Un infierno: este jueves se vivió la noche más caliente en más de 40 años en Lima Metropolitana y Callao

Estas altas temperaturas nocturnas impiden el sueño de las personas - Créditos: El Peruano/Composición de Infobae.

Un incremento de temperatura ha envuelto a diversas regiones de Perú en los últimos días, lo que genera una amplia preocupación por las posibles afectaciones tanto a la salud de los ciudadanos como a la gestión de recursos hídricos y la producción de energía. Este fenómeno no se limita solo a las horas diurnas, ya que el último jueves se registró lo que se podría describir como la noche más caliente en más de 40 años en Lima Metropolitana y Callao, según Abraham Levy.

Mediante su cuenta de X (exTwitter) este especialista en temas de clima compartió datos alarmantes sobre el reciente episodio de calor. No solo para informar a la ciudadanía, sino también impulsar la adopción de medidas preventivas y estrategias de adaptación a estos desafíos ambientales.

El popular ‘Hombre del tiempo’ explicó que en la estación meteorológica situada en el aeropuerto internacional Jorge Chávez se registraron temperaturas de 26 grados Celsius. Este fenómeno climático no tenía precedente desde febrero de 1983, cuando la temperatura en dicha estación alcanzó los 25.8°C, lo que representa una marca histórica para esa época del año.

Abraham Levy brindó detalles sobre este tema en sus redes sociales - Créditos: @hombredeltiempo.

Por otra parte, Lourdes Menis, ingeniera especializada en Predicción Climática del Senamhi, informó a la Agencia Andina que Lima Metropolitana experimentará temperaturas diurnas de entre 27° C y 31° C durante lo que resta de enero, anticipando un leve aumento a principios de febrero, con máximas que podrían alcanzar los 32° C en algunas zonas. Específicamente, los distritos del este de Lima, como La Molina, San Juan de Lurigancho, Santa Anita y Ate, verán temperaturas de entre 30° C y 31° C al inicio de febrero, con la posibilidad de llegar a los 32° C.

Este incremento marca una diferencia con la temperatura normal diurna de febrero de 29,2° C, registrada en la estación La Molina para los años 1991 a 2000, sugiriendo un aumento de hasta dos grados este año. Por otro lado, distritos del Callao y del oeste de Lima, incluyendo San Miguel, Chorrillos y Barranco, esperan temperaturas de entre 28° C y 29° C durante la primera mitad de febrero.

Adicionalmente, se destaca que la zona este de Lima es la región de la capital que experimenta una mayor sensación de calor, lo cual se debe a su configuración topográfica. La presencia de más árboles incrementa la humedad; sin embargo, la abundancia de edificaciones o estructuras de concreto puede elevar la temperatura percibida de dos a tres grados por encima de las lecturas del termómetro, según se mencionó la experta.

Los peruanos soportan altas temperaturas todos los días - Créditos: Agencia Andina.

Se anticipan también temperaturas diurnas similares para Cercado de Lima, abarcando distritos cercanos a la estación climatológica Campo de Marte como Cercado de Lima, Breña, Jesús María, La Victoria y Lince.

¿Cómo proteger la piel ante los altos índices de la radiación UV?

Además de provocar cáncer de piel, la exposición excesiva a rayos UV puede causar diversos problemas como manchas oscuras benignas, envejecimiento prematuro, lesiones precancerosas como la queratosis actínica y desarrollo de células cancerosas malignas. Joel Chalco Huamán, dermatólogo y coordinador de la XXX Campaña Nacional de Educación, Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Piel, organizada por Ciderm Perú, enfatiza la necesidad de tomar medidas preventivas, según reporta Agencia Andina en su nota web.

Subraya la importancia de reducir la exposición al sol, especialmente durante las horas de mayor radiación UV, de 10 a.m. a 4 p.m. Se aconseja aplicar protector solar con un factor de protección alto, vestir ropa adecuada como sombreros de ala ancha y gafas de sol, y buscar lugares sombreados. Estas precauciones son claves para evitar daños derivados de la sobreexposición solar y salvaguardar la salud de la piel en la población.