Christian Domínguez se incorpora a la ‘Gran Orquesta Internacional’ tras infidelidades: “Debo seguir trabajando”

El cantante de cumbia se disculpó con sus fans y anunció gira por Europa con la Gran Orquesta. | Instagram

Christian Domínguez reapareció con la ‘Gran Orquesta Internacional’ luego de ausentarse en las últimas presentaciones, siendo la de Arequipa la que más llamó la atención. Durante una transmisión en vivo en Instagram, el cantante abordó varios temas pendientes con su agrupación y el escándalo de infidelidad que protagonizó.

Te puede interesar: Qué pasó con Christian Domínguez: Líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ no se presentó en concierto

El intérprete de cumbia hizo acto de presencia para realizar anuncios significativos respecto al futuro del colectivo musical. Uno de los puntos más destacados fue su disculpa pública por las situaciones personales pasadas.

El cantante había sido captado en situaciones comprometedoras con una empresaria de nombre Mary Moncada, quien abordó el auto del artista y aparentemente tuvieron relaciones íntimas dentro del vehículo.

Tras escándalo de infidelidad, Christian Domínguez vuelve a los escenarios y sorprende con gira por Europa. | captura/América TV/Instagram

Posteriormente, Pamela Franco, la madre de su última hija, anunció su separación definitiva del artista. Al respecto, él reapareció en ‘América Hoy’ para mostrarse arrepentido de sus actos.

Te puede interesar: Romina Gachoy expone a Christian Domínguez: “Llevaba a Mary Moncada a los shows como si fuera alguien del evento”

En su confesión, reveló que llevará terapia psicológica, además de anunciar su salida de ‘América Hoy’. Sin embargo, generó gran sorpresa su presencia en el live de la orquesta.

¿Christian Domínguez seguirá en la ‘Gran Orquesta Internacional’?

Christian Domínguez aprovechó la ocasión para calmar las inquietudes de empresarios y promotores, asegurándoles su participación activa en los eventos futuros.

“A todos los amigos promotores que han estado preocupados de que al no asistir a los eventos, pensarán que no voy a estar. Decirles que no, que voy a seguir laborando y eso empieza desde ya. Es un mensaje a la gente que nos sigue, así que nada”, dijo en el video.

Christian Domínguez y el rating que logró su aparición en América Hoy.

Además, extendió una disculpa por su ausencia en una reciente presentación en Arequipa, reafirmando su compromiso con el proyecto musical y sus seguidores. La transmisión también sirvió para promocionar los venideros eventos de la orquesta.

Te puede interesar: Jean Paul Santa María se quiebra por su salida de la orquesta de Christian Domínguez: “me pone muy triste”

Una de ellas es el anuncio de una gira por Europa para celebrar las fiestas Patrias. La ‘Gran Orquesta Internacional’, conocida por su energía y repertorio musical variado, parece estar lista para entrar en una nueva etapa de su trayectoria, manteniendo a Domínguez en un rol central.

Las declaraciones del mánager de Christian Domínguez

El 4 de febrero, el mánager Carlos Yaipén fue abordado por la prensa respecto a las acusaciones de vincular a Mary Moncada y Alexa Samamé con el conocido Christian Domínguez.

El cantante no se presentó en sus presentaciones con la orquesta, generando dudas entre sus seguidores. | Instagram

Frente a las preguntas de un periodista de El Popular, el empresario optó por el silencio y negó con la cabeza las insinuaciones que lo colocan como intermediario en el encuentro de dichas mujeres con el intérprete de cumbia.

“Se ha dicho que tú serías el que presenta a las chicas a Christian, ¿es verdad eso?”, le preguntó el hombre de prensa. Sin embargo, este no dio respuesta alguna.

Las especulaciones surgieron alrededor de la figura de Yaipén, quien habría fungido como el contacto entre las mencionadas mujeres y Christian Domínguez, señalándolo como responsable de facilitar estos encuentros.

A pesar de estar rodeado por escándalos, Christian Domínguez mantiene su lugar privilegiado en la industria musical y el entretenimiento, demostrando resiliencia ante la adversidad. (TikTok / @marcia.vidal)

¿Christian Domínguez lleva terapia psicológica?

Christian Domínguez ha iniciado un proceso de terapia psicológica tras hacerse pública una reciente infidelidad con Mary Moncada, afectando severamente su relación con Pamela Franco, madre de su hija.

El artista negó padecer adicciones relacionadas con el sexo o el romance durante una entrevista concedida al programa ‘América Hoy’, el lunes 5 de febrero.

“Ya estoy tomando ayuda psicológica. Desde el día 2 que pasó el programa, lo primero que hice fue ir al psicólogo, decidí ponerme en sus manos porque tengo un problema y debo identificarlo. Cuando hablaba en televisión lo hacía con sinceridad”, dijo el cantante.

Christian Domínguez en 'América Hoy'.

En la misma emisión del programa, Domínguez reconoció haberse equivocado en repetidas ocasiones. “Yo me he equivocado más de dos veces, me he equivocado muchas veces, como dije, desde que yo recibo un mensaje y lo respondo”, añadió.

Christian Domínguez con depresión

Christian Domínguez admitió haber sido infiel a Pamela Franco, confesión hecha durante su aparición en el programa ‘América Hoy’. A pesar de enfrentar acusaciones de infidelidad, anunció que no abandonará su carrera musical, aunque atraviesa por un período de profunda tristeza, el cual describió como depresión.

“Mi primer informe sale que soy depresivo. Por más fuerte que sea, no tengo hambre, no duermo bien, duermo poco. Me da ansiedad, me duele el cuerpo, la cabeza, no quiero salir. Quizás pueda ir a entrenar o hacer alguna labor, como cantar, pero eso no significa que no esté depresivo”, dijo.

Christian Domínguez revela sufrir depresión tras ampay | América Hoy. América TV

Durante la entrevista, realizada el lunes 5 de febrero, el artista se disculpó públicamente con Franco y su hija Camila por el daño causado.

El intérprete compartió que el descubrimiento de su infidelidad lo tomó por sorpresa, ya que no pensaba que su encuentro con Moncada hubiese sido grabado.