Ana Paula Consorte y su curioso mensaje al llegar a Lima con Paolo Guerrero: “El secretro es que te importe menos”

Ana Paula Consorte muestra el libro de autoayuda que lee mientras está con Paolo Guerrero en Lima. | Willax

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte pisaron Lima este 20 de febrero, en un momento crucial para el deportista quien está enfrentando una situación importante con el club Universidad César Vallejo. El futbolista está por reunirse con Richard Acuña para definir su futuro laboral.

La modelo brasileña, destacada por su elegancia, fue capada por las cámaras de televisión llevando un llamativo vestido de color rosa y protegiendo sus ojos con lentes oscuros. La pareja arribó a la capital peruana sin sus hijos.

Aunque ambos abandonaron el aeropuerto de la mano, hubo un breve momento en el que la bailarina se distanció de Paolo Guerrero antes de reunirse nuevamente con él, optando ambos por mantenerse al margen de las preguntas de la prensa.

Ana Paula Consorte se distrae con libro sobre lo importante que es la vida y la despreocupación por lo demás. | Andina/Instagram Ana Paula Consorte

La publicación de Ana Paula durante su viaje a Lima

La pareja ha captado la atención no solo por su aparición conjunta luego de dejarse de seguir en redes sociales, sino por presuntamente un desacuerdo de la extranjera en querer mudarse a Perú.

Por otro lado, a través de su cuenta de Instagram, Ana Paula Consorte compartió un pensamiento inspirador extraído del libro “El sutil arte de que te importe un carajo”, haciendo hincapié en la importancia de priorizar la salud mental y la habilidad para discernir en qué enfocar nuestra atención.

Esta reflexión parece resonar con el momento actual que ambos están viviendo, marcado por decisiones de peso tanto en la esfera personal como profesional. “El sutil arte de que te importe un carajo. Una estrategia inusual para una vida mejor”, dice el libro.

Libro de autoayuda que lee Ana Paula Consorte. | Instagram

“El secreto para una vida mejor no es necesitar de más cosas; es importarte menos, y solo por lo que es verdadero, inmediato e importante”, resaltó la modelo en otra historia.

¿Qué pasó entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte?

Paolo Guerrero recientemente declaró su renuncia al Club César Vallejo, citando preocupaciones de seguridad familiar debido a amenazas de extorsión a su madre, Doña Peta, como razón principal.

Ana Paula Consorte resalta fragmento de libro. | Instagram

“Me siento muy preocupado por la seguridad (de mi familia), pero confío en las autoridades y en que la gente de Perú me quiere. Saldré de esto lo más pronto posible. No estoy en Perú, pero quiero que ellos estén tranquilos”, dijo a América Noticias.

Esta decisión se produjo en medio de una presunta crisis en su relación con Ana Paula Consorte. Ambos habían dejado de seguirse en Instagram. Sin embargo, horas después volvieron a suscribirse en sus redes sociales.

Días previos de llegar a Lima para reunirse con Richard Acuña, ambos se lucieron juntos en festividades del Carnaval de Río de Janeiro, lo que demostró públicamente la solidez de su relación.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte fueron vistos en el carnaval de Río de Janeiro. Captura/Twitter

“Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte a los besos en una de las celebraciones por el Carnaval de Río luego de lanzar su comunicado pidiéndole disculpas a Trujillo, al Perú y a Cueva por ayudarlo preguntando ‘al amigo de su amigo de su amigo’”, escribió Ric La Torre en Twitter.

Paolo Guerrero hace mea culpa

En una profundización de los hechos, Guerrero expresó en una carta dirigida a los seguidores del equipo y a la población de Trujillo, sus disculpas y la seriedad con la que ha tomado la situación de seguridad que le afecta directamente a él y a su entorno cercano.

Ana Paula Consorte publica foto de maletas y levanta sospechas de viajar a Perú con Paolo Guerrero. Facebook

Subrayó que la decisión de alejarse del club y de la ciudad fue estrictamente por priorizar la integridad y tranquilidad de su familia, mencionando la recurrencia de mensajes extorsivos.

Además, detalló que había estado en comunicación con la César Vallejo acerca de la posibilidad de viajar a la región en un vuelo privado junto a su familia, pero optó por rechazarlo tras evaluar los riesgos.