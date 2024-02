Productor de ‘Esto es Guerra’ no hace caso a críticas y defiende el ingreso de sus cuatro conductores: “Ha sido importante”

Katia Palma, Renzo Schuller, Johanna San Miguel y Cristian Rivero son parte de 'Esto es Guerra', temporada de verano.

El pasado 23 de enero, ‘Esto es Guerra’ se estrenó con cuatro conductores. Era la primera vez que el espacio de competencia iniciaba una temporada con más de dos presentadores, causando revuelo y gran expectativa entre los seguidores del espacio.

Te puede interesar: Katia Palma rechaza en vivo el saludo de Johana San Miguel en el Día de la Amistad

De esta manera, Cristian Rivero y Katia Palma se sumaron a la conducción de Johanna San Miguel y Renzo Schuller. De inmediato, los usuarios de las redes sociales expresaron su confusión, señalando que eran demasiados presentadores en un mismo set, mientras que otros resaltaban que el exconductor de La Voz se mostraba muy incómodo ante las constantes peleas entre la ‘mamá leona’ y la comediante.

Ante ello, el productor de ‘Esto es Guerra’ no dudó en defender a sus conductores y señalar que cada uno da aportes importantes al programa.

“Estamos contentos con la respuesta de los televidentes. Ha gustado mucho esta temporada de verano y eso se ve reflejado en las cifras de rating. La presencia de los cuatro conductores ha sido importante para que el programa sea más competitivo y en especial una motivación especial para que los chicos compitan fuerte por sus respectivos equipos”, expresó Peter Fajardo.

Johanna San Miguel, Renzo Schuller, Katia Palma y Cristian Rivero son los conductores de EEG 12 años. (Carlos Díaz - Infobae)

Recordemos que Cristian Rivero y Johanna San Miguel se unieron para apoyar a los guerreros, mientras que Katia Palma y Renzo Schuller representan a los combatientes.

Te puede interesar: El desgarrador llanto de Patricio Parodi en ‘Esto es Guerra’ tras la muerte de su perrita: “Vuela alto mi pequeñita”

Pese a lo que puedan decir las críticas, ‘Esto es Guerra’ sigue contando con una gran legión de seguidores, siendo uno de los programas más vistos de la televisión peruana. Este último martes, 20 de febrero, logró promedio general de 14.1 de rating en Lima + 6 ciudades, superando largamente a su competencia en Latina y ATV.

El productor de ‘Esto es Guerra’ no solo celebró estas cifras, sino que también adelantó que se vienen más sorpresas para el programa de competencia, entre ellas nuevas secuencias que pondrán de cabeza a todos los participantes.

Te puede interesar: Christian Cueva resuelve misterio: ¿Por qué le transfirió 280 soles a Pamela Franco y no 300?

“Muy pronto estrenaremos nuevas secuencias en donde veremos a los guerreros y combatientes en diferentes facetas que prometen ser del agrado de nuestros fieles televidentes. Siempre vamos un paso adelante para mostrar lo mejor a nuestro público”, sentenció.

Magaly Medina critica a Cristian Rivero por conducir ‘EEG’

El pasado viernes 16 de febrero, la conductora de ATV criticó duramente a Cristian Rivero por ser parte de ‘Esto es Guerra’. Durante la transmisión de su programa, Magaly Medina no dudó en halagar el profesionalismo y sentido del humor del expresentador de ‘La Voz Perú'. Es por ello que cuestionó que esté en el espacio de ‘América TV’.

Para la periodista, Cristian Rivero podría conducir cualquier otro tipo de programa, en lugar de estar interviniendo en los enfrentamientos de Johanna San Miguel con Katia Palma. “Todo gira en torno a ellas y realmente Cristian Rivero es un buen conductor que lo hace muy bien, o sea, siempre he pensado que Cristian se desenvuelve muy bien sobre un escenario entrevistando, tiene sentido del humor y nunca pasa desapercibido, al menos en Latina era multifacético”, indicó Magaly Medina.

Magaly Medina crítica a Cristian Rivero por conducir ‘Esto es guerra’: “Lo veo fuera de lugar, como si no encajara”. (Captura: Magaly TV La Firme)

“Podía hacer cualquier tipo de programas, pero ahí lo veo fuera de lugar. Como dice la nota, parece un ‘huevo frito en ceviche’, o sea, él no encaja. Yo creo que a veces él se queda meditando con el micrófono en la mano, preguntándose “¿Qué diablos hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?”, acotó.

Incluso, recordó la vez formó parte de un panel en el reality de competencia para debatir sobre la infidelidad de Christian Domínguez hacia Pamela Franco. En aquella ocasión, la pareja de Gianella Neyra hizo notar su incomodidad.

“Por ejemplo, cuando lo pusieron a opinar sobre el tema de Domínguez sobre infidelidad, él al toque salió al fresco y dijo: “A mí no me gusta hablar de estas cosas, yo no quiero”, entonces digo, ¿para qué sales ya?”, preguntó la presentadora de ATV.