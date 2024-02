Jean Paul Santa María se quiebra por su salida de la orquesta de Christian Domínguez: “me pone muy triste”

Jean Paul Santa María renunció a la 'Gran Orquesta Internacional' de Christian Domínguez. | Instagram

Jean Paul Santa María recientemente expresó su tristeza y nostalgia al tener que abandonar la ‘Gran Orquesta Internacional’ - cuyo dueño es Christian Domínguez - luego de solo cinco meses de participación. Durante este corto período, Santa María tuvo la oportunidad de demostrar su talento y grabar un tema musical, lo que marcó un hito importante en su carrera dentro de la orquesta.

La salida de Santa María de la Gran Orquesta Internacional se produce en medio de un escándalo relacionado con las infidelidades del conductor de ‘América HOY’, lo que acentuó la carga emocional de la renuncia del cantante. Durante una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, la pareja de Romina Gachoy compartió lo difícil que fue para él abandonar la agrupación de cumbia.

¿Por qué Jean Paul Santa María renunció a la 'Gran Orquesta Internacional'? | @granorquesta.oficial

Jean Paul se quiebra por su renuncia

Jean Paul Santa María destacó el impulso y el apoyo constante que recibió de la ‘Gran Orquesta Internacional’ para mejorar como artista. El tema ‘Por qué te vas’ se menciona como uno de los logros significativos de su paso por el grupo, señalando la importancia y el valor que este proyecto tuvo para él, tanto profesional como personalmente.

“Siempre me impulsaron a mejorar. A los cinco meses me dieron la oportunidad de grabar el tema ‘Por qué te vas’, son detalles que no puedo dejar desapercibidos. Me pone muy triste... el ya no estar ahí”, manifestó, con la voz entrecortada.

Remarcó también lo mucho que valoraba las oportunidades y el aprecio recibidos en la agrupación, mencionando que este era un capítulo muy estimado de su vida que había llegado a un fin abrupto. Jean Paul confesó que estuvo a poco de llorar al hablar de su reciente renuncia a la orquesta con sus seguidores.

Jean Paul Santa María se quiebra al hablar de su renuncia de 'Gran Orquesta Internacional'.

“Me emocioné. Necesitaba respirar, si seguía hablando iban a salir las lágrimas y ese acontecimiento no puede suceder, las lágrimas no pueden salir”, comentó, acongojado. “Mis ojos se pusieron brillosos, me pone muy triste. De hecho los chicos ahora están en un evento, en La Victoria, qué valientes”, comentó, sobre los otros integrantes de ‘Gran Orquesta’.

Cabe indicar que la agrupación aún no hace oficial la salida de Jean Paul Santa María, quien se presentó por última vez en Arequipa. Del mismo modo, Christian Domínguez tampoco ha emitido un comentario.

¿Qué dijo Jean Paul Santa María de Christian Domínguez?

Jean Paul Santa María anunció su partida de la Gran Orquesta Internacional, el pasado 2 de febrero, en medio del escándalo que envuelve a Christian Domínguez. Fatigado por ser etiquetado como cómplice en las infidelidades de Domínguez, Santa María decidió abandonar el grupo de cumbia donde ambos eran compañeros. Esta decisión se produjo tras la divulgación del ampay de Domínguez en comprometedoras situaciones con otra mujer, que no es su pareja, Pamela Franco.

Jean Paul Santa María renunció a la’ Gran Orquesta Internacional’ y asegura no ser “alcalhuete” de Christian Domínguez

La decisión de Santa María de renunciar surge después de enfrentar acusaciones de encubrir o facilitar las acciones de Domínguez y aseguró que siempre fue ajeno a las actividades extramatrimoniales de su jefe y colega de la orquesta. “No soy alcahuete de nadie y no me presto para nada que vaya en contra de mi paz y la de mi familia”, escribió.

Además, Santa María puntualizó que su relación con Christian Domínguez no iba más allá de lo profesional y que su prioridad siempre ha sido su familia. “A la primera persona (Mary Moncada) que salió a declarar en medios la conocí en un evento porque nos las presentaron como la organizadora del mismo y ni siquiera la salude y la otra chica que declaró el día de ayer me la presentaron como la prima de Carlo Yaipén y no (como la mujer de nadie)”, explicó.