Milett Figueroa es comparada con expareja de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés, por primera esposa del conductor: “Tiene un aire”

Milett Figueroa es comparada con expareja de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés, por primera esposa del conductor. (Video: Programa argentino El Run Run del Espectáculo).

La modelo peruana Milett Figueroa sigue siendo el centro de los comentarios en los medios argentinos tras su salida del “Bailando 2023″, por un tema médico. Sin embargo, la primera esposa de Marcelo Tinelli y madre de sus dos hijas mayores, Soledad Aquino, fue entrevistada en el programa argentino “El Run Run del Espectáculo”, donde le preguntaron acerca de la nueva pareja de su exesposo.

Sorprendió saber que, para Soledad, así como para algunos panelistas del programa, sí existe una similitud entre Figueroa y Guillermina Valdés, expareja del conocido presentador argentino y madre de su último hijo Lorenzo.

¿Por qué afirman que Milett Figueroa se parece a Guillermina Valdés?

Según indicó Aquino, hay ciertos aspectos como la sonrisa y el físico que hacen que haya un parecido entre Figueroa y Valdés. “Yo también (la veo parecida a Guillermina). Sí, tiene un aire. La sonrisa, el look rubia, flaca, por ahí por ser latina es más pulposa, pero tiene el look mona, alta, así como Guille”, comentó la primera esposa de Tinelli.

Aquino, quien es la madre de Micaela y Candelaria Tinelli, también comentó acerca de los cuestionamientos que se han dado en la relación de Marcelo con Milett debido a la diferencia de edad que hay entre ellos de más de 30 años.

Soledad Aquino es la madre de las dos hijas mayores de Marcelo Tinelli, Micaela y Candelaria Tinelli.

“Sí, sí puede ser que hay muchos hombres grandes que se enamoran de chicas más chicas. No lo veo porque sea Marcelo, mi exmarido, sino porque también lo veo en muchos otros hombres”, señaló Aquino, quien afirmó que, por lo que suele ver a Tinelli y como se muestra en sus redes sí se le ve enamorado y contento.

“Debe haber una mezcla de todo, debe haber admiración. La chica es monísima, es una diosa, debe haber un poco de encantamiento. Supongo yo, pero hablo con la normalidad, lo veo porque lo sigo en Instagram, lo ve enamorado, contento”, afirmó Aquino, sugiriendo que Tinelli sí estaría enamorado de Milett y que no solo sería una atracción física.

¿Qué opina la exesposa de Marcelo Tinelli sobre Milett Figueroa?

En otro momento de la entrevista, Soledad Aquino reveló lo que opina de Milett Figueroa y afirmó que le parece una chica muy bella, aunque no la conoce en persona. Asimismo, contó que sus hijas le contaron sus primeras opiniones de Figueroa, aunque recién la estaban conociendo.

“Si me preguntas me parece monísima, pero no la conozco, no tengo idea de cómo es. Tampoco le pregunto a las chicas (sus hijas) porque no soy chusma, si me quieren contar algo, buenísimo. Al principio les pregunté qué tal les cae: ‘má, la conocemos poco, en un cumple’, como que es parte de la vida del padre, pero no se meten”, manifestó.

Soledad Aquino reveló que, de todas las exesposas y parejas que ha tenido Marcelo Tinelli con la que mantiene una comunicación de vez en cuando es justamente con Guillermina Valdés. “Con la que por ahí hablo un tanto es con Guille, por ahí hablamos, nos saludamos. Se generó mucho cariño entre las dos”, afirmó.

Milett Figueroa habla de la expareja de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés. (Composición: Infobae)

Soledad Aquino no estaría de acuerdo con que Marcelo Tinelli vuelva a ser padre

Aquino no se guardó nada y también opinó acerca de la posibilidad de que Tinelli vuelva a ser padre, esta vez con Milett Figueroa, como se viene rumoreando, a lo que ella indicó que no estaría de acuerdo, pero dejó en claro que esa es su opinión.

“No, creo que ya no (que sea Tinelli padre nuevamente). A mí no me parece, pero él tiene derecho a hacer lo que quiera. Es un hombre grande, ya está hecho, puede hacer lo que quiera, yo qué voy a opinar”, puntualizó la exesposa de Tinelli, con quien estuvo casado por 7 años.