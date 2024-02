Martín Vizcarra ante eventual prisión preventiva: “Nunca buscaré una embajada ni me voy a autolesionar”

Martín Vizcarra ante posible pedido de prisión preventiva: "nunca buscaré autolesionaré"

El expresidente Martín Vizcarra negó que vaya a huir de la justicia en caso la Fiscalía, tras el levantamiento del antejuicio político por parte del Congreso, solicite prisión preventiva en su contra por el caso Los Intocables de la Corrupción.

Te puede interesar: Martín Vizcarra se entera en vivo de que Fiscalía le abrió investigación por organización criminal: “Esto queríamos”

En entrevista con Exitosa, Vizcarra Cornejo aseveró que “nunca” pasaría a la clandestinidad como lo hizo el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ni recurriría a otras formas para evitar responder a la justicia.

“A mí me tienen, como siempre, dando la cara poniendo el pecho. Martín Vizcarra nunca va a buscar una embajada, jamás. Martín Vizcarra no se va a autolesionar. Yo quiero mucho a mi familia para autolesionarme. Y por respeto a mi familia y por todos los que me quieren a mí, siempre estaré dando la cara y estaré aquí presente. Esto es una burda maniobra para sacarme de la contienda política”, dijo.

El expresidente también dijo que tiene “enemigos” que, afirma, buscan desaparecerlo del panorama político.

Te puede interesar: Audios hunden a Martín Vizcarra y revelan que policía filtró información de seguimiento de inteligencia por medio de Hugo Misad

“He pisado callos, he combatido la corrupción, me he enfrentado a grupos de poder económico. Alimentación saludable, medicamentos genéricos, la ley antielusiva, ley antimonopolio. En algún momento he cerrado el Congreso, que me generó, hasta ahora, enemigos políticos que ahora están en el Congreso. Tengo una serie de enemigos que me quisieran desaparecer, pero a mí el único que me puede desaparecer es el pueblo”, apuntó.

Los Intocables de la Corrupción

El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra y el exministro Edmer Trujillo, en relación con el caso denominado ‘Los Intocables de la Corrupción’. Durante una entrevista en vivo realizada a Vizcarra el martes, se hizo el anuncio sobre esta investigación, que surge de un informe del Eficcop, la cual llevó a cabo una operación resultando en la detención de cinco exfuncionarios del MTC.

Te puede interesar: Dina Boluarte es la presidenta con más leyes sin reglamentar en los últimos ocho años

El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, es quien ha dispuesto abrir estas investigaciones, señalando a Vizcarra y Trujillo por los delitos de organización criminal y colusión agravada.

La indagación hecha por el Eficcop se centra en acciones de corrupción que habrían tenido lugar entre marzo de 2018 y diciembre de 2020. Se investigan, especialmente, tres contratos otorgados por Provías Descentralizado (PVD) bajo la gestión de Carlos Revilla, quien es uno de los exfuncionarios actualmente detenidos. Estos contratos sumarían más de 274 millones de soles. Según testimonios recogidos por la Fiscalía, Vizcarra habría recibido entregas de dinero en efectivo dentro de un maletín negro, y habría solicitado apagar las cámaras en el Palacio para evitar registros de estas transacciones.

El fiscal José Luis Quispe ha solicitado 36 meses de prisión preventiva para los exfuncionarios implicados, acusándolos de participar en una organización criminal y de cometer colusión agravada, entre otros delitos. Vizcarra ha respondido a estas acusaciones argumentando que los hechos imputados sucedieron después de su mandato, y ha calificado las acusaciones de una “patraña” con motivaciones políticas destinadas a perjudicarlo.

En respuesta a la operación llevada a cabo por Eficcop, el Ministerio de Transportes ha emitido un comunicado donde rechaza cualquier acto de corrupción y se compromete a facilitar la recopilación de información que sea requerida para las investigaciones.