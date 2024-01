Gustavo Dulanto dejó Riga FC de Letonia y lanzó enigmático mensaje: “Hay lobos vestidos de cordero”

Gustavo Dulanto dejó Riga FC y es jugador libre al inicio de la temporada 2024

El jueves 11 de enero se definió el futuro del zaguero nacional Gustavo Dulanto. Después de poco más de un año ligado al Riga FC de Letonia, se dio a conocer que la institución y el deportista llegaron a un acuerdo para rescindir su vínculo contractual de manera anticipada.

Te puede interesar: ‘Mago Plomo’ y Daniel Marquina no seguirán en Movistar Deportes: canal canceló sus programas y renueva parrilla

La noticia fue dada a conocer por el propio equipo letón en sus cuentas oficiales. El ex Universitario de Deportes no juega con el club letón desde agosto de 2022, debido a una lesión en los ligamentos cruzados al mes de incorporarse procedente de Sheriff Tiraspol de Moldavia.

“¡De común acuerdo hemos rescindido el contrato del defensor peruano, Gustavo Dulanto, de 28 años! ¡Gracias y buena suerte en el futuro!”, fueron las palabras con las que el elenco europeo se despidió del futbolista a través de sus redes sociales.

Te puede interesar: Renato Tapia dio pase de gol milimétrico y periodistas de ESPN lo elogiaron: “Figura del partido por escándalo”

Debido a la complejidad de su problema físico, el central de 28 años no pudo disputar un solo minuto en la temporada 2022/2023 y se perdió el inicio de la campaña 2023/2024. En un comunicado difundido en su página web, Riga FC hace hincapié en la poca actividad que ‘Pochito’ tuvo en sus filas.

“Firmamos el contrato con Gustavo Dulanto en el verano de 2022. En total, Gustavo jugó solo ocho partidos con nuestro club, pero hace más de un año que no juega al fútbol debido a una lesión. Al principio de su carrera, Dulanto jugó en Moldavia, Portugal y Perú”.

Riga FC anunció que rescindió contrato con el defensa peruano Gustavo Dulanto - Crédito: Riga fc

La dura publicación de Gustavo Dulanto

El protagonista de esta complicada situación, Gustavo Dulanto, se pronunció después de conocerse que quedó en condición de agente libre. El ex Boavista de Portugal publicó una historia en su perfil de Instagram, mencionando que en su camino se encontró con malas personas, pero que ahora buscará reflotar su carrera deportiva desde lo más bajo, sin permitir que otros le arrebaten su pasión por el ‘deporte rey’.

Te puede interesar: Exjugador de Alianza Lima entrena como invitado en Universitario y podría ser fichaje en su centenario

“Si algo aprendí de todo lo que me ha sucedido es que no hay que dejarse ‘enamorar’ por la apariencia. Hay muchos lobos vestidos de cordero. Ahora soy libre y si hay que empezar desde cero, se comenzará, pero no me vuelven a quitar la alegría de mi fútbol”, escribió el deportista en dicha plataforma digital.

En otras publicaciones de la misma red social, Dulanto Sanguinetti replicó frases con mensajes alentadores. “Dios tiene planes grandes para ti. Créelo” y “Donde Dios te sacó, no volverás. Donde Dios te colocó, florecerás. Donde Dios te envíe, triunfarás”, son dos de ellos.

Gustavo 'Pochito' Dulanto publicó sentido mensaje tras su salida de Riga FC - Crédito: Instagram

La última vez que Gustavo Dulanto jugó en Perú

Si bien aún no se tiene información de su futuro profesional, pues su recuperación total no está confirmada, existe la posibilidad que Gustavo Dulanto arribe a un conjunto de la Liga 1 en los próximos meses con la finalidad de relanzar su carrera.

El último paso de Gustavo Dulanto en el fútbol peruano data de hace poco menos de cinco años. En 2019 formó parte del plantel de Real Garcilaso, hoy Cusco FC, y llegó a jugar cinco partidos en dicho elenco, cuatro por Liga 1 y el restante por la primera ronda de la Copa Libertadores. Tras ello, en julio de la misma campaña se marchó al Boavista de la primera división de Portugal.