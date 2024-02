La tensa entrevista de un ofuscado Paolo Guerrero con las conductoras de ‘Latina Noticias’: “Solo somos las interlocutoras”

La tensa entrevista de Paolo Guerrero con las conductoras de Latina Noticias. Latina TV.

Paolo Guerrero brindó una entrevista a Latina Noticias, espacio conducido por Fátima Aguilar y Alicia Retto. Durante esta conversación, el futbolista hizo notar su total fastidio ante las preguntas de las periodistas, a quienes cuestionó de forma constante si creían normal recibir amenazas de extorsión.

Las presentadoras de TV señalaron que entienden la preocupación que siente, pero el público está interesado en saber qué medida tomará frente a la negativa del Club César Vallejo de rescindir su contrato, más no en lo que piensan ellas.

“¿Ningún compromiso de seguridad que ellos te hagan resolverá la situación que sientes de amenaza, de repensar y volver al club?”, le preguntó Fátima Aguilar, quien previo a ello le indicó que era Trujillana y era consciente de la situación de peligro a causa de la delincuencia que se vive en dicho lugar.

Notoriamente ofuscado, Paolo Guerrero señaló que para qué iría a un lugar donde lo están amenazando y su familia no estaría segura. El futbolista tomó las palabras de las comunicadoras como una normalización de lo que le estaba ocurriendo.

“Para qué me voy a ir a meter a una ciudad que está en alerta de emergencia, recibo amenazas directas a mi familia. ¿Aun así tengo que ir? A un lugar que va a ser hostil, donde mi familia no se va a sentir segura. Iría con tres niños, ¿tendría que exponer a mi familia a todo eso?”, preguntó molesto.

“Pero el señor César Acuña no lo entiende así”, acotó Alicia Retto. “¿Eso es normal entonces?”, preguntó el futbolista.

Alicia Retto le trasladó, nuevamente, lo que dijo el dueño del Club César Vallejo, quien indicó que si desea rescindir del contrato, Paolo Guerrero debe negociar con ellos.

“Qué tengo que negociar si Vallejo no me ha dado un sol, por qué tengo que negociar, si hasta el día de hoy no pisé Trujillo”, dijo el Depredador, quien se molestó más cuando le preguntaron si pagaría la penalidad que corresponde.

“No hay penalidad en esta situación”, dijo Paolo Guerrero. El deportista aseguró que el tema relacionado con los sponsors o patrocinadores no le compete. “Ese es un tema del club y de su gente”, añadió molesto.

Retto trató de mantener la calma ante el tenso ambiente y le aclaró que solo le estaba haciendo una consulta que muchos quieren saber. “Por eso mismo, ahí está mi pregunta, es normal que todas las personas de Perú reciban amenazas. ¿Si descarto ir a Perú? Por eso, ¿es normal (recibir amenazas)? Para ustedes también por lo visto. Me imagino que ustedes también reciben mensajes de amenaza”, indicó Guerrero, que no lograba tranquilizarse.

“Paolo, Paolo, una vez más te comento que entendemos perfectamente tu angustia y esta incomodidad que sientes, porque se trata de la integridad de tu familia, Nosotros solo somos las interlocutoras por esta situación. Quiero que entiendas que nosotros acá no normalizamos la violencia, te estoy explicando que lamentablemente vivimos esta situación. Por el otro lado, no es lo que nosotros pensemos, te estamos comentando lo que dijo el señor Richard Acuña aquí en Latina Deportes”, remarcó la comunicadora de Latina TV, continuando así con sus consultas.

Brunella Horna enojada con las declaraciones de Paolo Guerrero

La conductora de TV respondió a las declaraciones que hizo Paolo Guerrero a Latina Noticias, donde indicó que el Club César Vallejo no le ha dado nada. Brunella Horna indicó que eso es totalmente falso, y no dudó en dar detalles de todo lo que viene gastando el cuadro poeta en él.

La esposa de Richard Acuña indicó que el Club le iba a pagar la estadía en una lujosa mansión, ubicada en El Golf de Trujillo. Además de darle seguridad, y costear los pasajes de Brasil a La Libertad, Perú.

“Otro gasto que no he aclarado, muchos sponsors han entrado por Paolo Guerrero, el equipo se puede ganar juiciosos por eso, porque ellos garantizaron que iba a estar Paolo Guerrero”, dijo la rubia bastante fastidiada, quien habló por su esposo.

“A él (Richard) le molesta la mentira, le molesta por qué Paolo no lo llama y le dice la verdad: ‘Richard, ya no quiero jugar en la Vallejo, quiero jugar en otro equipo del Perú’. Por qué tiene que salir a los medios a responsabilizarlo de algo que no es así. Paolo tiene un contrato que se tiene que cumplir, si no quiere cumplir, que se siente con los directivos y conversen, lleguen a un acuerdo. Hacer todo este tema mediático, hacer todo este show, no se va a llegar a nada”, indicó Brunella Horna.