directamente con él. (...). Richard Acuña sabe de la gravedad del problema, ha escuchado a mi madre hoy por hoy, lo pasa por agua tibia, sí (se lava las manos), (dice) ‘que no había mensajes o no sabemos de quiénes son los mensajes’, eso es lo que me cuesta creer. Mi mamá lo ha llamado preocupada para decirle de los mensajes que están llegando”, expresó.

Doña Peta se comunicó con Richard Acuña por las amenazas a la seguridad de Paolo Guerrero | América TV

¿Por qué Paolo Guerrero habló con la prensa?

Pese a que logró entablar una conversación con el presidente de César Vallejo, este no habría mostrado interés alguno por la situación que se encontraba atravesando la familia Guerrero Gonzales. Fue ahí que el futbolista de 40 años tomó la decisión de conversar con la prensa, pues sentía que no se le estaba tomando la importancia debida a un tema tan grave.

“Está preocupadísima, está muy preocupada, desde el primer día que llegaron los mensajes, yo he tratado de calmarla, inclusive al segundo día que mandan los mensajes, el 3 (de febrero), ella trata de contactarme, pero aquí eran las dos de la mañana, yo estaba durmiendo”