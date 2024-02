Magaly Medina decepcionada de Pamela López y posible reconciliación con Christian Cueva: “Había apostado por ella”

Magaly Medina decepcionada de Pamela López y posible reconciliación con Christian Cueva. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. La conductora Magaly Medina no dudó en abordar la reciente llegada de Pamela López a Europa tras el escándalo de infidelidad protagonizado por Christian Cueva, durante la emisión de su programa ‘Magaly TV La Firme’ el 20 de febrero.

Te puede interesar: Pamela López no recibió ramo de tulipanes de Christian Cueva: “Decidieron botarlo a la basura”

Según Medina, quedó sorprendida por la decisión repentina de la madre de familia de viajar al continente europeo y expresó su decepción por todo el esfuerzo que tanto ella como su equipo habían realizado para ayudar a la aún esposa del futbolista en el inicio del proceso de divorcio.

“Ella ha sido una de las personas a la que más hemos apoyado, particularmente he tenido muchas conversaciones con ella. Pero no soy psicóloga, terapista ni coach; no estoy en capacidad obvia para dar consejos médicos a alguien, pero puedo hablar con base en mi experiencia y cosas que pueden hacer bien o mal”, dijo en un inicio la presentadora.

Magaly Medina decepcionada de Pamela López y posible reconciliación con Christian Cueva. (Composición: Infobae)

La periodista se mostró indignada al observar un cambio brusco en la actitud de Pamela, quien aparentemente ha dejado de mostrar emociones como el llanto y ha decidido viajar primero a París y luego a Ginebra. Este comportamiento contrasta notablemente con su actitud previa, ya que esta había afirmado a su producción estar en depresión.

Te puede interesar: Christian Cueva busca entrevista con Magaly Medina, pero cambia de opinión: “No va, y ya está”

“A Pamela le hablé desde el corazón, asesorándola, incluso consiguiéndole el contacto de la doctora Zumaeta para sus trámites de divorcio. Pero ahora nos sorprendimos de que dejó de llorar y se ha tomado un vuelo a París para luego aparecer en Ginebra”, acotó.

Ante esta situación, la periodista sugiere que López posiblemente se haya encontrado con el padre de sus hijos, dado que ahora se encuentra en Suiza, a solo unas horas de distancia de donde se encuentra Cueva. Como se sabe, el futbolista está en Barcelona para someterse a una operación en la rodilla.

(Captura: Magaly TV La Firme)

“Sabíamos que no estaba bien económicamente, y que ya no tenía contacto con Cueva, y todo lo demás, pero se sabe también que él también está en Barcelona y esta ciudad queda solo a dos horas de la ciudad suiza”, aseveró.

Magaly Medina decepcionada de Pamela López

En la última emisión de Magaly TV La Firme, el martes 20 de febrero, Magaly Medina presentó nuevas imágenes de Pamela López en el aeropuerto, donde abordó un vuelo con destino a Francia y luego a Ginebra. Este último destino se encuentra a solo dos horas en avión de España, donde se encuentra el deportista. La figura de ATV expresó su decepción hacia la madre de familia, ya que muchos habían especulado y le dijeron que ella retomaría la relación con Christian Cueva.

Te puede interesar: ‘Magaly TV La Firme’: Críticas a Paolo Guerrero por no querer cumplir contrato con César Vallejo y los famosos peruanos que acudieron al Carnaval de Río

“En vez de que él venga, le ruegue, arregle las cosas, en vez que ella inicie su divorcio y luego se ponga a viajar por el mundo, no, ella se va a Europa. De hecho, suponemos, que su marido es él que le ha pagado el pasaje y es tan tacaño que se ha ido en económico. ¿Cómo lo sé? Miren las fotos, está con su maleta de Louis Vuitton y con esas almohadita para el asiento chico, económico”, expresó en un inicio Magaly Medina.

“Hay mujeres que tienen apegos emocionales tan grandes que difícil que salgan de eso, pero tienen que buscar en su interior y buscar en que parte perdieron la dignidad por ese hombre se la va a hacer una vez más y cien veces más. Qué pésimo ejemplo porque tiene hijas mujeres... yo había apostado por ella y lamentablemente le puse mucha fe”, sostuvo furiosa la esposa de Alfredo Zambrano.