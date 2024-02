Jean Paul Santa María tendrá su propia orquesta, dirigida por Andrés Hurtado, y competirá con Christian Domínguez

Andrés Hurtado ayuda a Jean Paul Santa María a tener su propia orquesta. | Panamericana TV

El cantante Jean Paul Santa María ha dado un paso significativo en su carrera al aceptar ser la primera voz de una nueva orquesta de cumbia, la cual promete posicionarse como “la mejor del Perú”. Esta oportunidad llega tras su salida de ‘Gran Orquesta Internacional’, liderada por Christian Domínguez. En la reciente edición de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, el pasado 17 de febrero, el presentador Andrés Hurtado y el empresario Luis Arbulú, anunciaron la formación de este nuevo proyecto musical que contará con el talento de Santa María al frente.

“Queremos comentarles que estamos armando la mejor orquesta que va a tener el Perú. Se están haciendo los casting para tener voces, y conversando con Andrés, queríamos tenerte como primera voz de la orquesta”, anunció Arbulu, destacando que Hurtado tendrá participación en la dirección del grupo.

“El empresario va a comprar toda la orquesta completa, le he pedido ser el director de la orquesta. Imagínate, seis talentos, muchachos, vestidos pues, no con los ternos, me botan esos sacos, todos a partir de ahora se visten con Gucci, Prada, Versace”, comentó el popular ‘Chibolín’.

Jean Paul Santa María competirá con Christian Domínguez

Jean Paul Santa María estuvo grabando un cover en versión cumbia de ‘Porque te Vas’, éxito de la recordada compositora británica Jeanette, dejando claro que se encuentra listo para embarcarse en una nueva aventura musical como solista. Sin embargo, la propuesta de Andrés Hurtado podría cambiar el rumbo de su carrera artística.

“Yo dije (en un programa pasado) ‘atentos con Jean Paul, es un chico con talento y carisma’. Yo dije, ‘me gustaría dirigirte con una orquesta’”, comenzó diciendo Hurtado antes de presentar al empresario y dueño de varios Karaokes de Lima, Luis Arbulu. La propuesta fue recibida con gran entusiasmo por Jean Paul Santa María, quien no dudó en expresar su gratitud y compromiso hacia el proyecto.

“No tengo palabras, yo estoy seguro que hay muchísimas personas que sueñan todos los días por una oportunidad como la que me están brindando el día de hoy. Mi promesa, mi compromiso público y aquí, directamente mirándolos a los ojos, es mi total responsabilidad, mi total amor, mi total entrega, humildad y compromiso hacia el público, que finalmente es a quienes nos debemos. Esas son mis palabras y agradecimiento a ustedes”, manifestó Santa María, en su nueva etapa como líder de la orquesta.

El compromiso de Santa María con el proyecto fue aplaudido por Hurtado, quien valoró altamente los principios del cantante. “Para poder ser un artista hay que tener una disciplina, eso es lo primero que te enseñan. Las condiciones, hoy por hoy, todas están a tu favor ¿por qué? porque tienes una disciplina”, señaló, afirmando que todas las condiciones están a favor de Santa María gracias a su dedicación y disciplina.

“Estamos inmediatamente con todo el equipo ya hemos formado 26 personas dentro del equipo para que hacerlos brillar y reventar esta Orquesta”, dijo el popular ‘Chibolín’, prometiendo innovar en el ambiente musical peruano. Mientras tanto, Jean Paul Santa María finalizó su intervención en el programa con un mensaje lleno de optimismo: “¡Vamos a romperla!”.

Como se sabe, Jean Paul Santa María está en boca de todos tras tras su reciente salida de la orquesta de Christian Domínguez, al rechazar los actos de infidelidad que tuvo el exconductor de ‘América HOY’, ocurridos durante los viajes del grupo a provincia. “No soy alcahuete de nadie y no me presto para nada que vaya en contra de mi paz y la de mi familia”, escribió a inicios de febrero la actual pareja de Romina Gachoy.

Romina Gachoy niega que obligó a Jean Paul a renunciar

Romina Gachoy, la esposa de Jean Paul Santa María, negó estar implicada en la decisión de su esposo de abandonar ‘Gran Orquesta Internacional’, la agrupación musical comandada por Christian Domínguez. Este hecho se produjo en medio del escándalo que involucró a Domínguez y las acusaciones de infidelidad hacia Pamela Franco.

La controversia cobró fuerza cuando se especuló que Paul Santa María sabía de los encuentros de Domínguez con Alexa Samamé, lo que lo llevó a evaluar su permanencia en la banda. La uruguaya enfatizó que, aunque le brindó su opinión sobre el asunto a Santa María, este tomó la decisión de manera independiente, basado en una valoración personal de los hechos y cómo estos afectaban su entorno profesional y personal. “Cuando sale el segundo ampay y su imagen empezó a ver perjudicada. Él por sí solo me dice, ‘esto ya tocó fondo, voy a ver las otras opciones’”, comentó.