COVID-19: Controversia por aplicación de vacunas con supuesta ‘fecha vencida’. ¿Son seguras? Esto dicen los expertos

Vacunatorios en Lima continúan el proceso de aplicación de dosis bivalente contra el Covid-19, pero con medicamentos vencidos. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

El proceso de inmunización contra el COVID-19 con las vacunas bivalentes disponibles en el Perú está avanzando lentamente, mientras que el Ministerio de Salud (Minsa) está buscando aplicar este medicamento a dos millones de personas durante los primeros meses del año 2024.

Para cumplir su objetivo, el Minsa estaría utilizando una estrategia polémica: aplicar vacunas vencidas según la información que aparece en el frasco de las dosis, pero con un periodo de ‘vida útil’ extendido que no se muestra claramente y que no se comunica a los pacientes que se acercan a los vacunatorios por sus respectivas dosis bivalentes a no ser que ellos lo soliciten.

¿Las dosis vencidas de las vacunas siguen siendo seguras?

Según el doctor Raúl Urquiza, decano nacional del Colegio Médico del Perú, el uso de las vacunas, aún cuando estas se encuentran vencidas, es seguro debido a que el fabricante de las dosis, el laboratorio Pfizer, al igual que organizaciones autorizadas como la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) autorizaron esta extensión.

Sin embargo, indicó que “no se puede dar un mensaje doble: ‘ya expiró, pero sigue siendo buena’ es un mensaje simple, pero la población no lo entiende. Es por esa razón que solicitamos al Ministerio de Salud que se exprese con más claridad para que se entienda que las dosis los van a seguir protegiendo porque los laboratorios”, aseguró en conversación con Canal N.

Gráfico que distingue las fechas de expiración de las vacunas Pfizer contra el COVID-19 y la extensión de la vida útil del medicamento según el CDC de Estados Unidos. (Foto: Composición - Infobae Perú/Renato Silva/CDC)

Lo cierto es que la extensión de la vida útil de las vacunas tienen un requisito clave que se debe asegurar para que las dosis sean aplicadas de forma efectiva: la cadena de frío para la conservación de las dosis debe mantenerse en todo momento. Según el CDC de Estados Unidos, esta fecha extendida fue establecida entre 12 y 18 meses luego de la fecha de vencimiento establecida por el fabricante, luego de haber realizado estudios de estabilidad que aseguren la efectividad del medicamento.

El CDC también indicó que este periodo, conocido como ‘Beyond-Use Date (BDU)’ puede ser establecido por el proveedor de las vacunas (en este caso el Ministerio de Salud del Perú) y debe tener en cuenta la fecha en la que los frascos del medicamento fueron trasladados desde un ultracongelador de laboratorio a un congelador común, desde donde es distribuido a la ciudadanía.

¿Por qué se extiende la vida útil de las vacunas bivalentes en Perú?

El viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, Ricardo Peña, por su parte, indicó en diálogo con Canal N que la modificación de la fecha de caducidad que se encuentran en los frascos de las vacunas es referencial debido a que, al ser adquiridas en un escenario de emergencia, los laboratorios seguían realizando estudios de validen la duración de estos medicamentos.

El representante indicó que la actualización de esta fecha de vencimiento se produce a partir de la información generada por el propio fabricante (Pfizer) y que esta no necesariamente corresponde con la fecha que está impresa en las etiquetas de las dosis que se están repartiendo actualmente.

Según el viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud, Ricardo Peña, las vacunas contra el COVID-19 que se están aplicando actualmente tienen una "fecha de vencimiento tentativa". (Foto: Composición - Infobae Perú/Renato Silva/El Comercio/)

“No estamos administrando vacunas vencidas. Esa es una fecha tentativa”, indicó el viceministro Peña, que además afirmó que las dosis bivalentes que se están administrando corresponden a los laboratorios Pfizer y Moderna, que autorizaron la extensión luego de haber repartido el medicamento. Este sería el motivo por el que la fecha de vencimiento de los frascos no corresponden con la establecida por los fabricantes.

Por el contrario, el doctor en salud pública, Omar Neyra, se mostró en contra de la decisión del Ministerio de Salud de mantener el proceso de vacunación utilizando las vacunas con una ‘fecha de vencimiento tentativa’. En conversación exclusiva con Infobae Perú, el especialista indicó que “cuando dicen que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) ha autorizado una extensión, la pregunta es si es una autoridad sanitaria competente eso. Mi respuesta es ‘no’”.

Además, Neyra consideró que si bien ya se produjo una extensión de la vida útil de las vacunas contra el COVID-19 en el año 2022, el escenario actual es diferente, pues “las dosis bivalentes ya no son tan efectivas contra las nuevas variantes (como la JN.1). Si las actuales no están actualizadas, ¿para qué ampliar su periodo de vigencia?”. El doctor también afirmó que es necesario empezar a distribuir vacunas monovalentes que tienen una mayor capacidad de protección ante nuevas variantes de la enfermedad, que ha aumentado su nivel de infección.

El Ministerio de Salud responde a la polémica

Para aclarar el panorama sobre el uso de las vacunas durante el proceso de inmunización durante el año 2024, el Ministerio de Salud indicó por medio de un comunicado oficial que “todas las vacunas administradas han pasado por una rigurosa evaluación y cuentan con todas las autorizaciones necesarias de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid)”.

El Ministerio de Salud emitió comunicado sobre el uso de vacunas supuestamente vencidas durante el proceso de vacunación. (Foto: Minsa)

Además se sostiene que la extensión se da hasta 18 meses luego de la fabricación del medicamento. “La decisión” se basa en estudios y evidencias científicas que garantizan su eficacia y seguridad durante este periodo”, asegura el documento compartido por el Ministerio en sus redes sociales.

Congresistas citan al ministro de Salud por caso de las vacunas “vencidas”

Los parlamentarios Patricia Chirinos (Fuerza Popular), Rosselli Amuruz (Avanza País) y Esdras Medina (Renovación Popular) se pronunciaron en Twitter sobre el caso de las supuestas vacunas vencidas, pidiendo que se tomen acciones inmediatas a fin de que se defina responsables y se apliquen las sanciones necesarias.

Asimismo, mediante un documento, tanto Amuruz y Medina han solicitado a la comisión de Salud del Congreso que se cite al ministro de Salud al Congreso para explicar el caso.