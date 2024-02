Tendencia del precio del dólar sería al alza y superaría los S/3,90 en Perú

El precio del dólar está al alza, ¿qué tiene que ver la economía de Estados Unidos con esta tendencia? - Crédito Andina/Vidal Tarqui

En la sesión cambiaria del Banco Central de Reserva (BCR), el pasado martes 13 de febrero, el precio del dólar alcanzó su mayor valor en el último año, colocándose a S/3,8840. Como se recuerda a fines de enero del 2023, el tipo de cambio había alcanzado el S/3,8940, para empezar una tendencia a la baja y luego volver a subir en octubre, para, a final de ese año bajar y mantenerse alrededor del S/3,70.

Ahora, con el dólar al alza, y diversos analistas que concuerdan en esta tendencia, se prevé que el tipo de cambio siga subiendo. Pero, ¿por qué está sucediendo? Infobae Perú conversó con Jorge Luis Ojeda, profesor en Finanzas de la UPC, y Ana Lucía, asociada de Inversiones de Prima AFP, quienes señalaron a este medio que los factores que lo explican no son solo nuestros indicadores como la inflación, sino también la economía detrás de la moneda extranjera, en Estados Unidos.

¿Por qué el dólar está al alza en Perú?

El tipo de cambio en Perú depende fuertemente de diferentes variables, no solo es la gestión que tenga el Banco Central de Reserva (BCR), sino también la economía de Estados Unidos. Según Jorge Luis Ojeda, en este caso, estas subidas del dólar se han dado por la diferencia en inflación que existe entre Perú y la nación norteamericana.

“Esto influye en las tasas de interés de referencia, también entre Estados Unidos y Perú. (...) Hace una semana la FED (el Banco Central americano) anunció que no iba a recortar sus tasas de interés; o sea que las iba a mantener arriba. (...) Eso significa que la diferencia de tasas de interés ahora ha bajado y va a seguir bajando en el futuro”, explica Ojeda.

“La expectativa de tasas de EEUU más altas por más tiempo impacta de manera negativa en las monedas de países que tienen diferenciales de tasa de interés menos amplios, como es el caso de Perú cuyo banco central ha empezado ya un ciclo de recortes y se espera que el diferencial de tasa relativo a EEUU se comprima”, señala Ana Lucía.

Como se recuerda, el BCR elevó las tasas de interés muy frecuentemente y muy rápido anteriormente. Entonces, “los inversionistas buscaron esas mayores tasas que se ofrecían en Perú, y por eso ingresaron grandes cantidades de dinero de afuera para ser invertidos en Perú. Obviamente, si ingresan dólares a la economía, eso empuja el precio de la moneda hacia abajo”.

El precio del dólar cerró el 2023 a S/3,7070. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina/Renato Pajuelo/Freepik

“Pero, a partir de finales del año pasado el Banco Central, ha comenzado a reducir sus tasas interés. Por lo tanto, esas tasas de interés que se ganaban en el Perú ya poco a poco y paulatinamente se van a dejar de ganar. (...) Entonces lo que inversionistas que antes verían atractivo venir a colocar sus dólares acá al país, ya no tienen ese aliciente o este es menor”, explica el experto en finanzas.

Ahora estos inversionistas andan regresando sus inversiones a Estados Unidos —”siempre que se coloca el dinero en un país como el Perú, un país emergente, esto tiene sus riesgos tradicionales”— dado que la mejor rentabilidad de la inversión aquí ya no compensa. “Y bueno, para salir, se compran dólares. Esta compra ha hecho que la moneda norteamericana suba”, aclara Jorge Luis Ojeda.

Dólar llegaría a S/3,9: ¿Será afectado por el nuevo cambio en el MEF?

Así, el especialista en Finanzas de la UPC adelantó que el dólar se espere que siga subiendo, aunque lentamente, dado que este flujo que explicó ya no se repetiría. “Vamos a tener un dólar alrededor de S/3,90, puede susbir a S/3,91, subirá un poquito, pero veo muy complicado que llegue a S/4,0″, agregó.

José Arista asumió el cargo de ministro en el MEF. - Crédito Luis Iparraguirre

Sin embargo, ahora con los cambios ministeriales, sobre todo en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ¿la tendencia del dólar podría afectarse?

“El comportamiento de la moneda en los últimos meses se explica en su mayoría por factores externos, no internos – a excepción de la política monetaria. Por ello, si bien el cambio del ministro genera cierta incertidumbre, no es algo tan nuevo para el mercado, dado que se han dado cambios en el pasado, siempre que no haya sorpresas muy grandes en cuanto al manejo técnico del MEF, no debería impactar demasiado en la percepción de los agentes y con ello en el tipo de cambio”, opina Ana Lucía, asociada de Inversiones de Prima AFP.

Por su parte, Ojeda opina que “el tipo de cambio, en realidad, está más gestionado, vamos a decirle así porque no hay una gestión per se, por el Banco Central de Reserva. Claro, siempre el nivel de confianza que se genera en la economía también actúa sobre el tipo de cambio, pero yo creo que el ministro (José Arias) que ha entrado tampoco es que sea muy radical o de posición de extremos. Vamos a seguir más o menos en la misma tendencia, por lo cual yo creo que el mercado no va a cambiar mucho”.