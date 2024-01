Frases de San Valentín 2024: mensajes bonitos para compartir por WhatsApp, Facebook e Instagram el 14 de febrero

Gracias a ti he descubierto que si rechazamos el amor que se nos da, si nos negamos dar amor porque tememos dolor o pérdida, entonces nuestra vida estará vacía, y nuestra pérdida mayor.

Detengo el mundo cuando me miras, como me miras y robo suspiros al cielo por tus besos, pienso que no puedo amarte más y sin embargo, cada instante te amo más y más.